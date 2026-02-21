Перикардитът е сравнително често срещано заболяване, представляващо около 5% от всички причини за болка в гърдите, наблюдавани в спешното отделение.

Основният симптом на перикардита е внезапна, остра болка в средната или лявата страна на гръдния кош, която се влошава при дълбоко вдишване и облекчава при навеждане напред.

Тъй като симптомите на перикардит имитират тези на инфаркт и други животозастрашаващи състояния, спешната намеса може да бъде от решаващо значение.

Какво представлява перикардитът

Перикардитът е възпаление на перикарда – двуслойната торбичка (перикардна торбичка), обвиваща сърцето, което най-често се проявява с остра, пронизваща болка в гърдите (зад гръдната кост), засилваща се при дишане и лягане. 

Обикновено се появява бързо и може да продължи от седмици до месеци.

Перикардитът може да засегне всеки. Но е най-често срещан при  мъжете на възраст между 16 и 65 години. Приблизително 28 души на 100 000 получават това състояние всяка година. Често е лечимо.

Имам киселини или инфаркт: Как да разпознаете разликата

При много хора причината за перикардита е неизвестна, но се предполага, че се дължи на вирусна инфекция. Други възможни причини включват автоимунни заболявания, рак, травма на гръдния кош и бъбречна недостатъчност.

Основни симптоми на перикардит

Болка в гърдите

Над 95% от пациентите с остър перикардит изпитват остра болка зад гръдната кост, която се появява внезапно. Характерните белези на тази болка са:

  • Променлива интензивност на болката - лека, умерена или силна
  • Болка, която се разпространява към врата, челюстта или горната част на ръцете
  • Болка, която се влошава при кашляне или преглъщане на храна
  • В някои случаи болката се описва като тъпа и подобна на натиск или дори пулсираща.

Снимка: pixabay

Важно: Болката в гърдите при перикардит може да наподоби тази при: 

  • Инфаркт на миокарда
  • Белодробна емболия
  • Дисекация на аортата

При всяка болка в гърдите, незабавно потърсете спешна помощ.

Висока температура

Повишената температура е по-рядък, но значим симптом. Температура над 38°С е индикатор за по-тежко протичане и изисква хоспитализация. Високата температура може да бъде причинена от инфекция, рак или автоимунно заболяване.

За съжаление, при човек с перикардит, температура по-висока от 38,4 градуса по Целзий показва по-лоша прогноза (резултат) и причина за хоспитализация за лечение.

Умора и общо неразположение

Умората, слабостта и общото неразположение са чести съпътстващи симптоми. Те могат да бъдат резултат от самото възпаление или от основното заболяване, което го е причинило. При хроничен перикардит тези оплаквания стават особено изразени.

Снимка: Canva

Проблеми с дишането

Затруднено дишане или диспнея е друг възможен симптом на перикардит и може да бъде придружено от повишаване на дихателната честота (тахипнея).

Въпреки че диспнеята обикновено съпътства болка в гърдите, изследванията показват, че по-възрастните жени с перикардит могат да изпитват проблеми с дишането и без да имат  дискомфорт в гърдите.

Суха кашлица

Сухата кашлица е относително рядък симптом, но когато е налице, тя се дължи на дразнене на рецепторите в перикарда от отока. Рядко се появява самостоятелно – обикновено е придружена от болка, треска или задух.

Каква е разликата между инфаркт и инсулт?

Сърцебиене (палпитации)

Сърцебиене, усещане за трептене, нередовен или учестен пулс също са възможни симптоми на перикардит.

Сърцебиенето може да бъде придружено от ускорен пулс (тахикардия) и може да подсказва наличието на миокардит, който може да съпътства перикардит, състояние, известно като миоперикардит.

Миокардитът е възпаление на сърдечния мускул и причинява симптоми, подобни на тези при перикардит, въпреки че при част от засегнатите лица се наблюдават животозастрашаващи сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност.

Допълнителни симптоми според причината

  • При вирусна инфекция: мускулни болки, хрема, болки в гърлото, диария
  • При автоимунно заболяване: обриви, ставни болки, неволна загуба на тегло
  • При туберкулоза или рак: отслабване, нощно изпотяване
  • Рядко: хълцане и затруднено преглъщане (дисфагия)

Усложнения на перикардит: Кога имаме перикарден излив

Въпреки че перикардитът обикновено протича доброкачествено, могат да се развият сериозни усложнения:

Сърдечна тампонада – животозастрашаващо усложнение

При сърдечна тампонада прекомерното натрупване на течност в перикарда – перикарден излив, притиска сърцето и пречи на нормалното му изпомпване на кръв. Класическите признаци включват: 

  • Ниско кръвно налягане
  • Приглушени сърдечни тонове
  • Подути вени на врата

Лечението изисква спешен дренаж на течността чрез процедура, наречена перикардиоцентеза.

Снимка: iStock

Какво е перикардиоцентеза?

Перикардиоцентезата обикновено включва използването на тънка игла и тръбичка (катетър) за отстраняване на течност около сърцето, за да се възстанови неговата функция. По-рядко се извършва операция за отваряне на гръдния кош за отстраняване на течността.

Рецидивиращ и хроничен перикардит

  • Рецидивиращ перикардит: симптомите се завръщат след 4-6 седмици без оплаквания
  • Хроничен перикардит: симптомите продължават повече от 3 месеца
  • Констриктивен перикардит: перикардът се набръчква и удебелява, нарушавайки сърдечната функция

Според медицинската литература, между 15% и 30% от пациентите с остър перикардит развиват рецидивираща или хронична форма.

Как се диагностицира перикардит?

Диагнозата се поставя въз основа на:

  • Медицинска анамнеза – характер, продължителност и локализация на болката
  • Физически преглед – лекарят търси т.нар. перикардно триене: характерен "стържещ“ или „триещ“ звук, причинен от триенето на триенето на възпалените тъканни слоеве на перикарда
  • ЕКГ (електрокардиограма) – класически показва т. нар. "седловидна" ST-елевация
  • Ехокардиограмата – използва звукови вълни, за да създаде изображения на сърцето. Тя може да разкрие наличието на перикарден излив и/или сърдечна тампонада
  • Кръвни изследвания – повишените възпалителни кръвни маркери - С-реактивен протеин (CRP) и скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) - подкрепят диагнозата остър перикардит
  • Сърдечна компютърна томография (КТ) или сърдечен-магнитен резонанс – ако други изследвания са неубедителни или симптомите са нетипични.

Лечение на перикардит

Медикаментозна терапия

Лечението на перикардит най-често включва медикаменти и ограничаване на физическата активност. 

Стенокардия: Болка в гърдите предупреждава за исхемична болест

Ако е тежко, може да се наложи дренаж на течности и/или операция.

  • Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС): Ибупрофен или аспирин във високи дози могат да помогнат със симптомите.
  • Антибиотични или противогъбични лекарства: Те могат да лекуват основна инфекция.
  • Колхицин: Това е противовъзпалително лекарство. Вашият лекар може да ви го предпише, ако имате симптоми повече от две седмици или ако те се появят отново.
  • Преднизон: Това е стероид, който вашият лекар може да ви предпише, ако не можете да приемате ибупрофен или колхицин.

При хроничен или рецидивиращ перикардит може да се наложи дългосрочна терапия с Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) или колхицин – дори при липса на симптоми.

Перикардитът е сериозно, но при навременна диагностика – лечимо заболяване. Ключът е в разпознаването на симптомите: острата болка в гърдите, умората, високата температура и проблемите с дишането не бива да бъдат подценявани. 

Консултирайте се с Вашия лекар при всяко съмнение, ранната намеса предотвратява сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

