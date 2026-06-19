Представете си устройство на китката, което усеща, когато започва епилептичен пристъп, и за секунди изпраща сигнал до близък човек. Това вече не е научна фантастика.

Ново проучване показва, че приложение за обикновен смарт часовник може да разпознава тежки гърчове с впечатляваща точност и същевременно да реши един от най-големите проблеми на досегашните технологии, честите фалшиви аларми.

Научите как работи приложението EpiWatch, какво показват клиничните резултати и защо специалистите смятат, че то може да помогне за намаляване на риска от внезапна смърт при епилепсия (SUDEP).

Какво представлява EpiWatch и как работи

EpiWatch е приложение, разработено за популярна марка американски смарт часовници, което следи два показателя в реално време, сърдечния ритъм и движенията на тялото. Чрез комбинация от тези сензори за движение и сърдечен ритъм алгоритъмът разпознава характерните модели на тонично-клоничните гърчове, тежката форма на пристъп, при която човек губи съзнание и тялото се сковава и тресе.

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Когато бъде засечен пристъп, приложението изпраща интелигентно известяване за пристъп до смартфона на предварително избран близък или болногледач. Важна особеност е, че потребителят или близкият може да отмени сигнала, ако се окаже фалшива тревога.

Какво показа проучването

Според проучване, публикувано в авторитетното списание Neurology, екип, ръководен от д-р Грегъри Краус, професор по неврология в Медицинския факултет на Johns Hopkins в Балтимор, провежда мащабно изследване от фаза 3.

В него участват 242 деца и възрастни с история на гърчове, които преминават през видео ЕЕГ мониторинг в шест специализирани центъра по епилепсия. Участниците носят смарт часовник с инсталирано приложение средно около 60 часа. Независим панел от трима специалисти-епилептолози, които не знаят какво засича приложението, оценяват самостоятелно всеки пристъп.

Основните резултати са следните:

98% чувствителност от 47 потвърдени тонично-клонични гърча приложението разпознава 46.

Само 0,08 фалшиви аларми на ден , това означава една фалшива тревога на всеки 12,4 дни .

Всички нощни пристъпи по време на сън са засечени.

Средно забавяне от 31,5 секунди при разпознаване на пристъп.

Снимка: Canva

За сравнение, авторите отбелязват, че други носими устройства в медицината имат чувствителност между 76% и 94%, но генерират между 0,67 и 2,52 фалшиви аларми на ден, десетократно повече.

Защо по-малкото фалшиви аларми е толкова важно

На пръв поглед фалшивите тревоги изглеждат дребен проблем. На практика обаче честите грешни сигнали водят до т.нар. „умора от алармите", близките започват да пренебрегват предупрежденията. Ниската честота на фалшиви аларми при епилепсия според изследователите насърчава дългосрочната употреба, която е ключова за надеждната грижа за пациенти с епилепсия.

Връзката с риска от внезапна смърт

Неконтролираните тонично-клонични гръчове значително повишават риска от внезапна неочаквана смърт при епилепсия. Изследванията показват, че хората, които споделят спалня с друг човек, имат трикратно по-нисък риск, а навременната намеса на близък наистина може да спаси живот.

Снимка: Canva

Именно затова Международната лига срещу епилепсията препоръчва използването на устройства за разпознаване на епилептични гърчове и предупреждение. Авторите подчертават и още едно предимство, тъй като смарт часовниците са масово устройство, носенето му не разкрива медицинско състояние и помага за намаляване на социалната стигма.

Важни ограничения

Като надеждна неврологична технология EpiWatch има и граници, които авторите честно посочват. Всички пристъпи са регистрирани в контролирана болнична среда, която може да не отразява реалния живот. Резултатите важат само за тонично-клонични гърчове при хора над 5-годишна възраст. Устройството не е тествано специално при пациенти с двигателни или сърдечни нарушения, нито при носещи пейсмейкър.

Проучването на EpiWatch показва, че смарт часовникът и епилепсията могат да се съчетаят в надеждна система за проследяване на гърчове. Високата чувствителност от 98%, в комбинация с десетократно по-малко фалшиви аларми, прави технологията обещаващ инструмент за защита на хората с епилепсия, особено по време на опасните нощни епилептични пристъпи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници