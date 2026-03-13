Въпреки че няма безпогрешен начин за предотвратяване на глаукома, можете да намалите риска и да забавите прогресията ѝ.

Глаукомата е група очни заболявания, които причиняват увреждане на зрителния нерв. Първият признак на глаукома е загуба на зрение, особено в периферното зрение.

Начините за предотвратяване или забавяне на глаукомата включват предпазване на окото от травма и избягване на някои специфични упражнения, които могат да повишат очното налягане и да увредят зрителния нерв.

Защитете очите си

Дренажната система на окото може да бъде увредена от тъп удар, например от предмет. Тъй като течността не може да се оттече както трябва, вътреочното налягане може да се повиши в окото, причинявайки глаукома и увреждайки зрителния нерв.

Дренажната система е увредена в около три четвърти от случаите, при които има т.нар. тъпа травма (напр. удар с топка, юмрук, падане, при които не прониква в окото, но причинява ударна вълна) на окото. Ако е увредена повече от 50% от системата, рискът от развитие на глаукома е около 10%.

Защитата на очите ви с предпазни очила, предпазна маска или очила може да предотврати над 90% от нараняванията на очите.

Познавайте и управлявайте потенциалните рискови фактори

Много други фактори освен увреждане на очите също могат да повлияят на това дали ще развиете глаукома. Те могат да включват следното:

Да си над 60-годишна възраст

Прием на стероидни лекарства

Наличие на близки роднини със състоянието

Да бъдеш или много късоглед, или много далекоглед

Изпитване на високо очно налягане

Диагностициран с тънка централна роговица

Ако ви са предписани стероиди, било то през устата или чрез капки, поставени в очите, не забравяйте да обсъдите с вашия лекар потенциалните рискове и да намалите до минимум времето, през което приемате лекарството.

Планирайте редовни очни прегледи

Защитете здравето на очите си, като се подлагате на цялостни очни прегледи по препоръчителния график за вашата възраст и рискови фактори.

Офталмолог или оптометрист може да прегледа задната част на окото ви, за да провери здравето му, и да извърши тест за откриване на повишено вътреочно налягане.

За съжаление, след като зрението бъде загубено поради глаукома, то не може да бъде възстановено. Ако обаче глаукомата бъде открита рано, лечението може потенциално да спаси зрението.

Ограничете приема на кофеин

Считаният за нормален прием на кофеин (до три чаши кафе дневно) не е свързан с повишен риск от повишено вътреочно налягане. Хората с генетична предразположеност към високо вътреочно налягане обаче са изложени на по-голям риск.

В специално проучване, тези, които са пили еквивалента на 4 чаши кафе на ден или повече и които са били генетично предразположени към високо вътреочно налягане, са имали 3 пъти по-висок риск от развитие на глаукома.

Ако имате фамилна анамнеза за глаукома, умереният прием на кофеин може да бъде добър начин да предотвратите развитието на състоянието.

Избягвайте позиции с глава надолу

Ако ви е поставена диагноза глаукома, трябва да внимавате с всяка дейност, която включва навеждане на главата, тъй като това може да повиши вътреочното налягане и да изложи зрението ви на риск.

Ако практикувате йога или подобни занимания и имате глаукома, трябва да помолите инструктора си да промени или замени позите, за да не влошите зрението си.

Дори спането в хоризонтално положение (по гръб) е доказано, че повишава очното налягане, вероятно поради промени в кръвния поток.

Яжте повече листни зеленчуци

Можете потенциално да се предпазите от глаукома, като се придържате към диета, богата на листни зелени зеленчуци с високо съдържание на нитрати, като например следните:

Маруля

Спанак

Рукола

Кейл

Целина

Червено цвекло

Проучване установява, че тези, които се хранят с най-високо количество нитрати, имат 21% намален риск от глаукома.

Поддържайте здравословен начин на живот

Начинът, по който водите живота си, също може да помогне за забавяне на прогресията на глаукомата. Единственият модифицируем рисков фактор за глаукома е вътреочното налягане.

Ето някои неща, които можете да опитате, за да го намалите:

Упражнения: Както аеробните, така и силови упражнения намаляват вътреочното налягане веднага след тренировка. 30 минути аеробни упражнения, като ходене, или 10 или повече минути умерени до интензивни упражнения могат да помогнат за намаляване на загубата на зрение.

Медитация: Един час осъзнатост дневно може да подобри физическото и психическото здраве и потенциално да понижи очното налягане. Този ефект вероятно се дължи на по-ниски нива на хормона кортизол, по-добро кръвообращение и по-малко възпаление.

Избягвайте тютюнопушенето: Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, някои проучвания показват, че пушачите изпитват по-голямо влошаване на зрителните си полета в сравнение с непушачите и имат по-ниска плътност на кръвоносните съдове на зрителния нерв.

Ограничете алкохола: Количеството алкохол, което консумирате, може да повлияе на вътреочното налягане. Налягането може да е по-ниско веднага след изпиване на една или две питиета. Въпреки това, прекомерната консумация на алкохол може да увеличи риска от очна хипертония. Въпреки че изглежда има известна връзка, са необходими допълнителни проучвания.

Следвайте режима си на прием на лекарства

На хора с глаукома често се предписват капки за очи, за да се понижи вътреочното налягане, и е възможно те да се подлагат на други лечения. Продължаващата употреба на капките и понижаването на вътреочното налягане може да помогне за защита на зрителния нерв, но те не лекуват глаукомата.

В някои случаи капките за очи се прилагат до четири пъти дневно. Лесно е да забравите да ги вземете, особено след като не можете да усетите действието на лекарството. Не забравяйте, че лекарството е предназначено да предпази очите ви от влошаване, но няма да подобри зрението ви.

Обикновено глаукомата не причинява симптоми, докато заболяването не напредне. Редовните пълни очни прегледи са от съществено значение за защитата на зрението ви. Консултирайте се с медицински специалист относно това кога и колко често трябва да се подлагате на пълни очни прегледи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

