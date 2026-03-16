Клиниката по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" организира безплатни очни прегледи за глаукома от 23 до 27 март 2026 г. Поводът е Световната седмица на глаукомата.

Глаукомата е едно от най-коварните очни заболявания в света, развива се симптомно и без бол в ранните си стадии, докато не нанесе необратима щета на зрителния нерв. Затова и я наричат „тихият крадец на зрението". Добрата новина е, че ако бъде открита навреме, прогресията й може да бъде спряна. Лошата, че изгубеното зрение не се връща.

Снимка: Canva

Именно затова безплатните прегледи, които ИСУЛ организира са реален шанс да разберете дали сте сред тези, при които болестта вече е тръгнала, без вие да го подозирате.

Какво е глаукома и защо е толкова опасна

Глаукомата е група очни заболявания, при които се наблюдава прогресивно увреждане на зрителния нерв, структурата, която предава визуалната информация от окото към мозъка. В повечето случаи основният задействащ фактор е повишеното вътреочно налягане, което с времето „изтрива" нервните влакна едно по едно.

Резултатът? Постепенно стесняване на зрителното поле, което човек обикновено не забелязва докато не е загубил значителна негова част. Крайният изход при нелекувана глаукома е пълна и необратима слепота.

Знаете ли, че:

Всеки 200-ти човек над 40-годишна възраст развива глаукома

Всеки 8-ми над 70 години е засегнат

50% от болните не знаят , че имат заболяването

Глаукомата е втората водеща причина за слепота в света след катарактата

Засяга по-често жени , отколкото мъже

Снимка: Canva

Кои са рисковите фактори?

Освен напредналата възраст, рискът от глаукома се повишава при:

Фамилна обремененост – ако родител или братя/сестри имат глаукома, рискът ви е до 10 пъти по-висок

Диабет и сърдечно-съдови заболявания

Миопия (късогледство) – особено при висока степен

Продължителна употреба на кортикостероиди (включително под формата на очни капки)

Предишни очни травми или операции

Тънка роговица – установява се именно с пахиметрията, включена в безплатните прегледи

Защо профилактичният преглед е толкова важен

При глаукомата няма „ранни симптоми", по които сами да разберете, че нещо не е наред. Болката е рядкост. Зрението в центъра остава добро дълго след като периферията вече е компрометирана. Хората продължават да четат, да шофират, да живеят нормален живот и не подозират.

Единственият начин да хванете глаукомата навреме е редовният профилактичен преглед при офталмолог, включващ измерване на вътреочното налягане и оглед на очното дъно. Препоръката на специалистите е:

На всеки 2 години – за хора над 40 години без рискови фактори

Веднъж годишно – за хора над 60 години или с рискови фактори

По-често – при установена гранична стойност на налягането или при фамилна обремененост

Снимка: Canva

Ако лечението започне навреме, в повечето случаи то е сравнително просто – очни капки, понижаващи вътреочното налягане. При по-тежки форми се прилага лазерна или конвенционална хирургия.

Кога, къде и как да се запишете за безплатен преглед за глоукома

Прегледите ще се провеждат от 23 до 27 март 2026 г. (включително), всеки ден от 12:00 до 14:00 часа в Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", основна сграда, 2-ри етаж, където функционира и специално оборудван Глаукомен кабинет.

Всеки пациент ще премине през три изследвания:

Измерване на вътреочното налягане с въздушен тонометър

Измерване на дебелината на роговицата (пахиметрия)

Оглед на очното дъно

Важно: Рецепти за очила няма да се изписват в рамките на тези прегледи.

При установена необходимост от по-задълбочена диагностика, компютърна периметрия или оптична кохерентна томография, пациентите могат да бъдат насочени за хоспитализация по клинична пътека в планов порядък.

Снимка: Canva

Прегледите ще извършват едни от най-опитните специалисти на клиниката: д-р Нора Великова, д-р Мая Карагеоргиева, д-р Антоанета Янева, д-р Наталия Боцевска и д-р Любомир Александров.

Лечението на глаукома в България е възможно

Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" е единствената в България, в която се извършва иновативна миниинвазивна антиглаукомна операция, гониотомия с Kahook Dual Blade.

Това е процедура от групата на т.нар. MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery – минимално инвазивна глаукомна хирургия), при която се подобрява естественият дренаж на вътреочната течност, без да се налага голяма операция. Особено ценно е, че тя може да се извърши едновременно с операцията за катаракта, честа комбинация при по-възрастните пациенти. Така болният получава двоен ефект: подобрено зрение (заради отстранената катаракта) и намалено вътреочно налягане (заради антиглаукомната интервенция).

В клиниката се извършва и интраоперативна гониоскопия, специализирана хирургична техника, която позволява директен оглед на преднокамерния ъгъл по време на операция и гарантира по-висока прецизност и безопасност на хирурга.

И двете иновативни интервенции се извършват от д-р Нора Великова, носител на редица престижни награди на МУ-София и на Българското глаукомно дружество.

Снимка: Canva

Защо да не пропускате профилактичните прегледи на очите?

Ако сте на над 40 години, ако имате диабет, миопия или фамилна история на глаукома, или просто не помните кога за последен път е мерено вътреочното ви налягане. Прегледът е безплатен, провежда се от водещи специалисти и може да ви спести нещо, което не може да се купи впоследствие, зрението.

Задължително е предварителното записване на тел. 02/ 94 32 262 (в делнични дни между 13:00 и 15:00 часа).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------