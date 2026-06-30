Ракът отдавна се смята за заболяване на напредналата възраст, но това схващане започва да се пропуква. 

Ново проучване, публикувано в авторитетното списание Nature Medicine, установява, че хората под 50 години днес показват ускорено биологично стареене в сравнение с предходните поколения. Откритието може да хвърли светлина върху един от най-обезпокоителните здравни феномени на последните десетилетия, стремителното зачестяване на онкологичните случаи сред младите.

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Какво установи изследването

Учените сравняват така наречената биологична възраст, износването, което настъпва в организма на клетъчно и молекулярно ниво,  при хора от различни поколения. Резултатите очертават следната тенденция:

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  • Родените между 1965 и 1974 г. показват по-висока биологична възраст от тези, родени между 1950 и 1954 г.
  • Същото важи и за родените между 1990 и 1999 г., при които молекулярното стареене изпреварва това на поколението от края на 60-те години.

„Нашите открития подсказват, че някои млади хора може да изпитват тези биологични промени в организма по-рано от очакваното“, обяснява доц. Йин Цао от Washington University School of Medicine в Сейнт Луис, съавтор на проучването.

Защо все повече млади хора се разболяват от рак

Макар ракът традиционно да се свързва с по-напреднала възраст, онкологичните заболявания под 50 години нарастват през последните три десетилетия:

Млади хора могат да страдат от „цифрова деменция“

  • Според доклад на British Medical Journal (BMJ) броят на новодиагностицираните под 50 г. се е увеличил със 79% в световен мащаб от 1990 г. насам.
  • Детските онкологични заболявания също се покачват, по данни на Европейската система за информация за рака (ECIS) през 2022 г. около 13 800 деца и тийнейджъри от 27 държави членки на ЕС са получили диагноза.

Снимка: Canva

Възможни фактори

Причините остават неясни, но в предишни проучвания учените посочват редица потенциални рискове, свързани с начина на живот и здравето:

Смъртността от рак на дебелото черво ще нарасне сред младите до 2035 г.

  • високопреработени храни
  • алкохол и тютюнопушене
  • затлъстяване
  • излагане на микропластмаси

Тези фактори за преждевременно стареене подчертават и силното влияние на околната среда върху дългосрочните процеси в тялото.

Какво казват експертите

Проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка, но предлага по-цялостна гледна точка към проблема.

„Това, което прави изследването особено значимо, е, че гледа отвъд отделните ракови клетки и отчита по-широките промени в целия организъм с течение на времето“, коментира д-р Джон Ричес от Barts Cancer Institute.

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Други специалисти призовават за предпазливост при тълкуването. „Сега се нуждаем от допълнителни изследвания, за да разберем какво точно ни показват тези измервания“, отбелязва д-р Джоти Нангалия от института Wellcome Sanger.

Снимка: OpenAI

Учените са единодушни в едно, че са необходими още изследвания, за да се изясни какво стои зад ускореното биологично стареене при младите и как то се свързва с развитието на рак и други хронични заболявания при младите. Откритието не доказва, че по-бързото стареене на клетъчно ниво причинява рак, но очертава важна връзка между стареенето и рака, която може да насочи бъдещата ранна диагностика на рак и превенцията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Проучване за ускореното биологично стареене и ранните форми на рак, публикувано в Nature Medicine
  2. Анализ „Стои ли ускореното биологично стареене зад ръста на ранните онкологични заболявания?", Oncology Central