Телемедицината и изкуственият интелект: Диагноза за 20 секунди

Телемедицината, наричана още телездраве, електронно здравеопазване или мобилно здравеопазване е предоставяне на медицински грижи от разстояние. Това са здравни грижи, които лекарите предоставят виртуално, извън типичната обстановка в лекарския кабинет.

Телемедицината може да изглежда като нещо ново. Широко разпространеното използване на видеоконферентна връзка я направи по-разпространена, особено след Covid-19 периода. Но в действителност телемедицината съществува от много години.

В продължение на десетилетия лекарите провеждат консултации по телефона. След това имейлите предоставят начин на пациентите да се свържат със своите лекари.

Снимка: pixabay

Дистанционна грижа е чудесен вариант за хора, живеещи в отдалечени райони, или в ситуации на пандемия, както се случи преди няколко години. Все по-често обаче тя се превръща в полезен инструмент за хора, които не могат да отделят време, за да пътуват до лекарски кабинет и да седят в чакалня.

Какво е телемедицина и как работи?

Термините „телемедицина“ и „телездраве“ често се използват взаимозаменяемо, но имат някои разлики. „Телездраве“ е по-широк термин, уточнява Healthline.

С други думи, телемедицината е използването на технологии, за да се заобиколи традиционното посещение в кабинета и все пак да се получат добри резултати.

По всяка дефиниция телемедицината е предназначена да позволи на пациентите да имат достъп до здравен специалист по по-навременен начин. Това често означава среща, без да е необходимо да се отсъства от работа, да се пътува надалеч и да се чака в традиционен офис или клиника.

Днес лекарите предоставят телемедицина предимно чрез видео разговори. Интернет улеснява тези видове взаимодействия. Хората могат да използват смартфон, таблет, компютър или друго свързано устройство.

Какви видове прегледи са подходящи за телемедицината?

Телемедицината не е предназначена да замести личните грижи. Но може да бъде добър вариант при:

Редовни прегледи за текущи или повтарящи се здравословни проблеми

Лечение на инфекциозни заболявания, като настинка, грип или COVID-19

Лечение на леки състояния, като кашлица, алергии, леки болки в гърба, навяхвания или разтежения

Дерматологични прегледи за лечение на кожни заболявания

Услуги за психично здраве, включително терапия, управление на лекарства и консултиране

Мониторинг на ново лекарство, което може да сте започнали да приемате

Разговори за резултати от тестове, предписани от вашия лекар

Консултации със специалист

Рентгенолозите например могат да използват телемедицина, за да покажат на пациент резултати от рентгенови снимки или скенери.

Снимка: pixabay

Онколозите могат да свикат консултация с пациент и други членове на екип за лечение на рак. Невролог може да използва телемедицина, за да предостави анализ на възстановяването след инсулт.

Какви са ползите от телемедицината

Телемедицината предлага широк спектър от предимства, с крайна цел по-добри здравни резултати. Тези ползи са и причините, поради които толкова много хора често избират този вид грижи. Ползите могат да включват:

По-малко загуба на време за пътуване и чакане

По-ефективни прегледи

Спестяване на пари за транспорт, паркинг и отсъствия от работа

Възможност за посещение на прегледи в неудобни за лични посещения часове

По-голям достъп до грижи

Достъп до специалисти извън вашия район

По-добро спазване на режима на лечение

Изкуственият интелект (AI) и телемедицината

Не е изненадващо, че изкуственият интелект предоставя множество възможности в здравеопазването - от диагностициране на заболявания до определяне на най-добрите планове за лечение на пациенти, изправени пред критични заболявания като рак.

AI променя телемедицината като подобрява поставянето на диагнози в реално време, прави анализи, предлага персонализирани терапии. С изкуствен интелект се пести време и се дава възможност за скоростна намеса, особено при застрашаващи живота състояния като инфаркт и рак.

Има приложения които могат да поставят диагноза за 30 секунди, което би отнело около 20 минути на лекар.

Чатбот може да окаже съдействие при ментални проблеми. Виртуални терапии са подготвени да съдействат при справяне с депресия или тревожност. Според ревю в appinventiv.com вече има и приложения, които следят менталното здраве и успяват да уловят притеснителни промени в настроението, като дадат сигнал, че е време за намеса.

Предимства на телемедицината, задвижвана от AI

Телемедицината, задвижвана от изкуствен интелект, доставя здравни услуги до домовете на пациентите. Това улеснява достъпа до здравни грижи за хора в отдалечени райони или с проблеми с мобилността.

Снимка: iStock

Персонализация

Възможностите на изкуствения интелект да анализира огромно количество данни позволяват на телемедицинските платформи да предоставят персонализирани планове за грижи, които отговарят на индивидуалните нужди на пациента. Тези персонализирани планове подобряват ангажираността на пациентите и ефективността на лечението.

Ефективност на разходите

Чрез елиминиране на необходимостта от пътуване и намаляване на процента на хоспитализация, телемедицината прави здравеопазването по-достъпно. Освен това, прогнозните възможности на изкуствения интелект помагат за предоставянето на превантивни грижи, които обикновено са по-евтини от лечението.

Подобрено вземане на решения

Прогнозният анализ на изкуствения интелект, обогатява възможностите за вземане на решения от лекарите, което води до подобрени резултати за пациентите.