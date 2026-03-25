Затлъстяването отдавна е известно с повишения риск от диабет и сърдечно-съдови заболявания, но неговото разрушително въздействие върху скелета често остава незабелязано.

Ново изследване, публикувано в научното списание Bone Research, установява обещаваща терапевтична стратегия, която едновременно подобрява метаболитното здраве и скелетната цялост при хора с наднормено тегло.

Как затлъстяването разрушава костите

Излишната телесна мазнина не само натоварва ставите, но активно нарушава костния метаболизъм, отслабва качеството на костната тъкан и влошава способността на организма да възстановява фрактури. При хора с метаболитни нарушения костният мозък може да натрупва мастни клетки, които пречат на активността на костообразуващите клетки и уврeждат васкуларните мрежи, поддържащи скелетната тъкан.

Тези промени водят до:

Увеличен риск от фрактури

Намалена костна регенерация след травма

Натрупване на мазнини в костния мозък

Нарушена васкуларизация на костите

Активиране на хипоксичната сигнализация

Екип от Католическия университет в Льовен, Белгия, ръководен от професор Криста Маес, изследва ролята на хипоксия-индуцируемия фактор (HIF), молекулен път, който помага на клетките да се адаптират към среди с нисък кислород, като същевременно регулира метаболизма, образуването на кръвоносни съдове и възстановяването на тъканите.

„Ние предположихме, че активирането на HIF пътя може да бъде ефективна терапевтична стратегия за подобряване както на метаболизма, така и на скелетната цялост при метаболитен стрес", обяснява проф. Маес.

Лекарство с двойна полза

В експериментите учените използватлекарство с PHD инхибитор, вече одобрено за лечение на определени форми на анемия. Мишки, хранени с диета с високо съдържание на мазнини, получават това лекарство, за да се изследва дали активирането на хипоксичната сигнализация може да подобри здравето им при метаболитен стрес.

Метаболитни ползи:

Значително намаляване на наддаване на тегло

Подобрен глюкозен толеранс (по-добър контрол на кръвната захар)

Увеличен енергиен разход – организмът изгаря повече енергия вместо да я натрупва като мазнини

Ограничено натрупване на периферна мазнина

Защита на костната тъкан:

Изследването разкри, че активирането на HIF сигнализацията:

Предотвратява абнормалното натрупване на мастни клетки в костния мозък

Запазва васкуларната мрежа в костите – критична за доставка на кислород, хранителни вещества и молекулярни сигнали

Подобрява заздравяването на фрактури при метаболитен стрес

Защо това е важно за фрактурите при затлъстяване

При нормални условия затлъстяването и нарушеният глюкозен метаболизъм забавят регенерацията на костите и водят до по-слабо или дори неуспешно възстановяване след наранявания. Третираните мишки обаче показват значително подобрено заздравяване на фрактури в сравнение с нелекуваните животни със затлъстяване.

„Нашите открития показват, че активирането на хипоксичната сигнализация чрез PHD инхибитори има двойни благоприятни ефекти, едновременно подобрява метаболизма и костното здраве", подчертава проф. Маес.

Бъдещи терапевтични стратегии за здравето на костите

Изследването отваря врати към интегрирани терапевтични стратегии, които могат едновременно да:

Управляват метаболитни заболявания като диабет и предиабет

Укрепват скелетната устойчивост

Намаляват риска от фрактури

Подобряват възстановяването след костни наранявания

Тъй като хипоксичният сигнален път регулира енергийния метаболизъм, васкуларната биология и тъканната регенерация, той е релевантен за изследвания на диабет и кости, стареене и регенеративна медицина.

Новото проучване демонстрира, че активирането на хипоксичната сигнализация чрез PHD инхибитори може едновременно да подобри метаболитното здраве и да защити костите при метаболитен стрес.

Ако подобни ефекти бъдат потвърдени при хора, бъдещите терапии биха могли да намалят риска от фрактури при затлъстяване, да подобрят възстановяването след костни наранявания и да адресират метаболитната дисфункция в една интегрирана стратегия.

