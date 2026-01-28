Нощно изпотяване: Ранен симптом на рак на кръвта

Събуждате ли се нощем изпотени, дори когато стаята е прохладна? Макар че нощното изпотяване обикновено има множество безобидни причини, в някои случаи то може да е ранен симптом на рак на кръвта.

Според медицинската статистика левкемията е най-често срещаният вид рак на кръвта и най-често срещаната форма на рак в детска възраст.

Научете каква е връзката между нощното изпотяване и левкемията, как да разпознаете тревожните признаци и кога е необходима спешна медицинска консултация.

Какво точно представлява левкемията?

Левкемията е общ термин, който обозначава група ракови заболявания на кръвните клетки. Заболяването възниква, когато определен тип кръвни клетки, обикновено лимфоцити или миелоидни клетки, стават злокачествени.

Снимка: iStock

Типът левкемия зависи от:

Вида на засегнатите кръвни клетки (лимфоцити или миелоидни клетки)

Скоростта на развитие – остра левкемия (бързо развиваща се) или хронична левкемия (бавно прогресираща)

Защо левкемията причинява нощно изпотяване?

Повечето симптоми на левкемия се дължат на недостиг на здрави кръвни клетки в костния мозък. Тялото не може да произвежда достатъчно здрави кръвни клетки (еритроцити, левкоцити) или кръвни плочици (тромбоцити), вместо това създава незрели или аномални клетки.

Механизмът на нощното изпотяване при левкемия:

Особено силно е засегнато производството на бели кръвни клетки (левкоцити), които са отговорни за борбата с инфекциите. Според медицинските изследвания, при намален брой левкоцити:

Тялото става податливо на инфекции

Организмът повишава телесната си температура, за да се бори с инфекциите

Това повишаване на температурата предизвиква прекомерно изпотяване

Освен това, левкемичните клетки могат да предизвикат възпалителна реакция в тялото, при която организмът се опитва да убие раковите клетки, което също води до повишена температура и изпотяване.

Разлика между нормално изпотяване и изпотяване при левкемия

Изпотяването е естествен механизъм за охлаждане на тялото. Докато повечето хора се потят повече през деня, нощно изпотяване също може да се появи, особено по време на горещо време, когато човек е топъл поради твърде много слоеве легло или като симптом на менопаузата.

Снимка: iStock

Човек често може да разпознае дали нощното му изпотяване е свързано с левкемия или други видове рак на кръвта въз основа на температурата и количеството на потта.

Как да разпознаете тревожните признаци?

Нощното изпотяване, свързано с левкемия или друг вид рак на кръвта, обикновено има специфични характеристики:

Прекомерна интензивност – човек се събужда изключително изпотен, дори в прохладна стая

Мокри чаршафи и дрехи – изпотяването е толкова силно, че заспиването отново е невъзможно

Съпътстващи симптоми като висока температура, необяснима загуба на тегло, загуба на апетит и умора

Допълнителни симптоми при деца:

При децата първите симптоми на рак на кръвта могат да включват:

Бледност

Кървене или лесно образуване на синини

Болки в костите

Подути лимфни възли

Други ранни симптоми на левкемия

Симптомите на левкемия варират в зависимост от възрастта на пациента, типа левкемия и стадия на заболяването. Те често приличат на симптоми на други състояния, което затруднява ранната диагноза.

Най-честите първи симптоми на левкемия включват:

Свързани с кръвните клетки:

Намален брой червени кръвни клетки (анемия)

Намален брой бели кръвни клетки (левкопения)

Намален брой тромбоцити (тромбоцитопения)

Физически прояви:

Болки в костите и ставите

Слабост, летаргия и умора

Чести температура и инфекции

Лесно кървене

Лесно образуване на синини

Малки червени, кафяви или лилави петна по кожата (петехии)

Органни промени:

Уголемяване на далака (спленомегалия)

Уголемен черен дроб (хепатомегалия)

Подути лимфни възли

Нощно изпотяване по време на лечение

Според Националния раков институт, нощното изпотяване е често срещан страничен ефект при хора, които получават лечение срещу рак.

Снимка: Canva

То може да се дължи на:

Химиотерапия

Хирургична интервенция

Лъчетерапия

Прием на определени медикаменти

Практични съвети за намаляване на нощното изпотяване

Хората, които изпитват нощно изпотяване поради левкемия, могат да опитат следните методи за по-добър сън:

Оптимизиране на средата:

Подобряване на циркулацията на въздуха с вентилатор и отворени прозорци

Понижаване на температурата с няколко градуса

Използване на влагоотделящи тъкани за спално бельо

Промени в начина на живот:

Избягване на храни и напитки, които предизвикват изпотяване (лютиви храни, алкохол, кофеин)

Избягване на физически упражнения преди лягане

Носене на широки, дишащи дрехи

Поддържане на здравословно тегло

Техники за релаксация:

Дихателни упражнения

Техники за намаляване на стреса

Вземане на хладен душ преди лягане

Кога да потърсите лекар?

Нощното изпотяване само по себе си е неспецифичен симптом и може да е свързано с множество състояния. Обикновено то не е признак на сериозно заболяване.

Незабавно се консултирайте с лекар, ако:

Редовно изпитвате прекомерно нощно изпотяване

Изпотяването се съпровожда от други симптоми като температура, умора, кървене или загуба на тегло

Имате комбинация от посочените по-горе симптоми

Много хора не осъзнават сериозността на някои симптоми, които биха могли да индикират левкемия, и затова отлагат визитата при лекар. При съмнение за левкемия, лекарят ще назначи кръвни изследвания, които могат да помогнат за диагностициране и определяне на типа левкемия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

