Ракът на панкреаса е едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в света, но за първи път от години насам учените съобщават за истински пробив. Ново лекарство почти удвоява средното време на преживяемост при пациенти с напреднал стадий на болестта, показват резултати, представени на най-голямото онкологично събитие в света, конгреса ASCO 2026 в Чикаго.

Какво представлява новото лекрство?

Това е таргетна терапия под формата на хапче, приемано веднъж дневно. За разлика от класическата химиотерапия, която атакува всички бързо делящи се клетки, този медикамент действа прецизно, блокирайки мутиралия ген KRAS, открит в над 90% от туморите на панкреаса. Именно тази генна мутация е двигателят на туморния растеж при повечето пациенти с карцином на панкреаса.

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Резултатите от клиничното проучване

Проучването включва 500 пациенти от Северна Америка, Европа и Азия, 248 са лекувани с нововата терапия и 252 са на химиотерапия.

Ключови изводи:

Средната преживяемост при химиотерапия: 6,6 месеца

Средната преживяемост при новото лекарство е 13,2 месеца , почти двойно повече

Тежки странични ефекти при новата терапия: 43,6% срещу 57,5% при химиотерапия

„Тези резултати са революционни за пациентите с метастатичен рак на панкреаса с KRAS мутация", заявява д-р Рачна Шроф, ръководител на отделението по хематология/онкология в Университета на Аризона.

Защо ракът на панкреаса е толкова опасен?

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Ракът на панкреаса се диагностицира късно, симптомите рядко се появяват в ранен стадий и лесно се объркват с други заболявания. Над половината от пациентите умират в рамките на три месеца след поставяне на диагнозата.

Симптоми, на които да обърнете внимание:

Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

Сърбяща кожа

По-тъмна урина и по-светли изпражнения

Необяснима загуба на тегло

Умора и висока температура

Ако имате тези симптоми, консултирайте се с лекар, ранната диагностика на рак значително подобрява прогнозата.

Значение за пациентите в Европа

Според данни на Cancer Research UK, само в Обединеното кралство ежегодно се диагностицират около 11 500 случая на рак на панкреаса, а смъртните случаи са около 10 200.

Анна Джуъл от организацията Pancreatic Cancer UK определя новите резултати като „едни от най-вълнуващите постижения в областта на рака на панкреаса от много дълго време". Тя призовава правителствата да осигурят достъп до обещаващите нови лечения възможно най-бързо.

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Иновации в онкологията

Лекарство е пример за нова вълна от таргетни терапии, насочени към специфични генетични мутации, а не към рака като цяло. Тази прецизна медицина намалява страничните ефекти и повишава ефективността, важна стъпка в лечението на метастатичен рак. Предстои да се изяснят условията за одобрение и достъп до медикамента в Европа.

Терапията представлява сериозен пробив в управлението на рак на панкреаса, заболяване с исторически мрачна прогноза. Данните от клиничното проучване, представено на ASCO 2026, показват, че новото лекарство почти удвоява преживяемостта и причинява по-малко тежки странични ефекти в сравнение с химиотерапията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници