Всяка година в България около 1 500 души научават, че имат злокачествено заболяване на кръвта, левкемия, лимфом или миелом. В Европа тази цифра достига 300 000 нови диагнози годишно.

И въпреки напредъка на медицината, стотици пациенти умират в очакване на съвместим донор на костен мозък. На 28 май, Световния ден за борба с рака на кръвта, организации от цял свят призовават здравите хора да се регистрират безплатно като потенциални донори на костен мозък, защото за много пациенти точно това е единственият шанс за живот.

Какво е ракът на кръвта и защо е толкова опасен?

Ракът на кръвта (хематологични малигнени заболявания) е събирателно название за над 140 различни подвида злокачествени заболявания, засягащи кръвта, костния мозък и лимфната система. Те включват:

Левкемия е злокачествено разрастване на кръвни клетки в костния мозък

Лимфомът засяга лимфните възли и имунната система

Миелом е ненормално натрупване на плазмени клетки в костния мозък

Изследване на Мрежата на застъпниците за остра левкемия (ALAN) показва, че 90% от пациентите и 85% от болногледачите не са разпознали ранните симптоми като признаци на левкемия. Само една трета са получили диагноза след първата консултация с лекар, а над 21% са посетили здравен специалист четири или повече пъти преди поставяне на правилна диагноза.

Какви са симптомите на рак на кръвта

Симптомите на рака на кръвта варират в зависимост от вида,левкемия, лимфом или миелом, но имат един общ признак., наподобяват обикновени, ежедневни оплаквания. Именно затова диагнозата толкова често се поставя късно.

Според данни на Blood Cancer UK и Mayo Clinic, най-честите признаци, групирани по засегната система в тялото, са:

Кръв и съсирване: Необяснимо или често образуване на синини, кървене от носа, кървене на венците или малки червени точки по кожата (петехии)

Енергия и дишане: Постоянна умора, изтощение и задух, често причинени от анемия

Имунна система: Чести, тежки или упорити инфекции, от които трудно се възстановявате

Физически промени: Увеличени лимфни възли (по врата, подмишниците или слабините), уголемен черен дроб или далак, изразяващо се с болка или чувство на пълнота в корема

Други сигнали: Обилно нощно изпотяване, необяснима температура, необяснима загуба на тегло, необичайна болка в костите или ставите

Тъй като тези симптоми лесно се бъркат с настинка, грип или стрес, единствено медицинска оценка може да разграничи рутинно оплакване от сериозен проблем. Ако симптомите са постоянни или тревожни, потърсете личния си лекар за преглед и кръвни изследвания.

Рискови фактори за рак на кръвта

Според данни на Института за ракови изследвания Мофит и организацията Blood Cancer United, рисковите фактори се разделят в три основни групи:

Фактори на начина на живот и средата

Тютюнопушене , свързано с повишен риск от остра миелоидна левкемия (AML)

Излагане на бензен и формалдехид , химикали в бои, горива и пластмаси

Радиационно облъчване , включително от интензивна лъчетерапия за други видове рак

Затлъстяване , свързано с повишен риск при определени форми

Медицински и биологични фактори

Преминато лечение с химиотерапия или лъчетерапия за друго онкологично заболяване

Предшестващи кръвни нарушения като миелодиспластичен синдром (MDS)

Вирусни инфекции: вируса на Епщайн-Бар (EBV) , хепатит С, HTLV-1

Неконтролируеми фактори

Възраст , рискът нараства значително след 60 години

Пол , по-честа диагноза при мъжете

Генетика , синдром на Даун, фамилна анамнеза за кръвен рак

Трансплантация на стволови клетки: Кога и как спасява живот?

Трансплантацията на стволови клетки (известна още като трансплантация на костен мозък) е процедура, при която болният костен мозък на пациента се замества с донорски стволови клетки. При определени форми на кръвен рак тя може да бъде напълно лечебна.

Критично условие обаче е генетичната съвместимост между донор и реципиент. Без точно съвпадение по специфични генетични маркери, присадените клетки или не се вграждат, или атакуват здравите тъкани на пациента.

Над 70% от пациентите, нуждаещи се от трансплантация, нямат съвместим донор в семейството си, сочат данни на DKMS, международна организация с регистър от над 12 милиона потенциални донори.

Европейска харта за качествено лечение на рака на кръвта

На фона на тези предизвикателства, Европейската организация по рак (ECO), ръководена от проф. Джон Грибен и проф. Летисия Кинтанила-Фенд, публикува в научното списание HemaSphere документ с амбициозни, но постижими стандарти за лечение на хематологични злокачествени заболявания.

Сред ключовите изисквания:

Бърз достъп до точна диагностика

Ясни пътеки за насочване към специализирани центрове

Лечение, съгласувано от мултидисциплинарен екип

Активно включване на пациента и семейството в процеса на вземане на решения

Психологична подкрепа и финансово консултиране

Проф. Грибен, бивш президент на Европейската хематологична асоциация, коментира: „Това е важна нова харта за подобряване на онкологичните грижи в Европа. Тя определя как трябва да изглежда качественото лечение и е изградена върху консенсус от над 23 групи заинтересовани страни, пациенти, лекари и политици."

Как се лекува рак на кръвта в България?

В страната функционират специализирани хематологични центрове, прилагащи съвременни методи на лечение, химиотерапия, таргетни терапии и трансплантации на стволови клетки. Преживяемостта при много от диагнозите е нараснала значително благодарение на напредъка в онкохематологията.

Ракът на кръвта е сериозно, но все по-лечимо заболяване. Ранното разпознаване на симптомите, достъпът до специализирана диагностика и наличието на регистър от потенциални донори са трите стълба, върху които се крепи надеждата на хиляди пациенти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

