Ракът на панкреаса е едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в света, но за първи път от години насам учените съобщават за истински пробив. Ново лекарство почти удвоява средното време на преживяемост при пациенти с напреднал стадий на болестта, показват резултати, представени на най-голямото онкологично събитие в света, конгреса ASCO 2026 в Чикаго.
Какво представлява новото лекрство?
Това е таргетна терапия под формата на хапче, приемано веднъж дневно. За разлика от класическата химиотерапия, която атакува всички бързо делящи се клетки, този медикамент действа прецизно, блокирайки мутиралия ген KRAS, открит в над 90% от туморите на панкреаса. Именно тази генна мутация е двигателят на туморния растеж при повечето пациенти с карцином на панкреаса.
Резултатите от клиничното проучване
Проучването включва 500 пациенти от Северна Америка, Европа и Азия, 248 са лекувани с нововата терапия и 252 са на химиотерапия.
Ключови изводи:
- Средната преживяемост при химиотерапия: 6,6 месеца
- Средната преживяемост при новото лекарство е 13,2 месеца, почти двойно повече
- Тежки странични ефекти при новата терапия: 43,6% срещу 57,5% при химиотерапия
„Тези резултати са революционни за пациентите с метастатичен рак на панкреаса с KRAS мутация", заявява д-р Рачна Шроф, ръководител на отделението по хематология/онкология в Университета на Аризона.
Защо ракът на панкреаса е толкова опасен?
Ракът на панкреаса се диагностицира късно, симптомите рядко се появяват в ранен стадий и лесно се объркват с други заболявания. Над половината от пациентите умират в рамките на три месеца след поставяне на диагнозата.
Симптоми, на които да обърнете внимание:
- Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
- Сърбяща кожа
- По-тъмна урина и по-светли изпражнения
- Необяснима загуба на тегло
- Умора и висока температура
Ако имате тези симптоми, консултирайте се с лекар, ранната диагностика на рак значително подобрява прогнозата.
Значение за пациентите в Европа
Според данни на Cancer Research UK, само в Обединеното кралство ежегодно се диагностицират около 11 500 случая на рак на панкреаса, а смъртните случаи са около 10 200.
Анна Джуъл от организацията Pancreatic Cancer UK определя новите резултати като „едни от най-вълнуващите постижения в областта на рака на панкреаса от много дълго време". Тя призовава правителствата да осигурят достъп до обещаващите нови лечения възможно най-бързо.
Иновации в онкологията
Лекарство е пример за нова вълна от таргетни терапии, насочени към специфични генетични мутации, а не към рака като цяло. Тази прецизна медицина намалява страничните ефекти и повишава ефективността, важна стъпка в лечението на метастатичен рак. Предстои да се изяснят условията за одобрение и достъп до медикамента в Европа.
Терапията представлява сериозен пробив в управлението на рак на панкреаса, заболяване с исторически мрачна прогноза. Данните от клиничното проучване, представено на ASCO 2026, показват, че новото лекарство почти удвоява преживяемостта и причинява по-малко тежки странични ефекти в сравнение с химиотерапията.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Харис, С. (2026). Обещаващо лечение за рак на панкреаса удвоява преживяемостта. BBC News.
- Американско дружество по клинична онкология (ASCO). (2026). Годишна среща на ASCO 2026, резюмета от клинични проучвания. Chicago, IL: ASCO Annual Meeting.
- Cancer Research UK. (2025). Статистика за рак на панкреаса в Обединеното кралство.
- Shroff, R. et al. (2026). Daraxonrasib срещу химиотерапия при метастатичен карцином на панкреаса с KRAS мутация: резултати от рандомизирано клинично проучване фаза III. Представено на ASCO 2026, Чикаго.