Задухът, известен още като диспнея, може да се усеща като стягане в гърдите или дори чувство на задушаване.

Той може да е резултат от лечимо състояние като киселини или да е симптом на сериозна медицинска спешност.

Задухът след хранене може да бъде причинен от храносмилателни проблеми като гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), респираторни състояния, като астма или тежка хранителна алергия (анафилаксия).

Това може да е признак, че сте вдишали храна (белодробна аспирация).

В тази статия разглеждаме 7 възможни причини защо чувствате задух след хранене.

1. Хранителни алергии

Симптомите на хранителна алергия могат да се появят минути до часове след хранене и могат да бъдат от леки до тежки.





Задухът без анафилаксия (тежка алергична реакция, която засяга цялото тяло) може да включва симптоми като кашлица, прочистване на гърлото и хрипове, но без животозастрашаващата цялостна реакция, наблюдавана при анафилаксия.

Леките хранителни алергии, макар и важни за разпознаване и лечение, обикновено могат да бъдат лекувани с антихистамини.

Деветте най-често срещани хранителни алергени включват:

Мляко

Яйца

Риба

Миди

Ядки (като бадеми или орехи)

Фъстъци

Пшеница

Соеви зърна

Сусам

Кога да потърсите спешна помощ

Задухът след консумация на храна, предизвикваща алергия, може да бъде първият признак на анафилаксия.

Анафилаксията е спешно медицинско състояние, което може да доведе до шок, кома, сърдечен арест и смърт, ако не се лекува. В допълнение към задух, човек може да изпита симптоми, включително:

Хрипове

Уртикария (копривна треска)

Дрезгавост

Гадене и повръщане

Подуване на лицето, шията или гърлото

Коремна болка

Диария

Замаяност или припадък

Ускорен пулс

Чувство за предстояща смърт

Анафилаксията трябва да се лекува с инжекция с епинефрин (адреналин), за да се предотвратят опасни спадове на кръвното налягане, които могат да доведат до шок, и да се възстанови нормалното дишане.

2. Киселини в стомаха

Ако имате киселини, може да изпитате задух или хрипове по време на или след хранене. Това се дължи на киселинен рефлукс, при който стомашната киселина се връща обратно в хранопровода. Усещането за парене в гърдите може да бъде придружено от хрипове или затруднено дишане.

Основна причина за киселини е слабият долен езофагеален сфинктер (ДЕС). Тези мускули функционират като клапан между стомаха и хранопровода. Ако ДЕС не функционира правилно, стомашната киселина може да се придвижи нагоре.

Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) е хронично състояние, при което често се наблюдава киселинен рефлукс. Хората с ГЕРБ често се чувстват сякаш нещо им е заседнало в гърлото. В допълнение към задуха, може да има и кашлица, дрезгавост или хълцане.

3. Преяждане

Преяждането може да окаже натиск върху корема. Освен това, подуването на корема може да бъде фактор, когато определени храни се консумират в големи количества (напр. кръстоцветни зеленчуци, боб и леща, пикантни или храни с високо съдържание на мазнини).

Снимка: Canva

Налягането и подуването на корема могат да попречат на контракциите на диафрагмата ви, когато дишате. Това от своя страна възпрепятства способността на белите дробове да се разширяват при вдишване и да се свиват при издишване. Резултатът може да бъде задух след обилно хранене.

4. ХОББ

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е прогресивно и необратимо заболяване на белите дробове, което причинява втвърдяване и разширяване на дихателните пътища и свръхпроизводство на слуз. Тютюнопушенето или излагането на пасивно пушене е основна причина.

С течение на времето уврежданията, причинени от ХОББ, затрудняват притока и изтичането на въздух от белите дробове. Ограниченият въздушен поток затруднява дишането и може да доведе до хронична кашлица и стягане в гърдите.

Хората с ХОББ може да усещат задух след хранене, тъй като по-обилните хранения заемат значително място в областта на гръдния кош и стомаха. Това може да окаже натиск върху белите дробове и да ограничи движението на диафрагмата (мускулът, разположен между коремната и гръдната кухина, който подпомага дишането).

Големите хранения също изискват повече енергия за храносмилане, което може да влоши свързаната с ХОББ умора. Консумацията на по-малки хранения няколко пъти на ден може да помогне за облекчаване на това. Същото може да се случи и с консумацията на по-малко сол, която причинява задържане на течности в тялото и може да затрудни дишането.

5. Астма

Астмата може да бъде предизвикана от много други неща, включително прахови акари, пърхот от домашни любимци, мухъл, цветен прашец, замърсяване на въздуха, емоционален стрес, аспирин, респираторни инфекции, прекомерни упражнения и много студен въздух.

Снимка: OpenAI

Астмата е обструктивно белодробно заболяване, подобно на ХОББ, което се дължи на хиперреактивност на дихателните пътища и свръхпроизводство на слуз в белите дробове. Задухът и хриповете са отличителни симптоми, заедно с болка в гърдите и кашлица.

Астма може да се появи след хранене, ако имате хранителна алергия (алергична астма). Няма лечение за астма, но можете да намалите риска от пристъп, като познавате причинителите си и ги избягвате.

Астматичните пристъпи могат да бъдат облекчени с инхалатори и постоянно контролирани с инхалирани, перорални или инжекционни лекарства като кортикостероиди (стероиди), дългодействащи бронходилататори, стабилизатори на мастоцити и други.

6. Хиатална херния

Хиаталната херния е състояние, при което част от стомаха се избутва нагоре поради слабост в диафрагмата. Това може да промени позицията на долния тракт на долния тракт и да позволи връщането на стомашна киселина в хранопровода. Това може да доведе до киселини и болка в гърдите, както и до задух и кашлица.

Има много възможни причини за хиатална херния, включително напреднала възраст, затлъстяване и тютюнопушене. Отслабването и отказването от цигарите може значително да намали симптомите.

Понякога се препоръчва хирургично лечение на хиатална херния, за да се предотврати киселинен рефлукс. Някои видове хиатална херния, като например параезофагеална херния, обаче са по-слабо податливи на операция.

7. Случайно вдишване на храна или напитка

Може да се появи задух по време или веднага след случайно вдишване на храна или напитка. Това се нарича белодробна аспирация.

Това означава, че храна, напитки или слюнка са попаднали в трахеята или белия дроб, вместо в хранопровода и стомаха.

Белодробната аспирация може да предизвика незабавни симптоми като кашлица, задавяне, задух, хрипове и усещане, че нещо е заседнало в гърдите.

Снимка: Canva

В някои случаи хората може да не са напълно наясно със събитието, ако спят или са в нетрезво състояние.

Случайно вдишване може да се случи на всеки, но определени условия или ситуации могат да увеличат риска, включително:

Повръщане: Силните контракции могат да отворят мускулната клапа, която иначе би държала трахеята затворена.

Инсулт: Може да отслаби мускулите и рефлексите, свързани с преглъщането и кашлянето.

Неврологични разстройства: Те включват болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон .

Ахалазия: При това рядко заболяване е трудно да се премине храна или течност в стомаха.

Епилепсия: Припадъците могат да причинят повръщане и аспирация.

Алкохол и успокоителни: Те могат да деактивират рефлекса на повръщане и да променят състоянието на съзнанието ви.

Обща анестезия: Може временно да парализира повръщащия рефлекс.

Затлъстяване: Наднорменото тегло може да промени позицията на трахеята и хранопровода.

Защо диабетиците могат да се чувстват задъхани

В някои случаи диабетът може да бъде свързан със задух. Задухът може да се дължи на високо ниво на кръвна захар (хипергликемия) и ниско ниво на инсулин. Симптомите обаче се развиват с течение на времето и обикновено не се забелязват веднага след хранене.

За хората с диабет, задухът може да е и индикация за сърдечно заболяване. Хората с диабет са два пъти по-склонни да получат инфаркт или инсулт, отколкото тези без това заболяване.

Затрудненото дишане, по каквато и да е причина, е сериозен медицински проблем.

Ако вече се лекувате за състояние, за което е известно, че причинява затруднения с дишането, но все още изпитвате задух след хранене, консултирайте се с вашия лекар. Може да се нуждаете от промяна в лечебния си план или допълнителни промени в начина на живот.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------------

Източници