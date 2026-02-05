Въпреки че няма окончателно лечение за улцерозен колит, нови изследвания показват, че природните средства могат значително да подпомогнат стандартната терапия.

От куркумин и орехи до йога и медитация – научните данни сочат, че интегративният подход може да намали възпалението и да подобри качеството на живот на пациентите.

Природните средства помагат, но не заместват конвенционалното лечение

Според експертите, алтернативните методи не могат да излекуват улцерозен колит и не трябва да заместват конвенционалните терапии. Те следва да се използват като допълнение към стандартното лечение, предписано от лекар.

Снимка: Canva

Лечението на улцерозен колит обикновено включва медикаменти, промени в храненето и понякога хирургична намеса, ако се налага. Натуралните средства могат да допълнят тези подходи и да помогнат за управлението на симптомите.

Медитация и йога: Наука за ума и тялото

Пациентите с възпалителни чревни заболявания са изложени на по-висок риск от депресия и тревожност, особено когато заболяването им е активно. Според изследвания, практиките за ума и тялото като йога, осъзнатост и медитация могат да помогнат за:

Намаляване на стреса

Подобряване на психичното състояние

Повишаване на общото здраве и благосъстояние

Въздействие върху възпалението

Проучванията показват, че практиките за ума и тялото могат също да повлияят на тежестта на заболяването при улцерозен колит чрез намаляване на концентрацията на възпалителни биомаркери.



Улцерозният колит се характеризира с възпаление в дебелото черво, което може да се изостря или успокоява в различни моменти.

Пробиотици

Пробиотиците са живи бактерии или микроорганизми, които насърчават растежа на полезни бактерии в храносмилателния тракт.

Според изследване от 2022 г., Lactobacillus и Bifidobacterium са пробиотиците, които най-често се използват за лечение на улцерозен колит. Някои храни съдържат естествени пробиотици:

Кисело мляко

Кефир

Отлежали сирена

Ферментирали храни – комбуча, кисело зеле, кисели краставички, ябълков оцет

Като алтернатива, човек може да закупи пробиотични добавки без рецепта в повечето големи магазини за хранителни стоки и аптеки.

Снимка: iStock

Природната медицина

Алое вера

Растението алое вера се използва широко като грижа за кожата, но може също да бъде полезно за хора с улцерозен колит. То има противовъзпалителни свойства и може да окаже терапевтичен ефект.

Според проучване върху пациенти с улцерозен колит, които консумират 200 милилитра алое вера гел и продължават редовното си лечение:

30% от пациентите, приемащи алое вера, постигат клинична ремисия

Само 7% от тези, които не са приемали алое вера, постигат ремисия

Важно е да се има предвид, че алое вера има лаксативен ефект.

Куркумин

Куркуминът е активна съставка в куркумата и се смята, че притежава противовъзпалителни свойства, които могат да бъдат полезни при улцерозен колит.

Според анализ на седем изследвания, обхващащи 380 пациенти с улцерозен колит:

Когато терапията с куркумин е комбинирана с медикамент за лечение на улцерозен колит, пациентите са 3 пъти по-склонни да изпитат подобрение

Пациентите на терапия с куркумин също изпитват по-малко странични ефекти

Хранителни средства и добавки

Орехи

Орехите имат множество здравни ползи, включително защита срещу рак на дебелото черво и възпаление.

Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини, като тези, намиращи се в рибеното масло, могат да бъдат полезни за хора с улцерозен колит. Мастните киселини са противовъзпалителни и могат да помогнат за намаляване на възпалението в дебелото черво.

Редовна физическа активност

Упражненията са от съществено значение за поддържане на здравето при хора, живеещи с улцерозен колит. Според експертите, редовната физическа активност може да помогне за:

Облекчаване на стреса

Укрепване на имунната система

Подобряване на психологическото благосъстояние

Намаляване на депресията и тревожността

Поддържане на здравословно тегло

Укрепване на костите

Подобряване на мускулната сила

По време на изостряне на симптомите упражненията могат да бъдат трудни или не винаги възможни. През това време е приемливо да се ограничи физическата активност.

Диетични стратегии при улцерозен колит

Избягвайте храни-тригери

Според препоръките, определени храни трябва да се избягват по време на изостряне:

Храни, които са трудни за смилане (плодове с по-твърди обелки или семена, сурови зеленчуци, цели орехи)

Лактоза (често срещана в млечни продукти - мляко и меки сирена)

Неабсорбиращи захари, като сорбитол и манитол (в бонбони, дъвки без захар)

Храни с високо съдържание на мазнини (сметана, мазна пържена храна)

Сладкиши

Алкохол

Кофеинови напитки

Люти храни

Снимка: iStock

Яжте малки порции

Експертите препоръчват да се яде на четири до шест малки хранения вместо три големи хранения дневно. Освен размера на порцията, обърнете внимание на вида на фибрите, консумирани по време на храненията.

Водоразтворимите фибри са нераздразващи и насърчават растежа на полезни микроорганизми в червата. Те включват храни като:

Картофи

Моркови

Цвекло

Банани

Сготвени на пара зеленчуци

Улцерозният колит е хронично възпалително състояние, което може да причини храносмилателни симптоми като диария и подуване на корема.

Лечението обикновено включва медикаменти, но някои природни средства също могат да ви помогнат да поддържате ремисия.

Препоръчително е да се консултирате с медицински специалист, ако симптомите ви често се влошават. Той може да ви помогне да коригирате плана си за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------------------------

Източници