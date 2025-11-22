Кето диетaта помага при епилепсия и шизофрения

Кетогенната диета е уникална с подобряването на симптомите при много състояния – от епилепсия до различни пристрастявания, твърди анализ, публикуван в списание JAMA Psychiatry.

Това е хранителна терапия с високо съдържание на мазнини и много ниско съдържание на въглехидрати, която измества организма от глюкозна зависимост към производство на кетони като основен източник на гориво.

Все повече доказателства сочат, че метаболитна дисфункция, невровъзпаление и дисбаланс на невротрансмитерите при психиатрични и пристрастяващи разстройства са пряко повлияни от кетозата.

Кето диетата е създадена за контрол на гърчове при епилепсия

Формулирана през 20-те години на миналия век от д-р Ръсел Уайлдър в клиниката Майо, за да имитира ефектите на гладуването като лечение за епилепсия. Такова ограничение създава метаболитно състояние, наречено кетоза, което помага за контролиране на гърчовете.

Снимка: iStock

Кетогенната диета на Уайлдър осигурява съотношение 4:1 на мазнини към въглехидрати и протеини (80% мазнини, 15% протеини, 5% въглехидрати).

Индуцирането на кетоза чрез диета подобрява антиконвулсивните резултати, като същевременно позволява адекватно хранене. Подходът отпада след разработването на ефективни лекарства против гърчове, но през 90-те години на миналия век се възражда при труднолечима педиатрична епилепсия.

Днес този метод на хранене е утвърдена терапия за лекарствено-резистентна епилепсия, като процентът на намаляване на гърчовете надхвърля 50% при много пациенти.

Кето диетата и връзката с психичните състояния

Изследванията върху положителните ефекти на кето диетата се простират и до психиатрията, където метаболитната дисфункция все по-често се явява централна за психичните заболявания.

Снимка: iStock

Състояния като шизофрения, биполярно разстройство и депресия споделят общи характеристики с епилепсията, включително нарушени невронни мрежи, нарушена митохондриална функция, глюкозен хипометаболизъм и хронично нискостепенно възпаление.

Този начин на хранене възстановява метаболитната гъвкавост и намалява невровъзпалението, коригирайки някои от основните биологични процеси на множество заболявания, пише Psychology Today.

Шизофрения и кето диета

Митохондриалната дисфункция и анормалният глюкозен метаболизъм са добре документирани при шизофренията. Кето диетата може да нормализира енергийния метаболизъм на мозъка, намалявайки активността на възпалителните цитокини, която влошава психотичните симптоми.

Ранни клинични доклади показват, че кето диетата може да облекчи метаболитните и психиатричните симптоми. В проучване на хора с шизофрения или биполярно разстройство, четиримесечна кетогенна интервенция е довела до значителни подобрения в метаболитните маркери и тежестта на симптомите.

Докладите за случаи описват подобрено настроение, намалена психоза и по-добра когнитивна яснота.

Депресия и кето диетата

Кетогенната диета може да има антидепресантни свойства. Скорошен мета-анализ на 10 проучвания установява умерено намаляване на депресивните симптоми сред спазващите диетата в сравнение с контролна група.

Снимка: iStock

Предложените механизми включват намалено невровъзпаление, подобрена митохондриална ефективност, стабилизиране на синтеза на невротрансмитери и нормализиране на активността на хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос.

Пристрастявания

Лечението на зависимости е една от най-обещаващите области за приложение на кето диетата. Зависимостите – независимо дали са свързани с алкохол, опиоиди или стимуланти, са нарушения на мозъчните вериги за възнаграждение и метаболитната регулация.

Хроничната употреба на вещества нарушава глюкозния метаболизъм, насърчава оксидативния стрес, изчерпва микронутриентите и променя невротрансмитерите.

Снимка: iStock

Предклинични модели показват, че самата кетогенна диета може да намали самоприемането на алкохол и абстиненцията от алкохол. Промените продължават до ранно възстановяване, намалявайки тежестта на абстиненцията, нестабилността на настроението и риска от рецидив. Пациентите с алкохолна зависимост на кето диета съобщават за по-ниско желание за употреба на алкохол.

Разстройството, свързано с употребата на опиоиди, потиска апетита, забавя стомашно-чревната подвижност и причинява изразено изчерпване на микроелементи (витамини от група В, цинк, желязо, селен). Злоупотребата със стимуланти (кокаин, метамфетамин) предизвиква силно потискане на апетита и изчерпва антиоксидантните запаси от витамин С и витамини от група В.

Лицата, които влизат в период на възстановяване от подобни зависимости, често проявяват значителна метаболитна нестабилност и недохранване, което може да задълбочи желанието за определени вещества, възпрепятствайки възстановяването.

Справянето с хранителните дефицити чрез хранителна рехабилитация може да подобри резултатите по време на абстиненция и възстановяване.

Доклади за случаи описват намалено желание за стимуланти и подобрена стабилност на настроението при лица, следващи кето диетата.

Хранителна рехабилитация и превенция на рецидиви

Хората със зависимости имат витаминни, минерални и други хранителни дефицити, включително дефицит на витамини A, B, C, D и E, както и на минерали като цинк, магнезий, калий, селен и желязо, което често води до желязодефицитна анемия.

Снимка: iStock

Храненето обикновено е второстепенна задача при лечението на зависимости, въпреки убедителните доказателства, че употребата на вещества причинява сериозни дефицити.

Дефицитът на хранителни вещества компрометира общия потенциал за възстановяване. Структурирано хранене, като например кето диетата, може да осигури метаболитен скелет по време на ранното възстановяване.

Чрез поддържане на стабилни нива на глюкоза и инсулин и осигуряване на алтернативен източник на гориво за мозъка, тя може да притъпи “апетита” и нестабилността на настроението.

Кетонните тела могат също да намалят пост-острите симптоми на абстиненция, период, характеризиращ се с тревожност, раздразнителност и дисфория, често предизвикващи рецидив.