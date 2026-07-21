За разлика от повечето ваксини срещу рак, които се прилагат след поставена диагноза, нова експериментална ваксина цели нещо много по-амбициозно, да засече и обезвреди рак на панкреаса, преди изобщо да се е развил.

Резултатите от фаза 1 клинично изпитване, публикувани в списанието Cancer Discovery, показват, че ваксината mKRAS-VAX предизвиква траен имунен отговор при хора с наследствен риск от заболяването и вече открити предракови промени в панкреаса. Никой от участниците не е развил рак повече от година след ваксинацията.

Защо ракът на панкреаса е толкова труден за лечение

Ракът на панкреаса рядко дава ранни симптоми, а когато бъде диагностициран, обичайно вече е в напреднал стадий. Заболяването обаче не се появява внезапно, а се развива с години от кисти на панкреаса и други предракови лезии, преди да прерасне в панкреатичен аденокарцином (PDAC). Именно този дълъг латентен период отваря прозорец за намеса, преди клетките да станат злокачествени.

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Хората с наследствен риск от рак, заради фамилна анамнеза или установена генетична предразположеност към тумори, обикновено се проследяват периодично чрез образна диагностика. При установяване на подозрителна лезия единствената досегашна опция е хирургично отстраняване, но рискът от рецидив след такава операция достига до 80%. Много предракови лезии освен това са толкова малки, че остават невидими дори при образни изследвания.

Как работи ваксината mKRAS-VAX

Над 90% от случаите на рак на панкреаса се задвижват от мутации в гена KRAS, те присъстват и в голяма част от предраковите лезии. Екип от Johns Hopkins Medicine разработват ваксина, насочена едновременно към шестте най-чести мутации на KRAS, с цел да „обучи" имунната система да разпознава и атакува клетки, носещи тези промени, още преди те да прераснат в тумор.

Ролята на Т-клетъчния имунен отговор

Ваксината се прилага подкожно в четири дози в рамките на 13 седмици. Целта е да предизвика силен и дълготраен Т-клетъчен имунен отговор, способен да „патрулира" организма години напред, форма на превантивна медицина в онкологията, за която досега почти не се е мислело приложимо при рак на панкреаса.

Резултатите от фаза 1 на изпитването

В изпитването участват 20 души с наследствена предразположеност към PDAC и установена чрез образна диагностика лезия на панкреаса (най-често киста). Според изследователския екип:

Снимка: Canva

18 от 20 участници (90%) развиват значим имунен отговор, насочен срещу мутациите на KRAS

Средното повишение на Т-клетъчния отговор е над 18 пъти

Имунните клетки остават откриваеми в кръвта до 2 години след ваксинацията

При медианно проследяване от 16,5 месеца никой участник не е развил рак на панкреаса или лезия с висок риск, изискваща операция

При проучвателен образен анализ 5 участници показват пълно овладяване на кистите, а при 3-ма , частично

Ваксината се понася добре, всички нежелани реакции са степен 1 или 2, най-често локални реакции на мястото на инжектиране (85%), лека умора (70%), втрисане и грипоподобни симптоми (по 40%).

Различно от досегашните ваксини срещу рак на панкреаса

Повечето ваксини в разработка досега, включително тези, тествани при пациенти с прекаран рак на панкреаса, целят да предотвратят рецидив след операция. mKRAS-VAX се изследва в съвсем различен контекст, при хора, които никога не са боледували от рак, но носят генетичен риск и вече установени кисти. Целта не е лечение, а инокулация срещу ракови кисти и премахване на предракови състояния, преди те изобщо да прераснат в тумор.

Снимка: Canva

Самата ваксина вече е тествана и при пациенти след операция за рак на панкреаса, комбинирана с имунотерапия, всички от тях остават без данни за заболяването поне 5 години. Именно тези резултати мотивират екипа да проучи дали подходът работи още по-добре при хора, които все още нямат рак.

Предпазливост и следващи стъпки

Независими експерти определят изследването като „значима стъпка напред", но подчертават, че основният въпрос остава отворен, дали подходът реално ще успее да предотврати развитието на рак в дългосрочен план. Изследването е с малка извадка от 20 души и основната му цел е да докаже безопасност, а не ефективност.

Понастоящем тече ново проучване, в което изследователите ще вземат проби от тъкан по време на операции за високорискови кисти на панкреаса, за да установят дали имунните клетки, предизвикани от ваксината, наистина проникват в самите предракови лезии, а не само се откриват в кръвта.

Резултатите от фаза 1 клинично изпитване на ваксината mKRAS-VAX предлагат обнадеждаващо доказателство, че имунната система може да бъде „обучена" да разпознава мутациите на KRAS, преди те да прераснат в рак на панкреаса. При хора с генетичен риск и предракови кисти ваксината се оказва безопасна и предизвиква траен имунен отговор, а при част от участниците дори кистите намаляват. Пътят до реална превенция на панкреатичен аденокарцином обаче минава през по-мащабни изпитвания, които тепърва предстоят.

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