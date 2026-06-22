Всеки ден над 600 души в България се нуждаят спешно от кръвопреливане или кръвни продукти. Зад тази статистика стоят и хиляди онкологични пациенти, за които кръвопреливането не е допълнителна опция, а условие за оцеляване.

Кръв не може да бъде произведена в лаборатория, тя може единствено да бъде дарена. Научите защо болните от рак са сред най-зависимите от кръводаряване хора, как химиотерапията влияе на кръвната картина и защо недостигът на кръв у нас прави този проблем особено тревожен.

Защо онкологичните пациенти се нуждаят от кръв

Според специалисти по трансфузионна медицина и хематология от Jefferson Health, болните от рак, особено тези, преминаващи химиотерапия, са сред основните групи, нуждаещи се от кръвопреливане. Данни на Американския Червен кръст и Американското онкологично дружество показват, че онкологичните пациенти използват около една четвърт от кръвните запаси.

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Както самото заболяване, така и лечението му засягат производството на кръвни клетки. Д-р Джина Кайфер, хематолог-онколог, обяснява, че ракови заболявания, които произхождат от костния мозък, като левкемия, лимфом и множествен миелом, нарушават най-силно кръвообразуването, защото раковите клетки изпълват пространството, в което обикновено се произвеждат нови кръвни клетки.

Лечението също може да задълбочи проблема, особено когато е насочено към костния мозък или покрива голяма площ от тялото. Затова в някои случаи и пациенти с рак на гърдата, белия дроб, простатата или дебелото черво също могат да се нуждаят от кръвопреливане за безопасно лечение.

Как ниските кръвни показатели засягат тялото

Кръвопреливането намалява риска от тежки усложнения при ниска кръвна картина. Има три основни вида кръвни клетки, а ето какво се случва при недостиг на всяка от тях:

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Ниски червени кръвни клетки – влошава се преноса на кислород от белите дробове към органите, което води до умора и задух ( анемия при рак ). При тежък нисък хемоглобин при рак състоянието може да е фатално.

Ниски тромбоцити – повишен риск от спонтанно кървене в белите дробове, мозъка или стомашно-чревния тракт.

Ниски левкоцити (бели кръвни клетки) – рязко повишен риск от инфекции , включително от бактерии, които естествено присъстват в тялото.

Кръвопреливането не само възстановява кръвните показатели, но и намалява страничните ефекти от онкологичното лечение. Според д-р Кайфер някои пациенти се нуждаят от едно-две преливания, докато други идват ежеседмично, често процедурата се извършва директно в онкологичното отделение от обучени сестри.

Условия за кръводаряване: Повечето хора могат да дарят

Съществуват ограничения за безопасността на дарителя и пациента, но по-голямата част от хората отговарят на условията за кръводаряване. Д-р Джули Карп, специалист по трансфузионна медицина, подчертава често срещано заблуждение: „Ако сте били неподходящ донор преди 10 години, опитайте отново – правилата се променят.“

Преди даряване се попълва въпросник (за пътувания, заболявания, медикаменти) и се прави кратък преглед. Основният въпрос към всеки дарител остава: „Как се чувствате днес?“м ако днес не е най-добрият ви ден, не е денят да дарите кръв.

Снимка: Canva

Българският парадокс: Нужда от кръв, но почти няма дарители

Въпреки огромната нужда, България едва достига 20% доброволно кръводаряване, почти двойно по-малко от средноевропейските стандарти. Около 94% от донорите са близки на пациенти, които даряват само при спешна нужда, а не доброволно.

Болници в областни и общински градове често работят без центрове за кръв или без налични запаси, което директно забавя животоспасяващи операции. За онкоболните, които се нуждаят от кръв постоянно и в цялата страна, този недостиг е особено опасен.

Как всеки може да помогне

Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) работи от 2010 г. и поддържа система за спешна взаимопомощ чрез мобилното приложение „Дари кръв“. Чрез него всеки желаещ може да дари кръв за онкологичните пациенти, които непрекъснато се нуждаят от нея.

„За много пациенти възможността да получат кръвопреливане е въпрос на оцеляване. Всяка капка има значение.“

Кръвопреливането при рак е жизненоважна част от лечението на онкологичните пациенти, особено при левкемия, лимфом и по време на химиотерапия, когато производството на кръвни клетки е нарушено.

На фона на сериозния недостиг на кръв в България, доброволното кръводаряване се превръща в пряка форма на подкрепа за болните от рак. Условията за даряване са по-достъпни, отколкото мнозина смятат, а чрез БОДК и приложението „Дари кръв“ всеки може да допринесе за спасяването на човешки живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници