Болка в гърдите: Как да различим инфаркта от паник атаката?

Симптоми като болка в гърдите, задух, учестен пулс и изпотяване могат да бъдат обезпокоителни, но не винаги означават, че имате сърдечен удар. Тези проблеми могат да бъдат симптоми и на паник атаки.

Да знаете как да разпознавате разликите може да промени начина, по който реагирате.

Паник атаката е неприятна и разстройваща. Сърдечният удар е животозастрашаващо медицинско спешно състояние, което изисква незабавна помощ, информират специалистите от HoustonMethdist.

Но може да е трудно да се направи разлика между двете, така че познаването на симптомите и причините за двете състояния са от ключово значение.

Какво причинява паник атаките?

Тревожните разстройства са част от живота. Когато тревогите ви станат сериозни или интензивни, може да страдате от пристъп на тревожност, наричан още паник атака. Честите пристъпи на тревожност могат да бъдат психично състояние.

Пристъпите на тревожност могат да бъдат причинени от вашите преживявания, личност, мозъчна химия и дори вашата генетика. Както остър стрес, като смъртта на любим човек, така и хроничен стрес, като парични проблеми, могат да предизвикат пристъп. Те могат да се появят от нищото и може да не са свързани с конкретен стресор.

Какви са симптомите на паник атаките

Най-честите симптоми на паник атаките включват:

Чувство за предстояща обреченост или загуба на контрол

Замаяност

Учестен пулс

Задух

Изпотяване

Временен дискомфорт в гърдите или дори болка

Тези симптоми могат да бъдат достатъчно тежки, за да наподобяват инфаркт.

Какви са причините за инфаркт?

Инфарктът, наричан още миокарден инфаркт, е спешно медицинско състояние. Той се нуждае от спешна помощ.

Снимка: iStock

Инфарктът се случва, когато притокът на кръв към сърцето внезапно се блокира и сърцето не може да получи кислорода, от който се нуждае, за да изпомпва кръв към тялото. Блокирането често се причинява от плака – восъчно вещество, което се натрупва по стените на артериите.

Това се нарича атеросклероза и може да доведе до коронарна артериална болест. Тази плака може да стане нестабилна с течение на времето, да се откъсне и да блокира кръвообращението към сърцето.

По данни на Евростат за 2021 година България е абсолютен рекордьор с 1223 смъртни случая на 100 000 вследствие на инфаркт, инсулт и болести на кръвоносната система. Средно за Европейския съюз бройката е около 370 души, т.е. България я надвишава три пъти.

Какви са симптомите на инфаркта

Познаването на основните симптоми на инфаркт може да ви помогне да разберете кога да потърсите медицинска помощ. Те включват:

Болка в гърдите, която продължава повече от няколко минути или изчезва и се връща

Чувство на замаяност, слабост или студена пот

Болка или дискомфорт, който се разпространява към челюстта, врата или гърба

Болка или дискомфорт в ръцете или раменете

Задух

Някои други симптоми на инфаркт са по-рядко срещани при мъжете и по-често при жените. Те включват умора и гадене или повръщане. Ако имате сърдечно заболяване е важно да обърнете внимание и на промените в нормалните си симптоми.

Снимка: iStock

„Не пренебрегвайте нищо, което е необичайно. Ако има някаква промяна в симптомите ви, това понякога е по-важно от самия симптом“, предупреждават лекарите.

Ключови разлики между паник атака и инфаркт

Тревожният пристъп или т.нар. паник атака и инфарктът имат различни рискови фактори.

Рисковите фактори за сърдечни проблеми включват тютюнопушене, високо кръвно налягане, диабет или фамилна анамнеза за сърдечни заболявания. Разбирането на рисковите фактори и здравната история може да помогне на лекарите да определят кои тестове да назначат.

Други начини за разграничаване на инфаркта от симптомите на тревожност включват разбиране на източника на болката, какво е усещането и колко дълго трае.

Начало и отключващи фактори

Тревожните пристъпи могат да бъдат предизвикани от стрес или специфични събития. Често срещани причини за паник атака могат да включват:

Свръхконсумация на кофеин

Хронични здравословни проблеми

Финансови проблеми

Междуличностни конфликти

Някои лекарства

Други източници на стрес

Лични травми или причини за стрес

Публични изяви или социални събития

Пропускане на хранения

Сърдечните удари най-често се дължат на коронарна артериална болест и обикновено се случват по време на физическа активност. Кръвното налягане може да се повиши, когато тренирате или работите усилено, което може да увеличи риска от сърдечен удар през тези периоди.

Различни видове болка

Както инфарктите, така и пристъпите по време на паник атаки могат да причинят болка в гърдите, но има някои признаци, които могат да ви помогнат да ги различите.

Снимка: Canva

Болката от инфаркт е силна. Обикновено тази смачкваща, притискаща или пареща болка се разпространява към ръката, челюстта или гърба. Пристъпът на тревожност може да причини остра или пронизваща болка. Тя остава в гърдите и не се разпространява към други части на тялото.

Инфарктът не винаги се случва както във филмите. В много случаи, особено при жените, няма внезапен момент на стягане в гърдите. Но инфарктът все пак може да бъде фатален, така че е важно да се потърси медицинска помощ.

Колко дълго траят симптомите

Пристъпите на тревожност започват бързо, но интензитетът им обикновено достига пик в рамките на 10 минути и повечето симптоми изчезват в рамките на 30 минути.

Снимка: iStock

Инфарктите могат да бъдат внезапни, но често започват бавно с лек дискомфорт, който се влошава. Тези симптоми няма да изчезнат с времето.

„Хората са склонни да игнорират симптомите – може би не искат да създават проблеми на близките си или смятат, че ще преминат и този път. По-добре обаче е да дойдете в болницата и да ви кажат, че не е сърцето ви, отколкото да си останете вкъщи и да получиш инфаркт“, съветват лекарите.