Над 11% годишен ръст, пазар за десетки милиарди евро и технологии, които вече заменят чакалнята с екран, телемедицината в Европа е факт.
В България обаче до момента липсваше нещо фундаментално, ясна правна рамка. Министерството на здравеопазването запълни тази празнина с първата национална Наредба за медицинска помощ от разстояние, която предстои да влезе в сила след обнародването й в „Държавен вестник".
Какво предвижда новата наредба за телемедицина?
Нормативният акт е разработен в изпълнение на промените в Закона за лечебните заведения и въвежда ясна регулаторна рамка за дигитално здравеопазване в страната. Целта е иновации в здравеопазването, без да се жертва безопасността на пациентите.
Според официалната позиция на МЗ, медицинска помощ от разстояние ще могат да предоставят единствено лицензирани лечебни заведения и медицински специалисти, при спазване на всички стандарти за добра медицинска практика.
Какви услуги ще можете да получите дистанционно?
- Дистанционна диагностика и консултации при хронични заболявания
- Дистанционно проследяване на пациенти след лечение или операция
- Профилактични прегледи и превантивни консултации
- Издаване на предписания при вече установено заболяване
Какво НЕ може да се прави от разстояние?
Наредбата изрично забранява дистанционното извършване на дейности като раждане, установяване на смърт и всякакви интервенции, изискващи задължителен физически контакт с пациента.
Вашите данни под надеждна защита
Един от най-честите въпроси на пациентите е: „Сигурна ли е здравната ми информация в дигитална среда?" Наредбата поставя особен акцент върху защитата на здравната информация и киберсигурността в медицината. Всяка извършена телемедицинска услуга ще се документира в електронното здравно досие на пациента чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това осигурява проследимост, прозрачност и по-добра координация между лекарите.
Тази стъпка е в синхрон с европейските тенденции: според доклад на Световната здравна организация (СЗО), повече от 80% от европейските страни вече разполагат с национална политика за електронно здраве, а изграждането на Европейско пространство на здравни данни (EHDS) цели пълна оперативна съвместимост на здравните записи в рамките на ЕС.
Дигиталната трансформация на здравната система, България в европейски контекст
Според данни на MarketsandMarkets, европейският телездравен пазар се очаква да достигне 36,5 млрд. долара до 2030 г., с годишен ръст от 11,2%. Секторът на мобилното здраве (mHealth) расте още по-бързо с 18,78% годишно.
Ключови европейски тенденции са:
- Изкуствен интелект в диагностиката. AI вече се интегрира в медицинска образна диагностика и анализ на резултати
- 5G свързаност, покрива 89% от жителите на ЕС и позволява надеждни дистанционни консултации в реално време
- Хронични заболявания, дистанционното наблюдение на пациенти с диабет, сърдечносъдови и респираторни заболяванияи е водещ двигател на растежа
Проучване, публикувано в PMC/NCBI, потвърждава, че телемедицинските услуги значително подобряват достъпа до специализирана помощ в отдалечени и слабо населени региони, проблем, добре познат на много български граждани.
Кога влиза в сила и какво следва?
Наредбата предстои да бъде обнародвана в „Държавен вестник". При разработването й са взети предвид становищата на медицински специалисти, болници, пациентски организации и представители на иновативния сектор. Въпросът за НЗОК и телемедицинските услуги, тоест дали и кога тези консултации ще бъдат реимбурсирани, остава следващата важна стъпка в процеса.
Какво означава това за вас като пациент?
Новата наредба означава:
- По-лесен достъп до качествена медицинска помощ независимо от местоживеенето.
- Гарантирана сигурност на личните ви здравни данни
- Прозрачност и непрекъснатост на грижата чрез НЗИС
- Стъпка към пълна интеграция с европейските политики за дигитално здравеопазване
Следете за обнародването на Наредбата в „Държавен вестник", именно тогава тя влиза в сила и ще можете да се възползвате пълноценно от тези услуги.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
