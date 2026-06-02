Ракът на панкреаса е едно от най-смъртоносните онкологични заболявания в света, но за първи път от години насам учените съобщават за истински пробив. Ново лекарство почти удвоява средното време на преживяемост при пациенти с напреднал стадий на болестта, показват резултати, представени на най-голямото онкологично събитие в света, конгреса ASCO 2026 в Чикаго.

Какво представлява новото лекрство?

Това е таргетна терапия под формата на хапче, приемано веднъж дневно. За разлика от класическата химиотерапия, която атакува всички бързо делящи се клетки, този медикамент действа прецизно, блокирайки мутиралия ген KRAS, открит в над 90% от туморите на панкреаса. Именно тази генна мутация е двигателят на туморния растеж при повечето пациенти с карцином на панкреаса.

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Резултатите от клиничното проучване

Проучването включва 500 пациенти от Северна Америка, Европа и Азия, 248 са лекувани с нововата терапия и 252 са на химиотерапия.

Ключови изводи:

  • Средната преживяемост при химиотерапия: 6,6 месеца
  • Средната преживяемост при новото лекарство е 13,2 месеца, почти двойно повече
  • Тежки странични ефекти при новата терапия: 43,6% срещу 57,5% при химиотерапия

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„Тези резултати са революционни за пациентите с метастатичен рак на панкреаса с KRAS мутация", заявява д-р Рачна Шроф, ръководител на отделението по хематология/онкология в Университета на Аризона.

Защо ракът на панкреаса е толкова опасен?

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Ракът на панкреаса се диагностицира късно, симптомите рядко се появяват в ранен стадий и лесно се объркват с други заболявания. Над половината от пациентите умират в рамките на три месеца след поставяне на диагнозата.

Симптоми, на които да обърнете внимание:

  • Жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)
  • Сърбяща кожа
  • По-тъмна урина и по-светли изпражнения
  • Необяснима загуба на тегло
  • Умора и висока температура

Ако имате тези симптоми, консултирайте се с лекар, ранната диагностика на рак значително подобрява прогнозата.

Ново лекарство за рак на панкреаса превъзхожда химиотерапията

Значение за пациентите в Европа 

Според данни на Cancer Research UK, само в Обединеното кралство ежегодно се диагностицират около 11 500 случая на рак на панкреаса, а смъртните случаи са около 10 200. 

Анна Джуъл от организацията Pancreatic Cancer UK определя новите резултати като „едни от най-вълнуващите постижения в областта на рака на панкреаса от много дълго време". Тя призовава правителствата да осигурят достъп до обещаващите нови лечения възможно най-бързо.

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Иновации в онкологията 

Лекарство е пример за нова вълна от таргетни терапии, насочени към специфични генетични мутации, а не към рака като цяло. Тази прецизна медицина намалява страничните ефекти и повишава ефективността, важна стъпка в лечението на метастатичен рак. Предстои да се изяснят условията за одобрение и достъп до медикамента в Европа.

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Терапията представлява сериозен пробив в управлението на рак на панкреаса, заболяване с исторически мрачна прогноза. Данните от клиничното проучване, представено на ASCO 2026, показват, че новото лекарство почти удвоява преживяемостта и причинява по-малко тежки странични ефекти в сравнение с химиотерапията. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

  1. Харис, С. (2026). Обещаващо лечение за рак на панкреаса удвоява преживяемостта. BBC News.
  2. Американско дружество по клинична онкология (ASCO). (2026). Годишна среща на ASCO 2026, резюмета от клинични проучвания. Chicago, IL: ASCO Annual Meeting.
  3. Cancer Research UK. (2025). Статистика за рак на панкреаса в Обединеното кралство.
  4. Shroff, R. et al. (2026). Daraxonrasib срещу химиотерапия при метастатичен карцином на панкреаса с KRAS мутация: резултати от рандомизирано клинично проучване фаза III. Представено на ASCO 2026, Чикаго.