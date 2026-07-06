Милиони хора приемат витамин D на таблетки с надеждата да подкрепят имунната си система и белите си дробове. Но какво, ако този витамин така и не достига там, където е най-нужен?

Именно този въпрос стои зад една обещаваща идея, която учени от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил (UNC) проучват в момента, инхалатор с витамин D за белите дробове. Според нов експертен анализ вдишването на витамина, вместо приемът му през устата, потенциално би могло да подобри белодробната функция и да намали обострянията при хора с хронични белодробни заболявания.

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Проблемът, който засяга милиони хора

Хроничните белодробни заболявания са сред най-разпространените здравни проблеми в света. Хората с ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), астма и кистична фиброза често имат ниски нива на витамин D, а тези ниски нива се свързват с по-лоши резултати за дихателното здраве.

Ниските нива на този важен за имунитета витамин могат да:

повишат риска от инфекции

влошат белодробната функция

се свържат с по-чести хоспитализации и обостряния

Именно заради тази връзка през годините са провеждани множество проучвания, които изследват дали добавките с витамин D през устата могат да помогнат при белодробни болести.

Защо таблетките витамин D не работят за белите дробове

Нов експертен анализ, публикуван в Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation, обобщава натрупаните доказателства и стига до ясен изводa, че рандомизираните контролирани проучвания последователно не успяват да покажат клинично значима полза от пероралния прием на витамин D при тези заболявания.

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С други думи, въпреки годините клинични изпитвания, приемът на витамин D на таблетки не изглежда да подобрява осезаемо белодробната функция, да намалява обострянията или да повишава качеството на живот при пациентите. Любопитното е, че добавките наистина повишават витамин D в кръвта, но това не се отразява в белите дробове.

Причината, според учените, се крие в пътя, който витаминът изминава в тялото. Когато го приемем през устата, той първо отива в черния дроб, където се преработва, преди да се разпространи чрез кръвта. Проблемът възниква именно по пътя към белите дробове.

„Смятаме, че пероралният витамин D се инактивира от ензим в кръвоносните съдове на белите дробове, преди изобщо да достигне тъканта на дихателните пътища“, обяснява д-р Кевин Шихлайн, водещ автор и постдокторант в института Marsico Lung Institute към UNC.

Казано просто, витаминът може да бъде „изключен“ от ензими в кръвоносните съдове, преди да свърши работа там, където е нужен.

Директно доставяне на витамин D в белите дробове

Ако пътят през храносмилането и кръвта е проблемът, защо да не се заобиколи изцяло? Точно това предлагат изследователите.

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„Доставянето му директно в белия дроб чрез инхалация би могло да заобиколи този проблем напълно“, посочва д-р Шихлайн. По думите му, ако подходът се докаже за безопасен и ефективен в клинични изпитвания, той би могъл да се превърне в евтино допълнение към съществуващите лечения – самото съединение е добре проучено и достъпно.

Животински и предклинични проучвания вече дават обещаващи резултати, а идеята е витаминът да действа насочено в дихателните пътища, като същевременно по-малко от него циркулира в останалата част на тялото.

„Локалното или инхалаторното доставяне на витамин D вече се проучва при заболявания на горните дихателни пътища, като данните от предклинични модели и някои предварителни клинични проучвания показват обещаващи резултати“, коментира проф. Илона Джасперс, съавтор и професор по педиатрия в института Marsico Lung Institute. По думите ѝ преминаването към долните дихателни пътища би било логично продължение на тези наблюдения.

Съавторът проф. д-р М. Брадли Дръмонд, пулмолог, обобщава основното противоречие, чe от години е известно, че недостигът на витамин D вреди, но клиничните проучвания на пероралния прием не успяват да подобрят дихателното здраве. Според него това разминаване вероятно се дължи на неподходящия начин на доставяне, а не на самата неефективност на витамина.

Възможна полза срещу възпалението

Един от най-интересните аспекти на този подход е връзката с възпалението. Директното доставяне на витамин D до белите дробове би могло да помогне за намаляване на възпалението, да подсили естествената защита на белия дроб и потенциално да намали честотата или тежестта на обострянията при болести като ХОББ.

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Възпалението само по себе си е нормална защитна реакция на организма срещу нахлуващи вируси и бактерии. Проблемът е, че при много сериозни белодробни състояния именно вредното възпаление движи болестта. То може да:

предизвика генетични мутации

причини увреждане на белодробната тъкан

блокира въздушния поток в дихателните пътища

Затова възможността за прицелена локална терапия на дихателните пътища е толкова обещаваща за учените.

Какво следва оттук нататък

Въпреки ентусиазма, изследователите са енидинодушни, че тези методи тепърва трябва да бъдат проверени при хора. Необходими са клинични проучвания, за да се установи дали подходът е безопасен, какво е оптималното количество и колко добре действа в действителност.

Дотогава вдишването на витамин D остава обещаваща научна хипотеза, а не готово лечение.

Идеята за инхалатор с витамин D за белите дробове илюстрира колко сложен може да бъде пътят на един привидно прост витамин в човешкото тяло.

Основните изводи са, че пероралният прием последователно не показва полза за дихателното здраве в клиничните проучвания; директното доставяне в белите дробове е обещаваща алтернатива, подкрепена засега основно от животински и предклинични данни и потенциалната полза срещу възпалението прави подхода особено интересен за науката. Дали обаче инхалациите с витамин D ще станат реалност в клиничната практика, ще покажат едва бъдещите изпитвания при хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници