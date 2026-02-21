Перикардитът е сравнително често срещано заболяване, представляващо около 5% от всички причини за болка в гърдите, наблюдавани в спешното отделение.

Основният симптом на перикардита е внезапна, остра болка в средната или лявата страна на гръдния кош, която се влошава при дълбоко вдишване и облекчава при навеждане напред.

Тъй като симптомите на перикардит имитират тези на инфаркт и други животозастрашаващи състояния, спешната намеса може да бъде от решаващо значение.

Какво представлява перикардитът

Перикардитът е възпаление на перикарда – двуслойната торбичка (перикардна торбичка), обвиваща сърцето, което най-често се проявява с остра, пронизваща болка в гърдите (зад гръдната кост), засилваща се при дишане и лягане.

Обикновено се появява бързо и може да продължи от седмици до месеци.

Перикардитът може да засегне всеки. Но е най-често срещан при мъжете на възраст между 16 и 65 години. Приблизително 28 души на 100 000 получават това състояние всяка година. Често е лечимо.

При много хора причината за перикардита е неизвестна, но се предполага, че се дължи на вирусна инфекция. Други възможни причини включват автоимунни заболявания, рак, травма на гръдния кош и бъбречна недостатъчност.

Основни симптоми на перикардит

Болка в гърдите

Над 95% от пациентите с остър перикардит изпитват остра болка зад гръдната кост, която се появява внезапно. Характерните белези на тази болка са:

Променлива интензивност на болката - лека, умерена или силна

Болка, която се разпространява към врата, челюстта или горната част на ръцете

Болка, която се влошава при кашляне или преглъщане на храна

В някои случаи болката се описва като тъпа и подобна на натиск или дори пулсираща.

Снимка: pixabay

Важно: Болката в гърдите при перикардит може да наподоби тази при:

Инфаркт на миокарда

Белодробна емболия

Дисекация на аортата

При всяка болка в гърдите, незабавно потърсете спешна помощ.

Висока температура

Повишената температура е по-рядък, но значим симптом. Температура над 38°С е индикатор за по-тежко протичане и изисква хоспитализация. Високата температура може да бъде причинена от инфекция, рак или автоимунно заболяване.

За съжаление, при човек с перикардит, температура по-висока от 38,4 градуса по Целзий показва по-лоша прогноза (резултат) и причина за хоспитализация за лечение.



Умора и общо неразположение

Умората, слабостта и общото неразположение са чести съпътстващи симптоми. Те могат да бъдат резултат от самото възпаление или от основното заболяване, което го е причинило. При хроничен перикардит тези оплаквания стават особено изразени.

Снимка: Canva

Проблеми с дишането

Затруднено дишане или диспнея е друг възможен симптом на перикардит и може да бъде придружено от повишаване на дихателната честота (тахипнея).

Въпреки че диспнеята обикновено съпътства болка в гърдите, изследванията показват, че по-възрастните жени с перикардит могат да изпитват проблеми с дишането и без да имат дискомфорт в гърдите.

Суха кашлица

Сухата кашлица е относително рядък симптом, но когато е налице, тя се дължи на дразнене на рецепторите в перикарда от отока. Рядко се появява самостоятелно – обикновено е придружена от болка, треска или задух.

Сърцебиене (палпитации)

Сърцебиене, усещане за трептене, нередовен или учестен пулс също са възможни симптоми на перикардит.

Сърцебиенето може да бъде придружено от ускорен пулс (тахикардия) и може да подсказва наличието на миокардит, който може да съпътства перикардит, състояние, известно като миоперикардит.

Миокардитът е възпаление на сърдечния мускул и причинява симптоми, подобни на тези при перикардит, въпреки че при част от засегнатите лица се наблюдават животозастрашаващи сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност.

Допълнителни симптоми според причината

При вирусна инфекция : мускулни болки, хрема, болки в гърлото, диария

При автоимунно заболяване : обриви, ставни болки, неволна загуба на тегло

При туберкулоза или рак : отслабване, нощно изпотяване

Рядко: хълцане и затруднено преглъщане (дисфагия)

Усложнения на перикардит: Кога имаме перикарден излив

Въпреки че перикардитът обикновено протича доброкачествено, могат да се развият сериозни усложнения:

Сърдечна тампонада – животозастрашаващо усложнение

При сърдечна тампонада прекомерното натрупване на течност в перикарда – перикарден излив, притиска сърцето и пречи на нормалното му изпомпване на кръв. Класическите признаци включват:

Ниско кръвно налягане

Приглушени сърдечни тонове

Подути вени на врата

Лечението изисква спешен дренаж на течността чрез процедура, наречена перикардиоцентеза.

Снимка: iStock

Какво е перикардиоцентеза?

Перикардиоцентезата обикновено включва използването на тънка игла и тръбичка (катетър) за отстраняване на течност около сърцето, за да се възстанови неговата функция. По-рядко се извършва операция за отваряне на гръдния кош за отстраняване на течността.

Рецидивиращ и хроничен перикардит

Рецидивиращ перикардит : симптомите се завръщат след 4-6 седмици без оплаквания

Хроничен перикардит : симптомите продължават повече от 3 месеца

Констриктивен перикардит : перикардът се набръчква и удебелява, нарушавайки сърдечната функция

Според медицинската литература, между 15% и 30% от пациентите с остър перикардит развиват рецидивираща или хронична форма.

Как се диагностицира перикардит?

Диагнозата се поставя въз основа на:

Медицинска анамнеза – характер, продължителност и локализация на болката

Физически преглед – лекарят търси т.нар. перикардно триене : характерен "стържещ“ или „триещ“ звук, причинен от триенето на триенето на възпалените тъканни слоеве на перикарда

ЕКГ (електрокардиограма) – класически показва т. нар. "седловидна" ST-елевация

Ехокардиограмата – използва звукови вълни, за да създаде изображения на сърцето. Тя може да разкрие наличието на перикарден излив и/или сърдечна тампонада

Кръвни изследвания – повишените възпалителни кръвни маркери - С-реактивен протеин (CRP) и скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) - подкрепят диагнозата остър перикардит

Сърдечна компютърна томография (КТ) или сърдечен-магнитен резонанс – ако други изследвания са неубедителни или симптомите са нетипични.

Лечение на перикардит

Медикаментозна терапия

Лечението на перикардит най-често включва медикаменти и ограничаване на физическата активност.

Ако е тежко, може да се наложи дренаж на течности и/или операция.

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС): Ибупрофен или аспирин във високи дози могат да помогнат със симптомите.

Антибиотични или противогъбични лекарства: Те могат да лекуват основна инфекция.

Колхицин: Това е противовъзпалително лекарство. Вашият лекар може да ви го предпише, ако имате симптоми повече от две седмици или ако те се появят отново.

Преднизон: Това е стероид, който вашият лекар може да ви предпише, ако не можете да приемате ибупрофен или колхицин.

При хроничен или рецидивиращ перикардит може да се наложи дългосрочна терапия с Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) или колхицин – дори при липса на симптоми.

Перикардитът е сериозно, но при навременна диагностика – лечимо заболяване. Ключът е в разпознаването на симптомите: острата болка в гърдите, умората, високата температура и проблемите с дишането не бива да бъдат подценявани.

Консултирайте се с Вашия лекар при всяко съмнение, ранната намеса предотвратява сериозни усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------

Източници