Безглутеновите диети придобиха популярност заради предполагаемите си ползи за здравето. Но за хора без заболяване, свързано с глутен, като цьолиакия, това може да не е най-добрият хранителен план.

Ако не сте сигурни дали безглутенова диета може да ви е от полза, най-добре е първо да се консултирате с лекар. Регистриран диетолог може също да ви помогне да коригирате диетата си, ако е необходимо.

Какво е глутен и кой наистина трябва да го избягва?

Глутенът е протеин, намиращ се в пшеница, ечемик и ръж. За хора с цьолиакия, глутенова чувствителност, глутенова атаксия или дерматит херпетиформис, избягването му е медицинска необходимост.

При тях консумацията на глутен провокира имунен отговор, увреждащ лигавицата на тънкото черво или причиняващ неврологични и кожни симптоми.

Хората със синдром на раздразненото черво (СРЧ) понякога също съобщават за облекчение при безглутеново хранене, но научните данни в тази насока все още не са категорични.

Има ли ползи от безглутеновата диета за хора без глутенова непоносимост

Резултатите от изследванията са противоречиви.

Проучване от 2018 г. установява, че диетата с ниско съдържание на глутен може да:

Помогне за намаляване на подуването на корема;

Промени чревния микробиом (баланса на бактериите и други микроорганизми в червата);

Да намали количеството водород в дъха преди и след хранене, което може да показва подобрена способност за метаболизиране на въглехидратите.

Важно е обаче да се отбележи, че участниците са проверени само за цьолиакия, а за останалите симптоми са разчитали на самооценка, което ограничава достоверността на изводите.

От друга страна, преглед на литературата от 2019 г. заключава, че за хора без глутенова непоносимост не съществуват доказани значими ползи. Изследователите предполагат, че наблюдаваното облекчение може да се дължи на ефекта на плацебо.

Странични ефекти на безглутеновата диета

Много хора не осъзнават, че безглутеновото хранене може да носи реални рискове, когато не е медицински обосновано.

Хранителни дефицити

Хората, които спазват безглутенова диета, е по-вероятно да изпитат определени нежелани странични ефекти, включително хранителни дефицити.

Въпреки че е общоприето схващането, че безглутеновите храни са по-здравословни от храните, съдържащи глутен, безглутеновите продукти често са с по-ниско съдържание на хранителни вещества.

Снимка: Canva

В тези храни обикновено липсват много от витамините, минералите и други хранителни вещества, които глутеновите храни могат да осигурят, включително:

Фибри

Витамин B12 и витамин D

Фолат

Калций

Желязо

Цинк

Магнезий

Диетите с ниско съдържание на тези хранителни вещества могат да доведат до различни симптоми и биха могли да повлияят на определени телесни процеси, включително храносмилането и процеси в костната система.

Калории, мазнини и захари

Безглутеновите храни нерядко съдържат повече калории, наситени мазнини и захари – факт, който противоречи на разбирането им като „по-здравословна" алтернатива.

Токсични съединения

Изследвания показват, че хората, следващи безглутенова диета, може да бъдат изложени на по-висок риск от тежки метали като олово и кадмий, открити в някои безглутенови продукти.

Икономически и практически аспекти

Безглутеновите продукти са значително по-скъпи и не винаги лесно достъпни, което прави диетата трудно устойчива без медицинска необходимост.

Състояния, които могат да се повлияят добре от безглутенова диета

Безглутенова диета обикновено е медицински необходима само при няколко състояния, включително:

Цьолиакия

Нецелиакичната глутенова чувствителност

Глутенова атаксия

Дерматит херпетиформис

Безглутеновата диета е животоспасяваща за хора с цьолиакия и свързани заболявания, но за здравите хора без глутенова непоносимост ползите остават недоказани. Напротив – тя може да доведе до хранителен дефицит, нежелано покачване на теглото и излишни разходи.

Ако смятате, че може да имате състояние, свързано с чувствителност или непоносимост към глутен, попитайте Вашия лекар за изследвания. Той може да оцени симптомите Ви, да назначи кръвни изследвания или да проведе други тестове, за да потвърди или изключи състояния като цьолиакия и нецелиакична чувствителност към глутен.

Преди да промените радикално начина си на хранене, консултирайте се с Вашия личен лекар или диетолог. Само специалист може да прецени дали безглутеновото хранене е подходящо за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

