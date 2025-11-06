Какво е хронична обструктивна белодробна болест

Хроничната обструктивна белодробна болест, обикновено наричана ХОББ, е група от прогресиращи белодробни заболявания. Тя е прогресивно, но лечимо заболяване, което затруднява дишането поради стеснение на дихателните пътища.

То е причинено най-често от дългосрочно излагане на цигарен дим и други дразнещи частици. Милиони хора по света страдат от ХОББ, като половината от тях не знаят, че я имат.

Според статистика на експерти към Министерство на здравеопазването около 10% от българите над 40-годишна възраст страдат от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

В Европа заболяването обхваща около 4-6% от хората, но у нас е значително по-висок, като основна причина за това се посочва масовата употреба на тютюневи изделия.

Снимка: iStock

Тази група заболявания включват емфизем и хроничен бронхит, информира Healthline. Много хора с ХОББ имат и двете. Нелекуваната хронична обструктивна белодробна болест може да доведе до по-бързо прогресиране на заболяването, сърдечни проблеми и влошаване на респираторните инфекции.

Какви са симптомите на ХОББ?

Хроничната обструктивна белодробна болест затруднява дишането. Симптомите може да са леки в началото и може да имате задух. С напредването му симптомите могат да станат по-постоянни до степен, в която дишането може да стане все по-трудно.

Може да изпитвате хрипове и стягане в гърдите или да имате прекомерно отделяне на храчки (слюнка и слуз). Някои хора с ХОББ имат остри обостряния, които са обостряния на тежки симптоми.

Ранни симптоми

В началото симптомите на ХОББ могат да бъдат доста леки. Може да ги сбъркате с настинка. Ранните симптоми включват:

Задух, особено след физическо натоварване

Лека, но повтаряща се кашлица

Необходимост за често прочистване на гърлото, особено първото нещо сутрин

Може да започнете да правите фини промени, като например избягване на стълби и пропускане на физически дейности.

Влошаване на симптомите

Симптомите могат да се влошават постепенно с течение на времето и обикновено стават по-трудни за игнориране. С увреждането на белите дробове може да изпитате:

Задух след леки форми на физическо натоварване, като например изкачване на стълби

Хрипове, които са вид по-високочестотно, шумно дишане, особено по време на издишване

Стягане в гърдите

Хронична кашлица, със или без слуз

Необходимост за ежедневно изчистване на слуз от белите дробове

Чести настинки, грип или други респираторни инфекции

Липса на енергия

Снимка: Istock.com

В по-късните стадии на ХОББ симптомите могат да включват също:

Умора

Подуване на стъпалата, глезените или краката

Загуба на тегло

Какви са стадиите на хроничната обструктивна белодробна болест?

Съществуват различни системи за класификация, като една от тях е част от класификацията GOLD. Класификацията GOLD се използва за определяне на тежестта на ХОББ и за формиране на план за лечение.

Има четири степени GOLD, базирани на спирометрично изследване:

Степен 1: Лека

Степен 2: Умерена

Степен 3: Тежка

Степен 4: Много тежка

Това се основава на резултата от спирометричния тест за вашия FEV1. Това е количеството въздух, което можете да издишате от белите дробове през първата секунда на форсирано издишване.

Колкото по-нисък е вашият FEV1, толкова по-тежко е състоянието. Класификацията GOLD взема предвид и вашите индивидуални симптоми и анамнеза за остри обостряния.

С напредването на заболяването ставате по-податливи на усложнения, като например:

Респираторни инфекции, включително обикновени настинки, грип и Пневмония

Сърдечни проблеми

Високо кръвно налягане в белодробните артерии (белодробна хипертония)

Рак на белия дроб

Депресия и тревожност

Какво причинява ХОББ?

Колкото по-дълго и повече тютюневи изделия пушите, толкова по-голям е рискът от ХОББ.

В допълнение към цигарения дим, димът от пури, от лула, а също така и пасивното също пушене могат да причинят ХОББ. Рискът от ХОББ е още по-голям, ако имате астма и пушите.

Как се диагностицира хроничната обструктивна белодробна болест?

Няма един-единствен тест за ХОББ. Диагнозата се основава на симптоми, физически преглед и резултати от диагностични тестове.

По време на физическия преглед лекарят използва стетоскоп, за да слуша белите Ви дробове, докато дишате. Въз основа на тази информация Вашият лекар може да назначи допълнителни тестове, за да получи по-пълна картина:

Изследване на белодробната функция: Този вид изследване може да включва спирометрия, оценка на белодробните обеми и оценка на дифузионния капацитет. Това са неинвазивни тестове за оценка на общата белодробна функция. По време на теста ще поемете дълбоко въздух и ще духнете в тръба, свързана със спирометъра.

Снимка: iStock

Образни изследвания: Вашият лекар може да назначи рентгенова снимка на гръдния кош или компютърна томография. Тези изображения могат да предоставят подробен поглед върху белите дробове, кръвоносните съдове и сърцето.

Изследване на артериални кръвни газове: Това включва вземане на кръвна проба от артерия за измерване на кислорода, въглеродния диоксид и други важни нива в кръвта.

Лекарства и начини на лечение на ХОББ

Лекарствата за хроничната обструктивна белодробна болест могат да намалят симптомите и да намалят пристъпите. Намирането на лекарството и дозировката, които са най-подходящи за вас, може да изисква известни проби и грешки.

Инхалаторни бронходилататори

Тези лекарства помагат за разхлабване на стегнатите мускули в дихателните пътища. Обикновено се приемат чрез инхалатор или небулизатор. Краткодействащите бронходилататори действат от 4 до 6 часа и се използват само при необходимост. При продължаващи симптоми, дългодействащите версии могат да се използват ежедневно и действат около 12 часа.

За хора с ХОББ, които изпитват задух или затруднено дишане по време на физическо натоварване, се препоръчват дългодействащ бета-агонист (LABA), комбиниран с дългодействащ мускаринов антагонист (LAMA).

Тези бронходилататори действат чрез отпускане на стегнатите мускули в дихателните пътища, разширявайки ги за по-добро преминаване на въздуха и помагайки на тялото да изчисти слузта от белите дробове. Тези два вида бронходилататори могат да се приемат в комбинация чрез инхалатор или с небулизатор.

Кортикостероиди

Дългодействащите бронходилататори могат да се комбинират с инхалаторни глюкокортикостероиди, но настоящите насоки призовават за минимизиране на употребата на инхалаторни кортикостероиди при лечение на ХОББ. Лекарите могат да препоръчат ограничената им употреба и други лечения за хора с тежки симптоми и чести обостряния.

Глюкокортикостероидът може да намали възпалението в дихателните пътища и да намали производството на слуз.

Дългодействащият бронходилататор може да отпусне мускулите на дихателните пътища, за да помогне на дихателните пътища да останат по-широки. Кортикостероидите се предлагат и под формата на хапчета.

Инхибитори на фосфодиестераза-4

Този вид лекарства могат да се приемат под формата на хапчета, за да помогнат за намаляване на възпалението и отпускане на дихателните пътища.

Златните насоки за лечение на ХОББ препоръчват инхибитори на фосфодиестераза-4 като допълнителна терапия за хора с персистиращи симптоми на ХОББ и обостряния, въпреки лечението с бронходилататори и инхалаторни кортикостероиди.

Лекарите обикновено го предписват за тежка ХОББ с хроничен бронхит и анамнеза за обостряния.

Теофилин

Това лекарство се предлага под формата на хапчета. То облекчава стягането в гърдите и задуха и може също да помогне за предотвратяване на обостряния на ХОББ.

Теофилин е по-старо лекарство, което отпуска мускулите на дихателните пътища. Тъй като може да причини странични ефекти, обикновено не е лечение от първа линия за ХОББ.

Антибиотици и антивирусни средства

Лекарите могат да предпишат антибиотици или антивирусни средства, ако развиете определени респираторни инфекции, за да ви помогнат да се възстановите.

Други части от лечението на ХОББ

Лечението може да облекчи симптомите, да предотврати усложнения и като цяло да забави прогресията на заболяването.

Ваксини

За да намали риска от други респираторни инфекции, вашият лекар може да препоръча определени ваксини, включително:

Годишна ваксина против грип

Бустерна доза срещу COVID-19

Пневмококова ваксина

Бустерна доза срещу тетанус, която включва защита от коклюш (магарешка кашлица)

Снимка: iStock

Кислородна терапия

Ако нивото на кислород в кръвта ви е твърде ниско, можете да получавате допълнителен кислород чрез маска или назална канюла, за да ви помогне да дишате по-добре. Преносим апарат може да улесни придвижването.

Хирургия

Хирургичната намеса е запазена за тежка ХОББ или когато други лечения не са дали резултат. Те могат да включват:

Булектомия: По време на тази процедура хирурзите премахват големи, анормални въздушни пространства (були) от белите дробове.

Операция за намаляване на обема на белите дробове: Тази операция премахва увредената горна белодробна тъкан и може да бъде ефективна за подобряване на дишането, но може да има рискове.

Трансплантация на бял дроб: Това може да е вариант за някои хора. Въпреки че трансплантацията на бял дроб може ефективно да излекува ХОББ, тя крие много рискове.

Ендобронхиални клапи (EBV): Това е по-малко инвазивен метод за подобряване на ефективността на въздушния поток при хора с тежък емфизем. Тези еднопосочни клапи отклоняват вдишвания въздух към здрави бели дробове и далеч от нефункциониращи, увредени бели дробове.