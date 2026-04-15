Над 11% годишен ръст, пазар за десетки милиарди евро и технологии, които вече заменят чакалнята с екран, телемедицината в Европа е факт.

В България обаче до момента липсваше нещо фундаментално, ясна правна рамка. Министерството на здравеопазването запълни тази празнина с първата национална Наредба за медицинска помощ от разстояние, която предстои да влезе в сила след обнародването й в „Държавен вестник".

Какво предвижда новата наредба за телемедицина?

Нормативният акт е разработен в изпълнение на промените в Закона за лечебните заведения и въвежда ясна регулаторна рамка за дигитално здравеопазване в страната. Целта е иновации в здравеопазването, без да се жертва безопасността на пациентите.

Според официалната позиция на МЗ, медицинска помощ от разстояние ще могат да предоставят единствено лицензирани лечебни заведения и медицински специалисти, при спазване на всички стандарти за добра медицинска практика.

Какви услуги ще можете да получите дистанционно?

Дистанционна диагностика и консултации при хронични заболявания

Дистанционно проследяване на пациенти след лечение или операция

Профилактични прегледи и превантивни консултации

Издаване на предписания при вече установено заболяване

Какво НЕ може да се прави от разстояние?

Наредбата изрично забранява дистанционното извършване на дейности като раждане, установяване на смърт и всякакви интервенции, изискващи задължителен физически контакт с пациента.

Вашите данни под надеждна защита

Един от най-честите въпроси на пациентите е: „Сигурна ли е здравната ми информация в дигитална среда?" Наредбата поставя особен акцент върху защитата на здравната информация и киберсигурността в медицината. Всяка извършена телемедицинска услуга ще се документира в електронното здравно досие на пациента чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това осигурява проследимост, прозрачност и по-добра координация между лекарите.

Тази стъпка е в синхрон с европейските тенденции: според доклад на Световната здравна организация (СЗО), повече от 80% от европейските страни вече разполагат с национална политика за електронно здраве, а изграждането на Европейско пространство на здравни данни (EHDS) цели пълна оперативна съвместимост на здравните записи в рамките на ЕС.

Дигиталната трансформация на здравната система, България в европейски контекст

Според данни на MarketsandMarkets, европейският телездравен пазар се очаква да достигне 36,5 млрд. долара до 2030 г., с годишен ръст от 11,2%. Секторът на мобилното здраве (mHealth) расте още по-бързо с 18,78% годишно.

Ключови европейски тенденции са:

Изкуствен интелект в диагностиката . AI вече се интегрира в медицинска образна диагностика и анализ на резултати

5G свързаност , покрива 89% от жителите на ЕС и позволява надеждни дистанционни консултации в реално време

Хронични заболявания , дистанционното наблюдение на пациенти с диабет, сърдечносъдови и респираторни заболяванияи е водещ двигател на растежа

Проучване, публикувано в PMC/NCBI, потвърждава, че телемедицинските услуги значително подобряват достъпа до специализирана помощ в отдалечени и слабо населени региони, проблем, добре познат на много български граждани.

Кога влиза в сила и какво следва?

Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник". При разработването й са взети предвид становищата на медицински специалисти, болници, пациентски организации и представители на иновативния сектор. Въпросът за НЗОК и телемедицинските услуги, тоест дали и кога тези консултации ще бъдат реимбурсирани, остава следващата важна стъпка в процеса.

Какво означава това за вас като пациент?

Новата наредба означава:

По-лесен достъп до качествена медицинска помощ независимо от местоживеенето.

Гарантирана сигурност на личните ви здравни данни

Прозрачност и непрекъснатост на грижата чрез НЗИС

Стъпка към пълна интеграция с европейските политики за дигитално здравеопазване

Следете за обнародването на Наредбата в „Държавен вестник", именно тогава тя влиза в сила и ще можете да се възползвате пълноценно от тези услуги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

