Обиколката на врата: Нов индикатор за риск от инфаркт, инсулт и диабет

Лекарите отдавна разчитат на измервания като индекс на телесна маса (ИТМ) и съотношение талия-ханш, за да оценят рисковете за здравето. Учени обаче все повече фокусират вниманието си върху неочакван показател – обиколката на врата.

По-дебелият врат може да бъде от полза за боксьори в тежка категория или състезатели по ръгби, но проучванията показват, че може да сигнализира за обезпокоителен здравословен проблем.

Връзката се крие в това, което размерът на врата разкрива за разпределението на мазнините, особено в горната част на тялото, съобщава MedicalXpress.

Защо обиколка на врата, а не индекс на телесна маса?

Индексът на телесната маса (ИТМ), който разделя теглото на височината, за да се оцени телесните мазнини, не винаги може да бъде обективен критерий. Поради простата причина, че професионален състезател по културизъм може да има висок ИТМ, но очевидно не е с наднормено тегло.

Докато тук обиколката на врата предлага допълнителна информация.

Изследванията показват, че хората с по-големи вратове спрямо размера на тялото си са изправени пред повишен риск от няколко сериозни здравословни състояния. Зависимостта се крие в размера на врата и връзката с разпределението на мазнините в горната част на тялото.

Снимка: iStock

Мазнините около горната част на тялото ви освобождават мастни киселини в кръвта, което може да повлияе на начина, по който тялото ви управлява холестерола, кръвната захар и сърдечния ритъм. По същество, обиколката на врата служи като индикатор за висцералните мазнини – вредната мазнина, която обвива органите ви.

По-дебел врат риск за инсулт и други сърдечни проблеми

Доказателствата, свързващи размера на врата със здравословните проблеми, са поразителни. Хората с по-дебел врат показват повишена честота на няколко сърдечно-съдови заболявания, включително хипертония, предсърдно мъждене (често срещано нарушение на сърдечния ритъм) и сърдечна недостатъчност.

Предсърдното мъждене е особено обезпокоително. Това състояние причинява неравномерен сърдечен ритъм и кръвен поток, което потенциално води до образуване на кръвни съсиреци и инсулт. Предсърдното мъждене е най-честата сърдечна аритмия, която може евентуално да прогресира до сърдечна недостатъчност и дори инсулт.

Обиколката на врата също корелира с коронарна болест на сърцето, при която главните артерии към сърцето се стесняват и ограничават богатия на кислород кръвен поток.

Връзката между обиколката на врата и диабет тип 2

Но сърдечно-съдовите проблеми не са единственият проблем. По-голямата обиколка на врата увеличава риска от развитие на диабет тип 2 и гестационен диабет.

Снимка: iStock

Диабетът може да доведе до сериозни дългосрочни усложнения, включително загуба на зрение и ампутации на крайници.

Проблеми със съня и възможност за сънна апнея

Има и връзка с нарушенията на съня. По-дебелитя врат е свързан с обструктивна сънна апнея, при която дишането многократно спира и започва по време на сън. Това състояние причинява изключителна дневна умора и натоварва сърдечно-съдовата система.

Какви са здравословните размери на врата за мъже и жени

Какво представлява здравословен и рисков размер на врата? За мъжете – 43 см. или повече увеличава рисковете за здравето. За жените прагът е 35,5 см. или повече.

Може би най-изненадващо е, че тези рискове продължават дори при хора с нормален Индекс на телесна маса (ИТМ). Може да имате здравословно тегло според традиционните мерки, но все пак да сте изправени пред повишени здравни рискове поради обиколката на врата.

И за всеки допълнителен сантиметър обиколка на врата над тези прагове, смъртността и процентът на хоспитализации се увеличават.

Какво означава, ако обиколката на врата ви е над нормата

Ако обиколката на врата ви е над тези стойности, това не е причина за паника, но си струва да обърнете сериозно внимание. Размерът на врата представлява само една част от цялостната ви здравна картина, но е важна част, която често се пренебрегва.

Добрата новина е, че обиколката на врата може да се промени с промени в начина на живот. Кардиоваскуларните упражнения и тренировките с тежести могат да помогнат за намаляване на мазнините в горната част на тялото.

Качественият сън подпомага метаболитната регулация и възстановяване. Балансираната диета, богата на бобови растения, плодове и зеленчуци, осигурява основни хранителни вещества без излишни калории.

Снимка: Canva

Измерването на врата ви отнема секунди. Но това просто измерване може да предостави ценна информация за здравните рискове, които традиционните показатели биха могли да пропуснат.

Въпреки че обиколката на врата не бива да замества други здравни оценки, тя предлага друг, различен инструмент за разбиране на вашето сърдечно-съдово и метаболитно здраве.

В епоха, в която непрекъснато търсим по-добри начини за прогнозиране и предотвратяване на заболявания, понякога отговорите са буквално пред нас. Вратът ви може да разкрива повече за вашето здраве, отколкото осъзнавате – и си струва да обърнете внимание.