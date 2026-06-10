Търсите начин за пречистване на кръвта без скъпи добавки и детокс програми?

Добрата новина е, че тялото ви вече разполага с усъвършенствана система за филтрация. Всичко, което трябва да направите, е да я подпомогнете с правилното хранене.

В тази статия ще научите кои храни и билки науката препоръчва и как да пречистите кръвта си напълно естествено.

Как кръвта се пречиства от само себе си?

Кръвта изпълнява десетки жизненоважни функции – пренася кислород, хормони, хранителни вещества и имунни клетки. Тя обаче не се нуждае от външна „детоксикация", тъй като два органа вършат тази работа непрекъснато.

Черният дроб неутрализира вредни вещества като алкохол, тежки метали и лекарства, преобразувайки ги в безвредни съединения, готови за изхвърляне от организма.

Бъбреците филтрират кръвта и отстраняват отпадните продукти чрез урината. Освен тях, червата, кожата, далакът и лимфната система участват активно в естествения детоксикационен процес.

Важно: Въпреки рекламните твърдения, няма научни доказателства, че хранителните добавки за „пречистване на кръвта" работят пряко. Те могат единствено косвено да подпомагат черния дроб и бъбреците.

Храни за пречистване на кръвта: Какво препоръчва науката

Единственият доказан начин да поддържате кръвта си чиста е балансираната диета, богата на плодове и зеленчуци. Ето кои храни имат доказан ефект:

Вода

Най-добрият начин да поддържате бъбреците си активни. Целта е около 8 чаши дневно; урината трябва да е светложълта или бистра.

Снимка: istockphoto.com

Кръстоцветни зеленчуци (броколи, карфиол, зеле)

Богати на антиоксиданти, препоръчвани при бъбречни заболявания. Проучвания показват, че намаляват риска от рак на бъбреците.

Боровинки

Съдържат високи концентрации на антиоксиданти. Проучвания при животни демонстрират, че целите плодове помагат за поддържане на здравето на черния дроб.

Кафе

Според проучвания, публикувани в специализирани медицински издания, редовната консумация намалява риска от цироза и рак на черния дроб при хронично болни. Ефектът се свързва с предотвратяване на натрупването на мазнини и колаген в черния дроб.

Снимка: Pexels

Чесън

Притежава противовъзпалителни свойства и помага за понижаване на кръвното налягане – ключов фактор за здравето на бъбреците.

Ябълки

Съдържат пектин (разтворими фибри), който регулира кръвната захар. Тъй като високата кръвна захар уврежда бъбреците, ябълките имат косвено протективно действие.

Мазна риба (сьомга, риба тон, сардини)

Омега-3 мастните киселини намаляват триглицеридите и кръвното налягане, което е от полза и за черния дроб, и за бъбреците. При диагностицирано бъбречно заболяване обаче ограничете приема, тъй като рибата е богата на белтъчини.

Билки и храни за пречистване на кръвта: Кои билки помагат

Редица билки могат да подпомогнат функцията на черния дроб и бъбреците. Важно е да се избягва прекомерната им употреба в концентрирана форма, особено при съществуващо заболяване.

Джинджифил

Изследвания сочат, че подпомага лечението на неалкохолна мастна чернодробна болест и помага за контрол на кръвната захар.

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Зелен чай

Според данни от клинични проучвания, около 4 чаши дневно подобряват чернодробната функция, намаляват натрупването на мазнини и потенциално действат срещу рак на черния дроб.

Магданоз

Проучвания с животни показват диуретичен ефект, подпомагащ бъбреците при отстраняването на отпадни продукти.

Снимка: OpenAI

Глухарче

Действа като естествен диуретик, увеличавайки количеството вода, преминаващо през бъбреците. Освен това подпомага чернодробната функция. Приема се най-добре като чай от листа, цветя или корени.

Кога билките могат да навредят?

Не всички билкови продукти са безопасни. Специалистите предупреждават, че прекомерният прием на билкови екстракти може да натовари или увреди бъбреците.

Ако имате диагностицирано бъбречно или чернодробно заболяване, избягвайте всякакви билкови добавки без консултация с лекар.

Детокс програмите често са излишни

Не е необходимо да харчите пари за детокс програми, тялото ви разполага с идеалната система за пречистване на кръвта. Черният дроб и бъбреците вършат тази работа денонощно.

Вашата задача е да ги подкрепяте с достатъчно вода, разнообразна диета, богата на плодове и зеленчуци, и умерена консумация на алкохол.

Билките и храните за пречистване на кръвта не са магическо решение, но са доказано ефективна подкрепа за органите-филтри. При съмнения за бъбречно или чернодробно заболяване, потърсете лекарска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници