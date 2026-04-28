Улцерозният колит (язвен колит) е хронично възпалително заболяване на червата, което причинява възпаление и язви в дебелото черво.

В момента няма точна причина за това заболяване. Лекарите обаче смятат, че то е свързано с фактори на околната среда, генетика и с вреден модел на хранене и начин на живот, включително прекалена консумация на преработени храни, добавена захар, червено/преработено месо и млечни продукти с високо съдържание на мазнини, съчетани със заседнал начин на живот.

Няма единен хранителен план за хора с улцерозен колит, но идентифицирането и елиминирането на храни, които предизвикват симптоми, може да помогне за намаляване на дискомфорта.

Тази статия разглежда кои храни да избягват или консумират, за да помогнат на хората с улцерозен колит да управляват симптомите си.

Кои храни са позволени при улцерозен колит

Не съществува универсална диета, подходяща за всеки, страдащ от улцерозен (язвен) колит. Въпреки това проучванията и клиничната практика очертават групи храни, които повечето пациенти понасят добре.

Снимка: iStock

Омега-3 храни: Сьомга и скумрия, орехи и ленено семе, чиа семена и коноп

Пробиотични храни: Кисело мляко с активни пробиотици, кефир, ферментирали зеленчуци

Рафинирани зърнени храни: Бял ориз и овесени ядки, бяла паста, безглутенов хляб, картофи

Постни протеини: Риба, пиле, яйца, твърдо тофу

Зеленчуци на пара: Краставици и тиквички, връхчета на аспержи

Плодове с ниско съдържание на фибри: Банани, пъпеш, плодове на пара

Повече течности: Хората със състояния като улцерозен колит може да се нуждаят от допълнително пиене на течности, тъй като диарията може да доведе до дехидратация.

Хранителни добавки: Пероралните витаминни добавки и протеиновите шейкове могат да помогнат на хората с улцерозен колит да получат достатъчно хранителни вещества. Препоръчително е обаче човек да се консултира с лекар, преди да започне да приема добавки.

Ролята на омега-3 мастните киселини

Международната организация за изследване на възпалителните заболявания на червата препоръчва по-висок прием на омега-3 мастни киселини за хора с язвен колит. Сьомгата, скумрията, орехите и чиа семената са сред най-богатите хранителни източници на тези есенциални мазнини, за които е установено, че имат противовъзпалително действие.

Как да съставите диетичен план при язвен колит

Добре изграденият диетичен план при улцерозен колит не е универсален, той трябва да бъде адаптиран към индивидуалните тригери и нужди. Ето основните компоненти, препоръчвани от специалистите:

Дневник на храните: Записвайте всичко, което ядете, заедно с последвалите симптоми. Това е най-надеждният начин да идентифицирате личните си тригери.

Снимка: Canva

Ясен списък с разрешени и забранени храни: Разграничете кои продукти понасяте добре и кои провокират пристъп.

Хранителни добавки: При нужда допълвайте диетата с витаминни препарати, особено желязо, калций и витамин D. Консултирайте се с лекар преди употреба.

Предварително планиране на менюто: Планираното меню при улцерозен колит, включително закуски, намалява риска от импулсивни лоши избори.

Модификация вместо отказ: Обелете плода, сварете зеленчука, понякога начинът на приготвяне е решаващ за поносимостта.

Храни за избягване при улцерозен колит

Следните групи храни са известни потенциални тригери при симптоми на улцерозен колит. Важно е да се отбележи, че реакцията е строго индивидуална, не всяка храна ще предизвика пристъп при всеки пациент.

Лактоза: Мляко и сметана, пресни сирена, айран

Червено и преработено месо: Телешко и свинско, колбаси и наденица, бекон и шунка

Неразтворими фибри: Сурово броколи и карфиол, пълнозърнести храни, плодове с обелка

Пикантни храни: Лют пипер и чили, люти сосове, силни подправки

Снимка: Canva

Газирани напитки: Газирани безалкохолни, бира, енергийни напитки

Захарни алкохоли и глутен: Сорбитол и ксилитол, пшеница, ръж, ечемик, дъвки и бонбони без захар

Кои диети са най-добри при улцерозен колит?

Някои скорошни изследвания са изследвали нови развития в това как определени диетични планове влияят на улцерозен колит.

Средиземноморска диета

Преглед на проучвания от 2021 г. предполага, че средиземноморската диета може да носи ползи за хората с възпалителни заболявания на червата (ВЗЧ). Тя е богата на риба, зехтин, зеленчуци и бобови, много от които попадат в категорията на препоръчителните храни при улцерозен колит. Авторите обаче подчертават, че са необходими допълнителни изследвания.

Диета с ниско съдържание на FODMAP

Същият преглед сочи, че диетата с ниско съдържание на FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols, тоест ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли) не изглежда да намалява самото възпаление, но може да облекчи определени стомашно-чревни симптоми като газове и подуване.

Снимка: iStock

Растителна диета

Изследователите отбелязват, че растителната диета може да бъде полезна, но редукцията на калории не е подходяща за пациенти с риск от хранителни дефицити.

Някои рискове по време на хранене

За хората с улцерозен колит може да е трудно да намерят хранителния план, който работи за тях.

Това може да е разочароващо и може да повлияе негативно на начина, по който човек взаимодейства с храната, хората и себе си.

Нарушено хранене

В преглед от 2021 г. на 29 проучвания, участници, живеещи с възпалително заболяване на червата, съобщават за модели на нарушено хранене, като например рестриктивно хранително поведение и пълно избягване на храна, след като са получили диагноза.

Нарушеното хранене се отнася до широк спектър от хранителни модели, които могат да повлияят на физическото и психическото благополучие на човек. Примерите могат да включват:

Пропускане на хранения или гладуване

Ограничаване на определени храни, дори ако това не е препоръчано от лекар

Постоянно мислене за храна, диета и тяхното въздействие върху тялото

Преяждане

Чувство за вина за консумация на определени храни

Нарушеното хранене може всъщност да влоши симптомите на улцерозния колит и да има отрицателни последици.

Храните, които човек с улцерозен колит може да иска да избягва, включват продукти с лактоза, алкохол, глутен, пикантни храни и храни с високо съдържание на захар и мазнини.

Някои храни, които могат да бъдат полезни за хора с улцерозен колит, включват сьомга, скумрия, семена от чиа, орехи и други храни с високо съдържание на омега-3 масла.

Воденето на хранителен дневник може да помогне на човек да идентифицира и ограничи храните, които предизвикват провокация. Лекар или диетолог също може да помогне на човек да намери най-подходящ хранителен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------

Източници