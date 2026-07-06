Милиони хора приемат витамин D на таблетки с надеждата да подкрепят имунната си система и белите си дробове. Но какво, ако този витамин така и не достига там, където е най-нужен? 

Именно този въпрос стои зад една обещаваща идея, която учени от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил (UNC) проучват в момента, инхалатор с витамин D за белите дробове. Според нов експертен анализ вдишването на витамина, вместо приемът му през устата, потенциално би могло да подобри белодробната функция и да намали обострянията при хора с хронични белодробни заболявания.

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Проблемът, който засяга милиони хора

Хроничните белодробни заболявания са сред най-разпространените здравни проблеми в света. Хората с ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), астма и кистична фиброза често имат ниски нива на витамин D, а тези ниски нива се свързват с по-лоши резултати за дихателното здраве.

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Ниските нива на този важен за имунитета витамин могат да:

  • повишат риска от инфекции
  • влошат белодробната функция
  • се свържат с по-чести хоспитализации и обостряния

Именно заради тази връзка през годините са провеждани множество проучвания, които изследват дали добавките с витамин D през устата могат да помогнат при белодробни болести.

Защо таблетките витамин D не работят за белите дробове

Нов експертен анализ, публикуван в Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation, обобщава натрупаните доказателства и стига до ясен изводa, че рандомизираните контролирани проучвания последователно не успяват да покажат клинично значима полза от пероралния прием на витамин D при тези заболявания.

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С други думи, въпреки годините клинични изпитвания, приемът на витамин D на таблетки не изглежда да подобрява осезаемо белодробната функция, да намалява обострянията или да повишава качеството на живот при пациентите. Любопитното е, че добавките наистина повишават витамин D в кръвта, но това не се отразява в белите дробове.

Причината, според учените, се крие в пътя, който витаминът изминава в тялото. Когато го приемем през устата, той първо отива в черния дроб, където се преработва, преди да се разпространи чрез кръвта. Проблемът възниква именно по пътя към белите дробове.

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„Смятаме, че пероралният витамин D се инактивира от ензим в кръвоносните съдове на белите дробове, преди изобщо да достигне тъканта на дихателните пътища“, обяснява д-р Кевин Шихлайн, водещ автор и постдокторант в института Marsico Lung Institute към UNC.

Казано просто, витаминът може да бъде „изключен“ от ензими в кръвоносните съдове, преди да свърши работа там, където е нужен.

Директно доставяне на витамин D в белите дробове

Ако пътят през храносмилането и кръвта е проблемът, защо да не се заобиколи изцяло? Точно това предлагат изследователите.

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„Доставянето му директно в белия дроб чрез инхалация би могло да заобиколи този проблем напълно“, посочва д-р Шихлайн. По думите му, ако подходът се докаже за безопасен и ефективен в клинични изпитвания, той би могъл да се превърне в евтино допълнение към съществуващите лечения – самото съединение е добре проучено и достъпно.

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Животински и предклинични проучвания вече дават обещаващи резултати, а идеята е витаминът да действа насочено в дихателните пътища, като същевременно по-малко от него циркулира в останалата част на тялото.

„Локалното или инхалаторното доставяне на витамин D вече се проучва при заболявания на горните дихателни пътища, като данните от предклинични модели и някои предварителни клинични проучвания показват обещаващи резултати“, коментира проф. Илона Джасперс, съавтор и професор по педиатрия в института Marsico Lung Institute. По думите ѝ преминаването към долните дихателни пътища би било логично продължение на тези наблюдения.

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Съавторът проф. д-р М. Брадли Дръмонд, пулмолог, обобщава основното противоречие, чe от години е известно, че недостигът на витамин D вреди, но клиничните проучвания на пероралния прием не успяват да подобрят дихателното здраве. Според него това разминаване вероятно се дължи на неподходящия начин на доставяне, а не на самата неефективност на витамина.

Възможна полза срещу възпалението

Един от най-интересните аспекти на този подход е връзката с възпалението. Директното доставяне на витамин D до белите дробове би могло да помогне за намаляване на възпалението, да подсили естествената защита на белия дроб и потенциално да намали честотата или тежестта на обострянията при болести като ХОББ.

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Възпалението само по себе си е нормална защитна реакция на организма срещу нахлуващи вируси и бактерии. Проблемът е, че при много сериозни белодробни състояния именно вредното възпаление движи болестта. То може да:

  • предизвика генетични мутации
  • причини увреждане на белодробната тъкан
  • блокира въздушния поток в дихателните пътища

Затова възможността за прицелена локална терапия на дихателните пътища е толкова обещаваща за учените.

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Въпреки ентусиазма, изследователите са енидинодушни, че  тези методи тепърва трябва да бъдат проверени при хора. Необходими са клинични проучвания, за да се установи дали подходът е безопасен, какво е оптималното количество и колко добре действа в действителност.

Дотогава вдишването на витамин D остава обещаваща научна хипотеза, а не готово лечение.

Идеята за инхалатор с витамин D за белите дробове илюстрира колко сложен може да бъде пътят на един привидно прост витамин в човешкото тяло. 

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Основните изводи са, че пероралният прием последователно не показва полза за дихателното здраве в клиничните проучвания; директното доставяне в белите дробове е обещаваща алтернатива, подкрепена засега основно от животински и предклинични данни и потенциалната полза срещу възпалението прави подхода особено интересен за науката. Дали обаче инхалациите с витамин D ще станат реалност в клиничната практика, ще покажат едва бъдещите изпитвания при хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

 

  1. UNC School of Medicine / Newsroom – Насочено доставяне към белите дробове: инхалаторният витамин D като нова стратегия

  2. Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation – Преосмисляне на добавките с витамин D при белодробни болести: аргументът за насочено доставяне в дихателните пътища

  3. The Independent – Как вдишваният витамин D би могъл да подобри белодробната функция

  4. American Lung Association – Нашето въздействие: над 35 милиона души с белодробни заболявания в САЩ

  5. Harvard Health – Ниският витамин D може да повиши риска от респираторни инфекции

  6. Stanford Medicine – Възпалението предизвиква „тиха“ мутация, водеща до тежко белодробно заболяване

  7. Frontiers in Immunology – Витамин D и имунната защита на дихателните пътища