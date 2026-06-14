Всеки ден над 600 души в България се нуждаят спешно от кръвопреливане или кръвни продукти. Въпреки това страната ни едва достига 20% доброволно кръводаряване.

Почти двойно по-малко от средноевропейските стандарти, а около 94% от донорите са близки на пациенти, които даряват само при спешна нужда, а не доброволно. Болници в областни и общински градове работят без центрове за кръв или без налични запаси, което директно забавя животоспасяващи операции.

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Докато Световната здравна организация призовава за 100% доброволно кръводаряване.

Какво стои зад кризата и какво можем да направим? Председателят на Българската организация за доброволно кръводаряване Стефка Попова-Лазарова обяснява пред bTV Радио какви са причините.

България е със сериозен дефицит и порочни практики

„За съжаление страната ни продължава да страда от сериозен недостиг на кръводарители", казва Стефка Попова-Лазарова. Пациентите и близките им са принудени да търсят кръв по всякакви начини, чрез роднини, социални мрежи, а в крайни случаи дори чрез платени дарители. „Трябва ясно да подчертаем, че търсенето на платена кръв не е просто неправилно, то е и незаконно."

В основата на проблема, според нея, стоят години на бездействие и прехвърляне на отговорността върху пациентите. Кръвните центрове са абдикирали от задължението си да популяризират доброволното кръводаряване, а СЗО е категорично заявява, че доброволните дарители са единствената безопасна категория. При роднински или платени дарители рискът от укриване на противопоказания е значително по-висок.

Приложението „Дари кръв" е реална алтернатива в безизходица

Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) работи от 2010 г. и поддържа система за спешна взаимопомощ чрез мобилното приложение „Дари кръв". Само през последната година организацията е получила над 600 призива за помощ от цялата страна, хора, изчерпали всички останали възможности.

„За щастие хората ни намират и намират при нас реална работеща алтернатива на търговците на кръв", споделя Стефка Попова-Лазарова. Приложението свързва нуждаещи се с доброволни дарители без пряк контакт помежду им, което гарантира анонимност и изключва злоупотреби.

Как да се подготвите за кръводаряване

Ако сте здрави, на възраст между 18 и 65 години и нямате хронични заболявания или противопоказания, може да станете кръводарител. Подготовката е проста:

Пийте повече вода , особено в топлите месеци, за стабилно кръвно налягане

Закусете нормално , кръводаряването не изисква гладуване, за разлика от лабораторните изследвания

Не са нужни хранителни добавки или специална диета

Бъдете спокойни , даряването трябва да е по собствено желание, не под натиск

„Няма нищо страшно и нищо трудно в кръводаряването. Важното е да имате информацията, за да вземете информирано решение", подчертава Попова-Лазарова.

Образованието и превенцията са ключът към промяната

БОДК залага силно на работата с младите хора. „Ако един млад човек не знае за проблема, няма как да осъзнае колко ценен може да бъде неговият принос", казва председателката. Организацията вече навлиза в училищата, за да изгради информирано отношение към кръводаряването още преди децата да навършат 18 години.

Снимка: Canva

Опитът на успешните държави показва, че решението е в активна комуникация, мащабни образователни кампании и изграждане на трайна култура на доброволно даряване, не само при кризи.

Посланието на Световния ден на безвъзмездния кръводарител

На 14 юни светът отбелязва Световния ден на безвъзмездния кръводарител. Тазгодишното послание е вдъхновено от думите на поета Руми „Ти си капка в океана, ти си целият океан в една капка" и звучи така: „Аз съм една капка хуманност, дари кръв, спаси живот."

„Кръводаряването не бива да е просто работа, евтин пиар или събиране на харесвания. Кръводаряването е живот, във всеки един от нас", казва Стефка Попова-Лазарова.

Недостигът на кръводарители в България е реален, задълбочаващ се и с преки последствия за живота на пациентите. Решението обаче е в ръцете на всеки от нас: едно доброволно дарение, направено когато сте здрави, може да спаси до трима души. За въпроси и съдействие: [email protected] или приложението „Дари кръв".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

Българска организация за доброволно кръводаряване: bgblood.org