Нощно изпотяване: Ранен симптом на рак на кръвта

Събуждате ли се нощем изпотени, дори когато стаята е прохладна? Макар че нощното изпотяване обикновено има множество безобидни причини, в някои случаи то може да е ранен симптом на рак на кръвта.
Според медицинската статистика левкемията е най-често срещаният вид рак на кръвта и най-често срещаната форма на рак в детска възраст.
Научете каква е връзката между нощното изпотяване и левкемията, как да разпознаете тревожните признаци и кога е необходима спешна медицинска консултация.
Какво точно представлява левкемията?
Левкемията е общ термин, който обозначава група ракови заболявания на кръвните клетки. Заболяването възниква, когато определен тип кръвни клетки, обикновено лимфоцити или миелоидни клетки, стават злокачествени.
Типът левкемия зависи от:
- Вида на засегнатите кръвни клетки (лимфоцити или миелоидни клетки)
- Скоростта на развитие – остра левкемия (бързо развиваща се) или хронична левкемия (бавно прогресираща)
Защо левкемията причинява нощно изпотяване?
Повечето симптоми на левкемия се дължат на недостиг на здрави кръвни клетки в костния мозък. Тялото не може да произвежда достатъчно здрави кръвни клетки (еритроцити, левкоцити) или кръвни плочици (тромбоцити), вместо това създава незрели или аномални клетки.
Механизмът на нощното изпотяване при левкемия:
Особено силно е засегнато производството на бели кръвни клетки (левкоцити), които са отговорни за борбата с инфекциите. Според медицинските изследвания, при намален брой левкоцити:
- Тялото става податливо на инфекции
- Организмът повишава телесната си температура, за да се бори с инфекциите
- Това повишаване на температурата предизвиква прекомерно изпотяване
Освен това, левкемичните клетки могат да предизвикат възпалителна реакция в тялото, при която организмът се опитва да убие раковите клетки, което също води до повишена температура и изпотяване.
Разлика между нормално изпотяване и изпотяване при левкемия
Изпотяването е естествен механизъм за охлаждане на тялото. Докато повечето хора се потят повече през деня, нощно изпотяване също може да се появи, особено по време на горещо време, когато човек е топъл поради твърде много слоеве легло или като симптом на менопаузата.
Човек често може да разпознае дали нощното му изпотяване е свързано с левкемия или други видове рак на кръвта въз основа на температурата и количеството на потта.
Как да разпознаете тревожните признаци?
Нощното изпотяване, свързано с левкемия или друг вид рак на кръвта, обикновено има специфични характеристики:
- Прекомерна интензивност – човек се събужда изключително изпотен, дори в прохладна стая
- Мокри чаршафи и дрехи – изпотяването е толкова силно, че заспиването отново е невъзможно
- Съпътстващи симптоми като висока температура, необяснима загуба на тегло, загуба на апетит и умора
Допълнителни симптоми при деца:
При децата първите симптоми на рак на кръвта могат да включват:
- Бледност
- Кървене или лесно образуване на синини
- Болки в костите
- Подути лимфни възли
Други ранни симптоми на левкемия
Симптомите на левкемия варират в зависимост от възрастта на пациента, типа левкемия и стадия на заболяването. Те често приличат на симптоми на други състояния, което затруднява ранната диагноза.
Най-честите първи симптоми на левкемия включват:
Свързани с кръвните клетки:
- Намален брой червени кръвни клетки (анемия)
- Намален брой бели кръвни клетки (левкопения)
- Намален брой тромбоцити (тромбоцитопения)
Физически прояви:
- Болки в костите и ставите
- Слабост, летаргия и умора
- Чести температура и инфекции
- Лесно кървене
- Лесно образуване на синини
- Малки червени, кафяви или лилави петна по кожата (петехии)
Органни промени:
- Уголемяване на далака (спленомегалия)
- Уголемен черен дроб (хепатомегалия)
- Подути лимфни възли
Нощно изпотяване по време на лечение
Според Националния раков институт, нощното изпотяване е често срещан страничен ефект при хора, които получават лечение срещу рак.
То може да се дължи на:
- Химиотерапия
- Хирургична интервенция
- Лъчетерапия
- Прием на определени медикаменти
Практични съвети за намаляване на нощното изпотяване
Хората, които изпитват нощно изпотяване поради левкемия, могат да опитат следните методи за по-добър сън:
Оптимизиране на средата:
- Подобряване на циркулацията на въздуха с вентилатор и отворени прозорци
- Понижаване на температурата с няколко градуса
- Използване на влагоотделящи тъкани за спално бельо
Промени в начина на живот:
- Избягване на храни и напитки, които предизвикват изпотяване (лютиви храни, алкохол, кофеин)
- Избягване на физически упражнения преди лягане
- Носене на широки, дишащи дрехи
- Поддържане на здравословно тегло
Техники за релаксация:
- Дихателни упражнения
- Техники за намаляване на стреса
- Вземане на хладен душ преди лягане
Кога да потърсите лекар?
Нощното изпотяване само по себе си е неспецифичен симптом и може да е свързано с множество състояния. Обикновено то не е признак на сериозно заболяване.
Незабавно се консултирайте с лекар, ако:
- Редовно изпитвате прекомерно нощно изпотяване
- Изпотяването се съпровожда от други симптоми като температура, умора, кървене или загуба на тегло
- Имате комбинация от посочените по-горе симптоми
Много хора не осъзнават сериозността на някои симптоми, които биха могли да индикират левкемия, и затова отлагат визитата при лекар. При съмнение за левкемия, лекарят ще назначи кръвни изследвания, които могат да помогнат за диагностициране и определяне на типа левкемия.
