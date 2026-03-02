Множественият миелом е рядък рак на кръвта, който засяга плазмените клетки. Той представлява около 1,8% от всички нови случаи на рак всяка година и около 10% от всички видове рак на кръвта.

В предраковия и ранен стадий може да не изпитвате симптоми на множествен миелом. Ако ракът ви напредне, най-честите симптоми са анемия, костни болки, бъбречни проблеми и хиперкалциемия (повишени нива на калций в кръвта).

Диагнозата множествен миелом може да бъде плашеща и обезпокоителна. Ранната диагноза обаче ви помага да получите лечение в началните етапи, да намалите симптомите, да забавите прогресията на заболяването и да удължите преживяемостта. Петгодишната относителна преживяемост е близо 60%.

Какво представлява множественият миелом

Множественият миелом е вид рак на кръвта, който се образува в плазмените клетки или белите кръвни клетки в костния мозък. Плазмените клетки обикновено произвеждат антитела, които са кръвни протеини, използвани от имунната система за борба с вредните бактерии и вируси.

Плазмените клетки при хора с множествен миелом растат неконтролируемо и ограничават растежа на здравите клетки.

С течение на времето миеломните клетки заемат мястото на нормалните ви плазмени клетки и изтласкват другите видове клетки в кръвта ви.

Ако не се лекуват, раковите клетки могат да увредят бъбреците, костите и имунната система и да причинят анемия.

Раковите клетки се натрупват и в костите и костния мозък, където се произвеждат нормалните кръвни клетки. Това пречи на производството на нормални червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити.

Много хора с множествен миелом може да не забележат симптоми. Множественият миелом обикновено остава незабелязан, докато не бъде открит от медицински специалист по време на рутинен кръвен тест. Хората с това състояние понякога могат да изпитват болки в костите и умора.

Симптоми на множествен миелом

Повечето хора може да не забележат симптоми, преди да получат диагноза. С напредването на заболяването може да започнете да имате симптоми на множествен миелом, като например:

Загуба на костна маса и фрактури: Загубата на костна маса може да възникне, ако раковите клетки се разпространят в костта. Ако метастазират (разпространят се), раковите клетки могат да образуват тумори и литични лезии (вид разрушаване на костите) в костите. Загубата и разрушаването на костната маса могат да увеличат риска от фрактури.

Болка в костите: Този вид болка се появява главно в напреднал стадий на рак. Може да усетите болка в гърдите, ръцете и краката. Прекаленото движение на тялото може да влоши болката в костите.

Синини: Ако раковите клетки се натрупат под кожата, може да започнете да забелязвате подобни на синини подутини по тялото си.

Чести инфекции: Плазмените клетки са от съществено значение за правилното функциониране на имунната система. Множественият миелом може да отслаби имунната система, когато плазмените клетки станат ракови. Слабата имунна система затруднява организма да се бори с инфекциите, което ви прави по-уязвими към бактерии и вируси.

Неврологични увреждания: Множественият миелом може да причини фрактури на гръбначния стълб, които могат да увредят нервните клетки. Увредените нервни клетки могат да доведат до неврологични симптоми като изтръпване, мравучкане, болка или мускулна слабост. Може да се наблюдава и загуба на контрол върху червата или пикочния мехур.

Свързани заболявания

Множественият миелом може да увеличи риска от различни състояния. Причината, поради която хората с множествен миелом могат да развият други състояния, е, че раковите клетки засягат кръвта и няколко органа.

Анемия

Червените ви кръвни телца пренасят кислород до всяка част на тялото ви. Когато броят на червените кръвни телца в кръвта ви е намален до достатъчно ниско ниво, имате анемия.

Когато имате множествен миелом, тялото ви не произвежда достатъчно червени кръвни клетки, защото увеличеният брой миеломни клетки изтласква червените ви кръвни клетки. Това означава, че тялото ви не получава достатъчно кислород.

Анемията може да причини симптоми като:

Задух

Слабост

Умора

Изтощение по време на физическа активност

Виене на свят

Около 60% от хората с множествен миелом развиват анемия, когато им бъде поставена диагноза, и всички хора с множествен миелом ще развият анемия в даден момент.

Ако анемията ви е тежка, може да се нуждаете от кръвопреливане, при което дарената кръв се влива във вените ви.

Болка в костите

Миеломните клъстери в крайна сметка достигат до костите ви и навлизат в костния мозък, вътрешната част на всички ваши кости. Клъстерите пречат на нормалната структура на костния мозък и околната кост, което води до костна слабост и увреждане.

Множественият миелом също отслабва костите ви, като увеличава активността на клетките, които разграждат костите ви (наречени остеокласти), което причинява малки дупки в костите ви.

Болката е резултат от слабост в костите, която възниква поради този процес.

Болката в костите може да се появи по цялото тяло или в определени области, най-често в бедрата, гърба и ребрата. Когато костите ви са слаби, е по-вероятно да си счупите кости, дори от леко нараняване или стрес.

Проблеми с бъбреците

Вашите миеломни клетки могат да се натрупат и в бъбреците. Когато това се случи, се нарушава нормалната филтрираща функция на бъбреците. Бъбреците са отговорни за филтрирането на вода, сол и отпадъчни продукти, като урина, от тялото.

Ако бъбреците ви не могат да си вършат работата, това ще доведе до бъбречна недостатъчност .

Някои признаци на бъбречна недостатъчност са:

Слабост

Задух

Сърбеж

Подуване на краката

В началото на заболяването, нарушаването на бъбречната функция не причинява симптоми. Докато се появят симптоми, бъбреците ви вече отказват. Повече от половината от хората с множествен миелом ще имат нарушена бъбречна функция.

Хиперкалциемия

Високо ниво на калций в кръвта, наричано още хиперкалциемия, може да възникне, когато миеломните клетки увреждат костите ви и калцият от костите ви попадне в кръвния поток.

Ако нивото на калций в кръвта ви стане твърде високо, това може да доведе до сериозни усложнения, включително:

Прекомерна жажда

Повишено уриниране

Проблеми с бъбреците, включително бъбречна недостатъчност

Тежък запек

Коремна болка

Загуба на апетит

Гадене и повръщане

Слабост

Сънливост

Объркване

Безпокойство

Ако нивото на калций се повиши значително, това може да доведе до кома.

Тромбоцитопения

Тромбоцитите са друг вид кръвни клетки, които се изтласкват от миеломните клетки. Тромбоцитите са отговорни за съсирването на кръвта, което е естествен процес, протичащ за спиране на прекомерното кървене. Когато нивото на тромбоцитите спадне, това се нарича тромбоцитопения.

Намалените нива на тромбоцитите могат да доведат до:

Нарушено кръвосъсирване

Обилно кървене от малки порязвания или ожулвания

Лесно образуване на синини от нормална дейност или леки наранявания

В тежки случаи може да се наложи трансфузия на тромбоцити.

Левкопения

Белите кръвни клетки също биват изтласквани от миеломни клетки. Тези клетки произвеждат антитела, които са отговорни за борбата с инфекциите. Наличието на твърде малко бели кръвни клетки – състояние, известно като левкопения, означава, че имунната ви система е отслабена, защото не сте в състояние да произведете достатъчно антитела.

С отслабена имунна система сте склонни към чести инфекции. Ако имате множествен миелом, вероятността да се заразите е 15 пъти по-висока, отколкото при някой, който няма миелом.

