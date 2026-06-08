Ракът на кръвта е сред заболяванията, които често пораждат много въпроси и тревоги. Един от най-честите е какво причинява рака на кръвта?

Въпреки значителния напредък на медицината, учените все още не могат да дадат еднозначен отговор за всеки отделен случай.

Според експерти по хематология всички видове рак на кръвта възникват вследствие на промени в генетичния материал на клетките. Добрата новина е, че в повечето случаи тези изменения не са наследствени и не са резултат от конкретно действие на пациента.

Ето какво знае науката за причините за заболяването, кои са най-честите рискови фактори за рака на кръвта и каква е ролята на генетичните изследвания.

Какво представлява ракът на кръвта?

Ракът на кръвта е общо название за група заболявания, които засягат кръвните клетки, костния мозък или лимфната система.

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Кръвта съдържа три основни типа клетки:

Червени кръвни клетки, които пренасят кислород;

Бели кръвни клетки, които участват в защитата срещу инфекции;

Тромбоцити, които подпомагат съсирването на кръвта.

Различните форми на рак на кръвта засягат различни видове клетки и нарушават нормалното им развитие.

Какво причинява рак на кръвта?

Според научните данни всички форми на заболяването започват с генетични промени в ДНК на клетките.

ДНК съдържа инструкциите, които контролират растежа, деленето и функционирането на клетките. Когато настъпят определени изменения в тези инструкции, нормалните кръвни клетки могат да започнат да се размножават неконтролируемо и да се превърнат в ракови клетки.

Повечето генетични промени възникват през живота

Според специалистите повечето случаи на рак на кръвта не са наследствени.

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Генетичните изменения обикновено:

се натрупват с възрастта;

възникват случайно;

засягат само определени клетки;

не се предават автоматично на децата.

Експертите подчертават, че много от тези промени се случват по причини, които науката все още не може напълно да обясни.

Наследствен ли е ракът на кръвта?

Това е един от най-често задаваните въпроси след поставяне на диагноза. Според наличните данни огромната част от хората с рак на кръвта нямат близък роднина със същото заболяване.

Дори когато повече от един член на семейството е диагностициран, това невинаги означава наследствена връзка.

В определени случаи генетичните тестове могат да покажат наличие на наследствени генетични изменения. Тогава лекарите могат да препоръчат генетично консултиране за пациента и неговите близки.

Генетичните тестове стават все по-важни

Според специалистите генетичните изследвания играят ключова роля при диагностицирането на различните видове рак на кръвта.

Те могат да помогнат за:

потвърждаване на диагнозата;

определяне на подтипа на заболяването;

оценка на прогнозата;

проследяване на ефекта от лечението;

установяване на евентуална наследствена предразположеност.

Изследванията анализират хромозомите, гените и ДНК на клетките, за да открият характерни промени, свързани със заболяването.

Основни рискови фактори за рака на кръвта

Въпреки че причините често остават неизвестни, научните изследвания са идентифицирали няколко фактора, които могат да повишат риска.

Възраст

С напредването на възрастта в клетките се натрупват повече генетични изменения. Това е една от основните причини рискът от някои видове рак на кръвта да нараства при по-възрастните хора.

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Пол

Някои форми на заболяването се срещат по-често при мъжете.

Етнически произход

Определени видове рак на кръвта са по-разпространени в конкретни етнически групи.

Тютюнопушене

Според проучвания пушенето може да увеличи вероятността от генетични увреждания, които впоследствие да доведат до развитие на злокачествени заболявания.

Излагане на радиация и химикали

Високите нива на радиация или продължителният контакт с определени химични вещества могат да бъдат свързани с повишен риск. Експертите обаче подчертават, че подобни нива на експозиция обикновено са значително по-високи от тези в ежедневната среда.

Някои инфекции и заболявания

Определени инфекции, автоимунни заболявания и медицински терапии също могат да окажат влияние върху риска.

Може ли рискът да бъде предотвратен?

Според експертите от организациите за борба с рака на кръвта няма гарантиран начин за предотвратяване на заболяването. Причината е, че повечето генетични промени възникват спонтанно и са извън контрола на човека.

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Въпреки това учените отбелязват, че поддържането на здравословен начин на живот, физическа активност и отказът от тютюнопушене са важни за цялостното здравословно състояние и могат да намалят риска от редица заболявания.



Генетиката не е рисков фактор

Съвременната наука показва, че ракът на кръвта възниква вследствие на генетични промени в клетките, които най-често се натрупват през живота.

Макар че са известни някои рискови фактори за рака на кръвта, в много случаи не може да бъде посочена конкретна причина за заболяването.

Експертите подчертават, че повечето пациенти нямат наследствена обремененост и не са могли да предотвратят развитието на болестта.



Именно затова продължаващите изследвания в областта на генетиката и молекулярната медицина са от ключово значение за по-доброто разбиране, диагностика и лечение на различните форми на рак на кръвта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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