Изкуствен интелект подобрява лечението на епилепсия при деца

Обичайните изследвания с ядрено-магнитен резонанс пропускат увредени области в мозъка, но по-точната диагностика ще доведе до по-бързо лечение и по-малко припадъци
Стефан Ралчев
Усъвършенстван инструмент с изкуствен интелект може да промени диагностицирането и лечението на детската епилепсия. 

Инструментът е способен да открива малки мозъчни лезии, които причиняват тежка епилепсия при деца, а това позволява по-бърза диагностика, по-прецизно лечение и потенциално излекуване.

В над 80% от пациентите са пропуснати при диагностициране чрез човешко изследване на резултатите от ядрено-магнитен резонанс, но сега намесата на изкуствения интелект дава обещаващи резултати.

Новото откритие е разработено от екип в Детски изследователски институт „Мърдок” и Кралската детска болница в Австралия.

Данни за епилепсия в България

По данни на Световната здравна организация около 50 милиона души по света страдат от епилепсия, което прави 1 на всеки 100 души. 

Епилепсиите в България се срещат при около 3% от населението, като средно годишно се диагностицират около 240-3600 нови случая от това заболяване (30-45 случая на 100 000 население). Около 50% от епилепсиите започват в детска възраст, преди детето да навърши 10 години, а общо 75% се проявяват до 20-ата година. 

Пикът на проявите при децата е около четвъртата година, а при възрастните – над 65 години. 

Как изкуственият интелект помага при детската епилепсия

Новият инструмент с изкуствен интелект може да открие лезии (фокални кортикални дисплазии) с размерите на боровинка в до 94% от случаите с помощта на медицински изображения.

Д-р Ема Макдоналд-Лаурс, невролог в Детската кралска болница в Мелбърн, твърди, че по-точната диагностика ще доведе до по-бързо насочване към хирургично лечение на епилепсията, по-малко пристъпи и подобрени дългосрочни резултати.

Снимка: iStock

Ранното идентифициране на причината ни позволява да адаптираме вариантите за лечение и помага на неврохирурзите да планират и проведат операцията. С по-точна образна диагностика неврохирурзите могат да разработят по-безопасен хирургичен план, за да избегнат важни кръвоносни съдове и области на мозъка, които контролират речта, мисленето и движението, и да не отстраняват здрава мозъчна тъкан. Децата също така не се налага да се подлагат на инвазивни тестове”, коментира д-р Макдоналд-Лорс.

Проучването на екипа е публикувано в Epilepsia, и включва 71 деца и 23 възрастни с кортикална дисплазия и фокална епилепсия, която причинява повтарящи се пристъпи. Преди да се използва AI детекторът, проучването установява, че над 80% от пациентите са пропуснати при диагностицирането чрез човешко изследване на резултатите от ЯМР.

„Тези пропуски водят до това, че много деца не се считат за кандидати за операция“, коментира Макдоналд-Лорс.

„Инструментът не замества рентгенолозите или лекарите, но е като детектив, който ни помага да сглобим парчетата от пъзела по-бързо, за да можем да предложим потенциално животопроменяща операция“, добавя специалистът.

Използвайки информация както от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), така и от PET скенер, се наблюдава успеваемост от 94%. От 17 деца, подложени на тест, 12 претърпяват операция за отстраняване на мозъчните им лезии и 11 вече не страдат от пристъпи.

Следващите ни планове са да тестваме този детектор в по-реални болнични условия върху нови недиагностицирани пациенти“, казва д-р Макдоналд-Лорс.

Защо ядрено-магнитният резонанс има пропуски

Подобно изследване, публикувано през февруари, използващо изкуствен интелект върху данни от ЯМР, открива 64% ​​от мозъчните лезии, свързани с епилепсия, които са пропуснати от рентгенолозите.

Снимка: Canva

„Кортикалните дисплазии може да са невъзможни за идентифициране чрез традиционни ЯМР изследвания. Неуспехът в локализирането на анормалната тъкан забавя пътя към окончателна диагноза и може да попречи на детето да бъде насочено за потенциално лечебна операция за епилепсия”, обяснява още д-р Макдоналд-Лорс.

„Епилепсията, дължаща се на кортикална дисплазия, обаче може да бъде подобрена или излекувана с операция за епилепсия, ако анормалната мозъчна тъкан може да бъде локализирана и отстранена.

Колкото по-дълго детето продължава да има неконтролирани припадъци, толкова по-вероятно е да развие обучителни затруднения, включително интелектуално увреждане”, продължава експертът.

Кортикалната дисплазия, която се развива, докато бебето е още в утробата, е честа причина за пристъпи, резистентни към лекарства. Пристъпите обикновено започват внезапно в предучилищна възраст или в ранните училищни години, преди да ескалират до няколко пъти на ден.

Симптоми на кортикалната дисплазия

Кортикалната дисплазия е рядко състояние, което засяга мозъчната кора. Това е най-външният слой на мозъка, който контролира движението на тялото, мислите, речта, паметта, интелигентността и личността.

Снимка: iStock

„Дисплазия“ е медицинският термин за всякакви анормални или необичайни клетки в тялото ви. Ако имате кортикална дисплазия, групи от клетки в мозъчната ви кора не са се формирали правилно, преди да се родите.

Припадъците са най-честият симптом, включително:

Фокални гърчове – Те започват от едната страна на мозъка ви и не се разпространяват от другата страна. Може да потрепвате или да се тресете, но не се наблюдава при всеки.

Тонично-клонични припадъци – Те се разпространяват и засягат двете страни на мозъка ви. Те причиняват неконтролирано треперене на тялото ви.

Инфантилни спазми – Специален вид припадък, който засяга само деца под 1 година. Бебетата, които имат инфантилен спазъм, бързо изпъват, а след това сгъват ръцете, краката и врата си.

Може да изпитате и други симптоми като – Затруднена концентрация или мускулна слабост от едната страна на тялото. Кортикалната дисплазия може също да повлияе на физическата структура на мозъка ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

 
