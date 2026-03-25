Затлъстяването отдавна е известно с повишения риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания, но неговото разрушително въздействие върху скелета често остава незабелязано.
Ново изследване, публикувано в научното списание Bone Research, установява обещаваща терапевтична стратегия, която едновременно подобрява метаболитното здраве и скелетната цялост при хора с наднормено тегло.
Как затлъстяването разрушава костите
Излишната телесна мазнина не само натоварва ставите, но активно нарушава костния метаболизъм, отслабва качеството на костната тъкан и влошава способността на организма да възстановява фрактури. При хора с метаболитни нарушения костният мозък може да натрупва мастни клетки, които пречат на активността на костообразуващите клетки и уврeждат васкуларните мрежи, поддържащи скелетната тъкан.
Тези промени водят до:
- Увеличен риск от фрактури
- Намалена костна регенерация след травма
- Натрупване на мазнини в костния мозък
- Нарушена васкуларизация на костите
Активиране на хипоксичната сигнализация
Екип от Католическия университет в Льовен, Белгия, ръководен от професор Криста Маес, изследва ролята на хипоксия-индуцируемия фактор (HIF), молекулен път, който помага на клетките да се адаптират към среди с нисък кислород, като същевременно регулира метаболизма, образуването на кръвоносни съдове и възстановяването на тъканите.
„Ние предположихме, че активирането на HIF пътя може да бъде ефективна терапевтична стратегия за подобряване както на метаболизма, така и на скелетната цялост при метаболитен стрес", обяснява проф. Маес.
Лекарство с двойна полза
В експериментите учените използватлекарство с PHD инхибитор, вече одобрено за лечение на определени форми на анемия. Мишки, хранени с диета с високо съдържание на мазнини, получават това лекарство, за да се изследва дали активирането на хипоксичната сигнализация може да подобри здравето им при метаболитен стрес.
Метаболитни ползи:
- Значително намаляване на наддаване на тегло
- Подобрен глюкозен толеранс (по-добър контрол на кръвната захар)
- Увеличен енергиен разход – организмът изгаря повече енергия вместо да я натрупва като мазнини
- Ограничено натрупване на периферна мазнина
Защита на костната тъкан:
Изследването разкри, че активирането на HIF сигнализацията:
- Предотвратява абнормалното натрупване на мастни клетки в костния мозък
- Запазва васкуларната мрежа в костите – критична за доставка на кислород, хранителни вещества и молекулярни сигнали
- Подобрява заздравяването на фрактури при метаболитен стрес
Защо това е важно за фрактурите при затлъстяване
При нормални условия затлъстяването и нарушеният глюкозен метаболизъм забавят регенерацията на костите и водят до по-слабо или дори неуспешно възстановяване след наранявания. Третираните мишки обаче показват значително подобрено заздравяване на фрактури в сравнение с нелекуваните животни със затлъстяване.
„Нашите открития показват, че активирането на хипоксичната сигнализация чрез PHD инхибитори има двойни благоприятни ефекти, едновременно подобрява метаболизма и костното здраве", подчертава проф. Маес.
Бъдещи терапевтични стратегии за здравето на костите
Изследването отваря врати към интегрирани терапевтични стратегии, които могат едновременно да:
- Управляват метаболитни заболявания като диабет и предиабет
- Укрепват скелетната устойчивост
- Намаляват риска от фрактури
- Подобряват възстановяването след костни наранявания
Тъй като хипоксичният сигнален път регулира енергийния метаболизъм, васкуларната биология и тъканната регенерация, той е релевантен за изследвания на диабет и кости, стареене и регенеративна медицина.
Новото проучване демонстрира, че активирането на хипоксичната сигнализация чрез PHD инхибитори може едновременно да подобри метаболитното здраве и да защити костите при метаболитен стрес.
Ако подобни ефекти бъдат потвърдени при хора, бъдещите терапии биха могли да намалят риска от фрактури при затлъстяване, да подобрят възстановяването след костни наранявания и да адресират метаболитната дисфункция в една интегрирана стратегия.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Maes, C. и колектив (2026). "Активиране на хипоксичната сигнализация подобрява метаболизма и костното здраве при метаболитен стрес". Bone Research, том 14.
News Medical Life Sciences (2026). "Активирането на хипоксичната сигнализация подобрява метаболизма и здравето на костите"