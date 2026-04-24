Синдромът на раздразнените черва е често срещано, но често неразбрано състояние, което засяга храносмилателната система.

Симптомите варират, но най-често включват хронична коремна болка, подуване на корема, газове, диария, запек или редуване на двете състояния.

При някои хора тези симптоми са леки, а при други достатъчно тежки, за да нарушат ежедневието им.

В тази статия разглеждаме най-лошите храни за синдрома на раздразнените черва, които може да обострят и влошат неприятните симптоми.

1. Плодове и зеленчуци с високо съдържание на FODMAP

FODMAP са късоверижни въглехидрати (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols, тоест ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли).

Храносмилателната система абсорбира слабо FODMAP. Те се ферментират в тънките черва. Консумацията на храни с високо съдържание на FODMAP може да предизвика симптоми на синдром на раздразнените черва.

Снимка: iStock

Плодовете и зеленчуците с високо съдържание на FODMAP включват:

Ябълки

Кайсии

Карфиол

Череши

Чесън

Лук

Съвет: Разберете кои храни ви влияят. Дори ако дадена храна се счита за богата на FODMAP, няма нужда да я ограничавате от диетата си, ако не причинява симптоми след консумация.

2. Млечни продукти

Млечните продукти като мляко, сирене, кисело мляко и сладолед съдържат захар, наречена лактоза, която се счита за FODMAP.

Хората със синдром на раздразнените черва също са по-склонни да имат лактозна непоносимост, при която тялото не може да усвоява лактозата.

Казеинът, протеин в млякото, също е доказано, че предизвиква обостряния на синдрома на раздразнените черва.

3. Пържени и мазни храни

Пържените, мазни храни, богати на масло или олио, могат да натоварят червата ви. Мазнините се усвояват по-бавно, което може да предизвика обостряне на синдрома на раздразнените черва.

Снимка: Canva

Храни, които могат да влошат симптомите на синдрома на раздразнените черва, включват:

Торти

Бисквитки

Кроасани

Понички

Пържени меса, морски дарове и някои зеленчуци

Съвет: Мазнините са основна хранителна група, така че е най-добре да не ги избягвате напълно. Вместо това, изберете диета с ниско съдържание на мазнини и здравословни мазнини , които са по-щадящи за червата ви. Примери за това са зехтин, авокадо, маслини, ядки и семена.

4. Кофеин

Кофеинът може да стимулира червата ви да ускори движението на храната. Това може да предизвика позиви за изхождане и диария . Кофеинът може също да увеличи стомашната киселина, което може да причини стомашна болка.

Кофеинът се съдържа в напитки като кафе, чай и енергийни напитки. Може да се добавя и към хранителни продукти.

Съвет: Не всеки със синдром на раздразнените черва трябва да избягва кофеина напълно. Някои хора могат да понасят малки количества или по-ниски концентрации.

5. Алкохол

Доказано е, че алкохолът причинява дразнене на червата и влияе върху баланса на чревните бактерии. Възпалителните добавки в бирата и виното, като сулфити и захари, също могат да предизвикат обостряне.

6. Изкуствени подсладители

Изкуствените подсладители, особено захарните алкохоли, са с високо съдържание на FODMAP. Те се намират в храни без захар, като:

Бонбони

Дъвки

Сладолед

Протеинови прахове и барчета

Захарни напитки

Търсете съставки, завършващи на "-ол", като сорбитол , еритритол и ксилитол. Те не се абсорбират напълно в червата, което може да причини подуване на корема и газове.

Големи количества захарен алкохол също могат да предизвикат слабителен ефект при хора със синдром на раздразнените черва.

7. Храни на основата на глутен

При някои хора със синдром на раздразнените черва (СРЧ), глутенът може да предизвика обостряне, тъй като не се усвоява напълно. Глутенът е протеин в зърнени храни като пшеница, ръж и ечемик. Той се намира в хляб, тестени изделия, зърнени храни, крекери и печени изделия.

Безглутеновата диета може да намали диарията и честотата на изхожданията.

Въпреки това, няма достатъчно изследвания, които да показват, че е необходимо специфично ниво на прием на глутен за синдрома на раздразнените черва.

Съвет: Работете с лекар или регистриран диетолог, за да определите безопасно и поносимо количество глутен, което да включите в диетата си.

8. Пикантни храни

Пикантните храни, които могат да предизвикат обостряне при хора със синдром на раздразнените черва, включват:

Люти чушки

Халапеньо

Лют сос

Сушени подправки, като лют червен пипер, чили, черен пипер

Капсаицинът активното съединение в тези храни. То може да ускори храносмилането и да доведе до коремна болка , парене, спазми, подуване на корема и диария.

Съвет: Започнете с малко количество подправки, след което постепенно увеличавайте, за да видите колко можете да понесете. Опитайте с меки билки като риган, босилек и магданоз или подправки като канела и кардамон.

Какви храни могат да подобрят симптомите на синдрома на раздразнените черва?

Хората със синдром на раздразнените черва се нуждаят от добре балансирана диета от плодове, зеленчуци, зърнени храни и постни протеини. Някои храни могат да влошат симптомите, но много други могат да ги подобрят.

Храните, които повечето хора със синдром на раздразнените черва могат безопасно да консумират и да включат в диетата си, включват:

Мазни риби: Сьомга, самур, скумрия и херинга

Ферментирали храни: кефир, кисело мляко, кисели краставички и кисело зеле

Зърнени храни: Бял ориз, кафяв ориз, киноа, лимец, овес, елда, просо и безглутенови тестени изделия и хляб

Постно месо: Парчета пилешко, пуешко, свинско и говеждо месо с по-ниско съдържание на мазнини

Плодове с ниско съдържание на FODMAP: Банани, боровинки, грозде, киви, портокали и малини

Зеленчуци с ниско съдържание на FODMAP: Моркови, краставици, маруля, спанак, чушки и домати

Кога трябва да посетите лекар?

Посетете лекар за допълнителна оценка, ако:

Имате съвсем нови симптоми

Имате внезапни промени в навиците на изхождане

Симптомите на вашия синдром на раздразнените черва се влошават или стават тежки

Медицинско лечение, като например използване на медикаменти, може да е необходимо за овладяване на синдрома на раздразнените черва.

Кръвта в изпражненията или загубата на тегло без опит не са симптоми на синдром на раздразнените черва. Ако имате някой от тези симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници