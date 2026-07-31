Диарията, коремните спазми и подуването понякога отшумяват сами. Но когато тези симптоми се повтарят или се влошават, причината често се крие в едно от няколкото различни състояния, обединени под общото название колит, възпаление на дебелото черво.

Важно е да се знае, че "колит" не е една болест, а група от състояния с различни причини, рискови групи и протичане. В следващите редове ще разберете какви са основните видове колит, какво ги причинява и кои симптоми изискват незабавна консултация с лекар.

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Какво е колит

Колитът представлява възпаление на лигавицата на дебелото черво, което причинява коремна болка, дискомфорт, а понякога и кървене. Той може да протича леко и с повтарящи се епизоди или да се появи внезапно и тежко. Общ преглед на симптомите и лечението на състоянието можете да намерите в нашата статия за възпалението на дебелото черво, тук ще се спрем конкретно на видовете и това, което ги отличава едни от други.

Улцерозен колит

Улцерозният колит е най-често диагностицираният вид колит и спада към възпалителните чревни заболявания заедно с болестта на Крон. При него имунната система погрешно атакува лигавицата на дебелото черво, което води до хронично възпаление и кървящи язви, обикновено започващи от ректума. Подробна информация за симптомите, диагностиката и препоръчителното хранене при улцерозен колит сме подготвили в отделна статия, както и в насоките за хранене при улцерозен колит.

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Псевдомембранозен колит

Този вид се развива при прекомерно разрастване на бактерията Clostridioides difficile (C. diff), микроорганизъм, който обичайно живее в червата в баланс с "добрите" бактерии.

Проблемът възниква, когато продължителна антибиотична терапия унищожи полезната чревна флора и позволи на C. diff да се размножи безконтролно, отделяйки токсини, които причиняват възпаление.

По-изложени на риск са хора на дългосрочно антибиотично лечение, хоспитализирани пациенти, хора, преминаващи през химиотерапия или прием на имуносупресори, както и по-възрастните пациенти.

Исхемичен колит

Исхемичният колит възниква, когато кръвоснабдяването на дебелото черво внезапно намалее или спре. Причина за острите случаи могат да бъдат кръвни съсиреци, докато повтарящите се епизоди най-често се дължат на атеросклероза, натрупване на мастни отлагания в кръвоносните съдове. Свързан е и с редица фонови заболявания като васкулит, диабет, рак на дебелото черво, обезводняване, сърдечна недостатъчност и коремна травма. По-рисковата група включва хора над 50-годишна възраст и пациенти със сърдечно-съдови заболявания или ниско кръвно налягане.

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Микроскопски колит

Микроскопският колит се диагностицира единствено чрез изследване на тъканна проба под микроскоп и се разделя на две форми, лимфоцитен (при повишен брой лимфоцити, без удебеляване на лигавицата) и колагенозен (при удебеляване на лигавицата поради натрупване на колаген). Точната причина остава неизвестна, но рискът е по-висок при пушачи, жени, хора с фамилна анамнеза за автоимунни заболявания, лица над 50 години, както и при прием на определени медикаменти, инхибитори на протонната помпа, SSRI антидепресанти и НСПВС като аспирин. Най-честите симптоми са хронична водниста диария, подуване и коремна болка.

Алергичен колит при кърмачета

Този вид засяга бебета, обикновено през първите месеци след раждането. Симптомите включват регургитация, прекомерно повръщане на кърмата, раздразнителност и следи от кръв в изпражненията. Смята се, че състоянието е свързано с алергична реакция към протеини, приемани чрез кърмата, кравето мляко или адаптираното мляко. При съмнение лекарите често препоръчват елиминационна диета на кърмещата майка, изключваща краве мляко, яйца и пшеница, ако симптомите отшумят, това потвърждава връзката с храната.

Други причини за колит

Възпаление на дебелото черво може да бъде предизвикано и от паразитни или вирусни инфекции, бактериално хранително отравяне, както и от лъчева терапия в областта на корема.

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Общи симптоми, на които да обърнете внимание

Независимо от вида, колитът често се проявява със сходни признаци:

коремна болка или спазми

подуване на корема

необяснима загуба на тегло

диария, с или без кръв

неотложна нужда от изхождане

втрисане или температура

Кога да потърсите лекар

Според проучванията, консултация с лекар е препоръчителна при диария, която не е свързана с инфекция или консумация на съмнителна храна, както и при повтаряща се коремна болка, необяснима загуба на тегло, ставна болка или необясними обриви. При наличие на значително количество кръв в изпражненията е необходима спешна медицинска помощ. Ранното установяване на причината е ключово за навременно лечение и предотвратяване на усложнения.

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Диагностика и лечение

Лекарят обикновено изисква колоноскопия или сигмоидоскопия, изследване на изпражнения и образни изследвания като ултразвук, КТ или ЯМР, за да установи точния вид колит. Лечението се различава съществено според диагнозата, възрастта и общото състояние на пациента, затова точното установяване на вида колит е решаваща стъпка преди започване на терапия.

Колитът обединява няколко различни състояния с различни причини, от автоимунни реакции, през бактериално разрастване и нарушено кръвоснабдяване, до алергични реакции при кърмачета. Разпознаването на конкретния вид е от съществено значение за правилното лечение. При продължителни или тревожни симптоми консултацията с лекар остава най-сигурният път към точна диагноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници