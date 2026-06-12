България е в постоянен и критичен дефицит на кръв. Едва около 24 на 1000 души даряват кръв годишно, почти двойно по-малко от средноевропейските стандарти.

Около 94% от донорите са близки на пациенти и даряват само при спешни случаи, а не доброволно.

Резултатът е осезаем, болници в областни и общински градове работят без центрове за кръв или без налични запаси, което директно забавя животоспасяващи операции.

Едно от най-честите притеснения, които спират хората да дарят, е въпросът, какво се случва с тялото ми след това? Тялото ви е изключително добре настроено да се самовъзстановява след кръводаряване, стига да спазвате няколко прости правила.

Разберете колко кръв всъщност давате, какво се случва с тялото веднага след дарението и колко време е необходимо за пълно възстановяване.

Колко кръв всъщност давате?

Средностатистическият възрастен човек има между 4,5 и 6 литра кръв в тялото си. При стандартно дарение на цяла кръв се вземат около 450–500 мл), при условие, че донорът отговаря на изискванията за ръст и тегло.

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Според препоръките на международните регулаторните органи интервалите между даренията не са произволни:

Цяла кръв : минимум 56 дни между даренията

Тромбоцити : минимум 7 дни

Плазма : минимум 4 седмици

Двойни червени клетки : минимум 4 месеца

Тези интервали са директно свързани с времето, необходимо на тялото, за да възстанови загубените кръвни компоненти.

В България:

Минималният срок между две дарявания на кръв е 60 дни.

Ако си жена имаш право да даряваш кръв най-много 4 пъти в годината, ако си мъж – 5 пъти.

След кръводаряване получаваш бележка за два дни отпуск, подкрепителна закуска, подарък, и уникален код за достъп до системата за проверка на резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

Какво се случва с тялото веднага след даряване на кръв?

Умора: най-честият страничен ефект

Най-разпространеното усещане след дарението е временна умора. Това е особено характерно за дарения на цяла кръв и двойни червени клетки, тъй като след тях временно намалява броят на еритроцитите (червените кръвни клетки), чиято основна задача е да пренасят кислород до тъканите.

По-малкото кислород означава по-бърза умора, но в по-голямата си част това усещане отшумява в рамките на няколко дни, докато тялото активира своите възстановителни механизми.

Временно намаляване на тромбоцити и плазма

Намалените нива на тромбоцити и плазма след дарението обикновено не влияят съществено на ежедневието.

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Регулаторните изисквания за количеството, което може да се дари наведнъж, гарантират, че дори при неочаквана травма рискът от усложнения, свързани с по-ниските нива, е сведен до минимум.

Как тялото се възстановява след даряване на кръв?

Всеки тип кръвна клетка се регенерира по различен биологичен механизъм и затова времето за възстановяване варира.

Червени кръвни клетки (еритроцити)

След дарението специализирани клетки в бъбреците усещат намалените нива на кислород в кръвта и задействат производството на протеин, наречен еритропоетин. Той действа като „сигнал", изпратен до костния мозък, с команда да произведе нови еритроцити.

Частично възстановяване : в рамките на дни

Пълно възстановяване : обикновено 4–8 седмици след дарение на цяла кръв

Експертите препоръчват донорите да приемат ниска доза желязо (около 18 мг) в продължение на 60 дни след дарението, тъй като червените клетки са богати на желязо и запасите му се изчерпват. Храни като червено месо, боб и спанак също помагат за по-бързо възстановяване на железните нива.

Тромбоцити

Когато тялото регистрира спад в нивата на тромбоцитите, то освобождава хормон, наречен тромбопоетин, който сигнализира на костния мозък да произведе гигантски клетки (мегакариоцити), те впоследствие се разпадат на нови тромбоцити.

Броят на тромбоцитите обикновено се нормализира в рамките на една седмица.

Плазма

Плазмата е може би най-бързо възстановимият компонент, и тук хидратацията играе ключова роля.

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Тъй като плазмата се състои от над 90% вода, тялото почти веднага реагира на намаления обем: мозъкът и бъбреците задействат механизми за задържане на течности, включително намаляване на отделената урина.

Плазмата започва да се възстановява незабавно

Пълното възстановяване настъпва в рамките на няколко дни

Именно затова флеботомистите (медицински специалисти, обучени да вземат кръвни проби) толкова настойчиво ви напомнят да пиете вода след дарението, тя буквално е основна градивна единица на плазмата.

Как да помогнете на тялото си да се възстанови по-бързо?

Почивайте 5-10 мин. след дарението: предотвратява замайване

Избягвайте натоварване 12-24 часа: намалява риска от умора

Пийте допълнително 3-4 чаши вода : ускорява възстановяването на плазмата

Яжте храни, богати на желязо : подпомага регенерацията на еритроцитите

Приемайте желязна добавка (18 мг, 60 дни) : попълва изчерпаните железни запаси

Пазете превръзката няколко часа : предотвратява кървене и синини

Как да дарите кръв в България?

Ако сте решили да направите първата си крачка като кръводарител, Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е най-добрата отправна точка.

Това е единственото доброволческо сдружение у нас, посветено изцяло на каузата, организира кампании, обучения и акции в цялата страна и е единствената българска организация, включена в официалния доклад на Европейската комисия за кръводаряването в ЕС.

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„Много е важно в България да започнем да говорим за проблемите, свързани с кръводаряването. Истински критично е обаче да започнем да работим реално за разрешаването им, защото те се задълбочават все повече и повече," призовава Стефка Попова-Лазарова, председател на БОДК.

За намиране на най-близкото място за кръводаряване и за следене на спешни призиви може да използвате приложението „Дари кръв", то свързва донори с нуждаещи се без пряк контакт между тях, което гарантира анонимност и изключва всякакъв риск от злоупотреби.

Само за последната година спешните призиви през платформата са нараснали с 48%, а над 630 акции са завършили успешно. Повече информация на [email protected].

Даряването е безопасен акт на щедрост

Даряването на кръв е един от най-безопасните начини да спасите нечий живот.

Тялото е естествено оборудвано да регенерира загубените клетки и компоненти, плазмата се възстановява за дни, тромбоцитите, за седмица, а червените клетки за 4 до 8 седмици. Умерената умора след дарението е напълно нормална и временна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници