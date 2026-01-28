Начало / Новини

Нощно изпотяване: Ранен симптом на рак на кръвта

Научете как да различите нормалното от тревожното нощно изпотяване. Кои са останалите ранни симптоми на левкемията
Стефан Ралчев
Събуждате ли се нощем изпотени, дори когато стаята е прохладна? Макар че нощното изпотяване обикновено има множество безобидни причини, в някои случаи то може да е ранен симптом на рак на кръвта.

Според медицинската статистика левкемията е най-често срещаният вид рак на кръвта и най-често срещаната форма на рак в детска възраст.

Научете каква е връзката между нощното изпотяване и левкемията, как да разпознаете тревожните признаци и кога е необходима спешна медицинска консултация.

Какво точно представлява левкемията?

Левкемията е общ термин, който обозначава група ракови заболявания на кръвните клетки. Заболяването възниква, когато определен тип кръвни клетки, обикновено лимфоцити или миелоидни клетки, стават злокачествени.

Снимка: iStock

Типът левкемия зависи от:

  • Вида на засегнатите кръвни клетки (лимфоцити или миелоидни клетки)
  • Скоростта на развитие – остра левкемия (бързо развиваща се) или хронична левкемия (бавно прогресираща)

Защо левкемията причинява нощно изпотяване?

Повечето симптоми на левкемия се дължат на недостиг на здрави кръвни клетки в костния мозък. Тялото не може да произвежда достатъчно здрави кръвни клетки (еритроцити, левкоцити) или кръвни плочици (тромбоцити), вместо това създава незрели или аномални клетки.

 Механизмът на нощното изпотяване при левкемия:

Особено силно е засегнато производството на бели кръвни клетки (левкоцити), които са отговорни за борбата с инфекциите. Според медицинските изследвания, при намален брой левкоцити:

  • Тялото става податливо на инфекции
  • Организмът повишава телесната си температура, за да се бори с инфекциите
  • Това повишаване на температурата предизвиква прекомерно изпотяване

Освен това, левкемичните клетки могат да предизвикат възпалителна реакция в тялото, при която организмът се опитва да убие раковите клетки, което също води до повишена температура и изпотяване.

Разлика между нормално изпотяване и изпотяване при левкемия

Изпотяването е естествен механизъм за охлаждане на тялото. Докато повечето хора се потят повече през деня, нощно изпотяване също може да се появи, особено по време на горещо време, когато човек е топъл поради твърде много слоеве легло или като симптом на менопаузата.

Снимка: iStock

Човек често може да разпознае дали нощното му изпотяване е свързано с левкемия или други видове рак на кръвта въз основа на температурата и количеството на потта.

Как да разпознаете тревожните признаци?

Нощното изпотяване, свързано с левкемия или друг вид рак на кръвта, обикновено има специфични характеристики:

  • Прекомерна интензивност – човек се събужда изключително изпотен, дори в прохладна стая
  • Мокри чаршафи и дрехи – изпотяването е толкова силно, че заспиването отново е невъзможно
  • Съпътстващи симптоми като висока температура, необяснима загуба на тегло, загуба на апетит и умора

Допълнителни симптоми при деца:

При децата първите симптоми на рак на кръвта могат да включват:

  • Бледност
  • Кървене или лесно образуване на синини
  • Болки в костите
  • Подути лимфни възли 

Други ранни симптоми на левкемия

Симптомите на левкемия варират в зависимост от възрастта на пациента, типа левкемия и стадия на заболяването. Те често приличат на симптоми на други състояния, което затруднява ранната диагноза.

Най-честите първи симптоми на левкемия включват:

Свързани с кръвните клетки:

  • Намален брой червени кръвни клетки (анемия)
  • Намален брой бели кръвни клетки (левкопения)
  • Намален брой тромбоцити (тромбоцитопения) 

Физически прояви: 

  • Болки в костите и ставите
  • Слабост, летаргия и умора
  • Чести температура и инфекции
  • Лесно кървене
  • Лесно образуване на синини
  • Малки червени, кафяви или лилави петна по кожата (петехии)

Органни промени:

  • Уголемяване на далака (спленомегалия)
  • Уголемен черен дроб (хепатомегалия)
  • Подути лимфни възли

Нощно изпотяване по време на лечение

Според Националния раков институт, нощното изпотяване е често срещан страничен ефект при хора, които получават лечение срещу рак.

Снимка: Canva

То може да се дължи на: 

  • Химиотерапия
  • Хирургична интервенция
  • Лъчетерапия
  • Прием на определени медикаменти

Практични съвети за намаляване на нощното изпотяване

Хората, които изпитват нощно изпотяване поради левкемия, могат да опитат следните методи за по-добър сън:

Оптимизиране на средата:

  • Подобряване на циркулацията на въздуха с вентилатор и отворени прозорци
  • Понижаване на температурата с няколко градуса
  • Използване на влагоотделящи тъкани за спално бельо

Промени в начина на живот:

  • Избягване на храни и напитки, които предизвикват изпотяване (лютиви храни, алкохол, кофеин)
  • Избягване на физически упражнения преди лягане
  • Носене на широки, дишащи дрехи
  • Поддържане на здравословно тегло

Техники за релаксация:

  • Дихателни упражнения
  • Техники за намаляване на стреса
  • Вземане на хладен душ преди лягане
Кога да потърсите лекар?

Нощното изпотяване само по себе си е неспецифичен симптом и може да е свързано с множество състояния. Обикновено то не е признак на сериозно заболяване.

Незабавно се консултирайте с лекар, ако:

  • Редовно изпитвате прекомерно нощно изпотяване
  • Изпотяването се съпровожда от други симптоми като температура, умора, кървене или загуба на тегло
  • Имате комбинация от посочените по-горе симптоми

Много хора не осъзнават сериозността на някои симптоми, които биха могли да индикират левкемия, и затова отлагат визитата при лекар. При съмнение за левкемия, лекарят ще назначи кръвни изследвания, които могат да помогнат за диагностициране и определяне на типа левкемия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Medical News Today (2021): Защо нощното изпотяване е ранен симптом на левкемия?
  2. Frontiers in Oncology (2022): Тежест на заболяването, рискови фактори и тенденции на левкемия: глобален анализ
  3. Cleveland Clinic (2025): Рак на кръвта
  4. Mayo Clinic (2024): Нощно изпотяване: Кога да посетите лекар
