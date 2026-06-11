България е в постоянен и критичен дефицит на кръв. Едва около 24-ма на 1000 души даряват кръв годишно, почти двойно по-малко от средноевропейските стандарти.

Около 94% от донорите са близки на пациенти и даряват само при спешни случаи, а не доброволно. Резултатът е осезаем, олници в областни и общински градове работят без центрове за кръв или без налични запаси, което директно забавя животоспасяващи операции.

На всеки няколко секунди някъде по света и в България, някой се нуждае от кръвопреливане. Именно затова кръводаряването остава една от най-ценните доброволчески дейности в съвременното общество. Освен че може да спаси човешки живот, все повече изследвания показват, че процедурата носи ползи и за самия дарител.

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Какви са реалните ползи от даряване на кръв, има ли рискове и какво трябва да знае всеки потенциален кръводарител? Ето какво показват научните данни.

Защо даряването на кръв е толкова важно?

Според експертите от Американския червен кръст едно кръводаряване може да помогне на до трима пациенти, тъй като дарената кръв може да бъде разделена на различни компоненти: еритроцити, плазма и тромбоцити.

Кръвта е жизненоважна при:

тежки операции;

травми и инциденти;

онкологични заболявания;

раждания с усложнения;

лечение на хронични заболявания.

Именно затова редовните дарители са незаменима част от здравната система.

Ползи от даряване на кръв за здравето

По-добър контрол върху здравословното състояние

Преди всяко кръводаряване се извършва кратък здравен преглед.

Обикновено се измерват:

кръвно налягане;

пулс;

телесна температура;

нива на хемоглобина.

Според специалистите това предоставя ценна информация за общото здравословно състояние и може да насочи към необходимост от допълнителна консултация с лекар.

Възможна полза за сърдечно-съдовото здраве

Връзката между даряване на кръв и сърдечното здраве продължава да бъде обект на научни изследвания.

Според проучване сред повече от 2800 мъже на средна възраст, редовните кръводарители са имали значително по-нисък риск от сърдечен инфаркт. Изследователите предполагат, че това може да е свързано с понижаване на запасите от желязо в организма и намаляване на оксидативния стрес.

Снимка: Canva

Въпреки това учените подчертават, че данните не са окончателни и са необходими допълнителни изследвания.

Възможно намаляване на риска от някои заболявания

Според мащабно проучване сред над 1,6 млн. кръводарители, редовните дарители са показали по-нисък риск от развитие на някои доброкачествени и злокачествени образувания.

Експертите обаче отбелязват, че хората, които даряват кръв, обикновено са по-здрави от средностатистическия човек, което също може да влияе върху резултатите.

Неочаквана полза: подкрепа за психичното здраве

Усещане за смисъл и принадлежност

Според доклад на Фондацията за психично здраве доброволческите дейности могат да:

намалят нивата на стрес ;

подобрят емоционалното благополучие;

намалят усещането за изолация;

повишат удовлетвореността от живота.

Когато човек стане редовен кръводарител, той знае, че действията му имат реално значение за живота на други хора.

По-ниски нива на тревожност

Няколко изследвания показват, че хората, които редовно участват в доброволчески инициативи, съобщават за по-ниски нива на тревожност и депресивни симптоми в сравнение с тези, които не се занимават с подобни дейности.

Колко калории се изгарят след кръводаряване?

Интересен факт е, че организмът изразходва енергия, за да възстанови изгубените кръвни клетки след даряването. Според данни, цитирани от специалисти по трансфузионна медицина, процесът на възстановяване може да доведе до изгаряне на стотици калории в седмиците след кръводаряването.

Снимка: Canva

Важно е обаче това да не се разглежда като метод за отслабване, а като естествен процес на възстановяване на организма.

Има ли рискове при даряване на кръв?

За повечето здрави възрастни хора кръводаряването е безопасна процедура. Възможните временни нежелани реакции включват:

леко замайване;

отпадналост;

гадене;

малък хематом около мястото на убождане.

Според специалистите тези симптоми обикновено отшумяват бързо след прием на течности, храна и кратка почивка.

Ново стерилно оборудване се използва за всеки дарител, което елиминира риска от заразяване по време на процедурата.

Какво трябва да знаете преди да дарите кръв?

Експертите препоръчват:

да приемете достатъчно вода преди процедурата;

да се храните балансирано;

да сте отпочинали;

да информирате медицинския персонал за приемани лекарства и хронични заболявания.

Допускането до кръводаряване се определя след медицинска оценка и съгласно действащите критерии за безопасност.

Как да дарите кръв в България?

Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) е първото и единствено доброволческо сдружение в страната, което работи за насърчаване на редовното, анонимно и доброволно кръводаряване. Организира акции, обучения и информационни кампании и е единствената българска организация, чиято дейност е отразена в официалния доклад на Европейската комисия за кръводаряването в ЕС.

„Много е важно в България да започнем да говорим за проблемите, свързани с кръводаряването. Истински критично е обаче да започнем да работим реално за разрешаването им, защото те се задълбочават все повече и повече",казва Стефка Попова-Лазарова, председател на БОДК

Ако искате да станете кръводарител, може да потърсите помощ чрез мобилното приложение „Дари кръв" на БОДК. Чрез него може да разберете къде да дарите кръв, да получавате известия за кампании и спешни призиви и да откликнете при нужда от конкретна кръвна група във вашия регион.

Само за последната година чрез приложението са проведени над 630 успешни акции за спешна помощ, като спешните призиви са нараснали с 48% спрямо предходната година. Системата е изградена така, че няма пряк контакт между дарителя и пациента, което елиминира риска от злоупотреби. За повече информация се свържете с БОДК на [email protected].

Акт с огромно обществено значение

Даряване на кръв е прост акт с огромно обществено значение. Освен че спасява животи, научните данни показват, че може да бъде свързано с редица потенциални ползи за дарителя, от по-добър контрол върху здравословното състояние до положително влияние върху психичното благополучие.

Макар някои от изследванията за връзката между кръводаряването и риска от сърдечно-съдови или онкологични заболявания да продължават, експертите са единодушни по един въпрос, защо да даряваме кръв има лесен отговор, защото всяка дарена единица кръв може да даде шанс за живот на човек в нужда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници