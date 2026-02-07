Сковаността на врата е широко понятие за всичко, което затруднява движението или използването на врата. Това е изключително често срещан симптом на много проблеми и здравословни състояния.

Най-честите причини са мускулно напрежение, лоша стойка или неудобна позиция при спане. Достигането до корена на болката във врата може да бъде трудно, особено когато толкова много ежедневни навици могат да я предизвикат.

Специалистите отчитат, че една от основните причини е свързана и с използването на различни технологии в ежедневието.

Какво е усещането при схванат врат?

Ще ви бъде трудно да движите главата и врата си, ако изпитвате скованост във врата. В зависимост от причината за сковаността, може също да почувствате:

Болка във врата

Изтръпване или мравучкане във врата, раменете или ръцете

Всичко, което засяга някоя от частите на врата ви, може да доведе до скованост на врата. Някои хора изпитват временна скованост на врата. Други имат скованост на врата, която се връща (повтаря) достатъчно често, че медицинският специалист да я диагностицира като хронична скованост.

Колко сериозно е схващането на врата обикновено зависи от другите симптоми, които изпитвате. Например, ако се събудите със схващане на врата след дрямка на дивана, има голяма вероятност да имате някакъв временен мускулен проблем, който ще отшуми сам.

Но ако имате схващане на врата, треска, главоболие и гадене, може да имате менингит - сериозна инфекция.

Схванатият врат почти винаги е временен проблем, който можете да лекувате у дома или който отшумява сам. Той обаче може да бъде и симптом на сериозни здравословни проблеми, които трябва незабавно да бъдат лекувани от медицински специалист.

Възможни причини за схванат врат

Кои са най-честите причини за скованост на врата?

Най-честите причини за скованост на врата включват:

Проблеми с мускулите и връзките

Травми или наранявания

Артрит

Снимка: iStock

Проблеми с мускулите

Мускулни или лигаментни състояния, които причиняват скованост на врата, могат да включват:

Навяхвания на врата

Спане в необичайна или неудобна поза

Твърде дълго гледане в екрани (особено накланяне на глава надолу, за да гледате телефон, компютър или таблет)

Напрежение, причинено от стрес

Травма

Травмите, които засягат врата ви, могат да причинят скованост, включително:

Автомобилни катастрофи

Спортни контузии

Камшичен удар

Артрит

Артритът причинява болка и възпаление в ставите, включително във врата. Видовете артрит, които могат да причинят скованост на врата, включват:

Цервикална спондилоза

Ревматоиден артрит

Посттравматичен артрит

Менингит

Менингитът е възпаление в областта около мозъка и гръбначния мозък. Обикновено се причинява от вирусна или бактериална инфекция. Това е една от най-сериозните причини за скованост на врата. Това може да причини трайни увреждания на тялото ви, ако не се лекува веднага.

Как взирането в устройства натоварва мускулите на врата ви

Когато навеждате главата си напред, за да погледнете надолу към телефона или друго мобилно устройство, мускулите на врата ви вършат много повече работа, отколкото си мислите.

Снимка: iStock

„Еректорът на гръбначния стълб и трапецовидният мускул, два големи мускула във врата и раменете, обикновено са мястото, откъдето произтича болката“, обяснява д-р Британи Бартелеми, лекар по общопрактикуващо лечение в Houston Methodist.

„Продължителният натиск напред оказва напрежение върху шийните прешлени и тези мускули могат да се уморят наистина, когато трябва да държат врата ви в това положение за продължителни периоди от време.“

Оттук идва и болката, изпитвана след дълги часове на взиране надолу към телефона - явление, което обичайно се нарича "технологичен врат".

Признаци, че болката ви във врата всъщност е „технологичен врат“

Сложната част? Болката във врата не винаги разкрива източника си веднага.

"За съжаление, без да се снеме наистина подробна анамнеза, трудно е да се знае какво причинява болката във врата," казва д-р Бартелеми.

"Но повечето хора с технологичен врат ще почувстват някаква болезненост след продължително навеждане. Например, гледат надолу и когато вдигнат поглед, мислят: „Боли ме подобно като след тренировка."

Телефони, таблети и преносими игрови конзоли са най-големите виновници. "За разлика от лаптопи или настолни компютри, устройствата, които държите в ръцете си, ви карат да навеждате врата напред най-много," добавя експертът.

Колко дълго е твърде дълго за скролване на устройството?

Вероятно сте чували за правилото 20/20/20: на всеки 20 минути правете 20-секундна почивка и гледайте нещо на 20 фута (около 6 метра) разстояние. Но специалистите казват, че доказателствата зад тази мантра всъщност са доста ограничени.

"Паузите разбира се никога не вредят. Но това, към което наистина искаме да се стремим, е ограничаване на общото време пред екрана до по-малко от четири часа на ден", съветват експертите.

Позицията ви също има значение

Ако седите изправени на стол с облегалка и държите телефона на нивото на лицето, по-малко вероятно е да получите симптоми. Но ако лежите на дивана с подпряна глава или сте прегърбени в лоша поза, това значително увеличава шансовете ви да получите технологичен врат.

5 съвета за облекчаване на схванат врат при работа с устройства

Ето някои съвети, за да облекчите болките във врата, особено ако прекалявате с използването на различни устройства:

1. Намалете времето пред екрана

Ако вече се борите с болка, определено е добре да ограничите времето си пред екрана до по-малко от 4 часа на ден. Всяко време отвъд това оказва силен натиск върху врата, което само ще влоши болката ви.

Снимка: Thinkstock

2. Почивайте и прилагайте топлина

Всеки път, когато имате нараняване, известно количество почивка на засегнатата област е полезна, което означава, че ще искате да внимавате да избягвате дейности, които натоварват врата ви.

Топлината може да осигури редица потенциални ползи, като:

Намаляване на сковаността на ставите

Повишаване на гъвкавостта

Намаляване на болката

Облекчаване на мускулни крампи и спазми

3. Използвайте медикаменти само ако е необходимо

"Не препоръчвам на хората да приемат нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) за болки във врата, причинени от технологии", казва д-р Бартелеми. "Но ако е болката е значителна, тогава ибупрофен може да бъде полезен."

4. Правете леко разтягане

Странични навеждания: Поставете ръката си над главата до ухото от другата страна и внимателно я издърпайте към рамото от началната страна. Задръжте за 30 до 60 секунди. Повторете с другата страна.

Ротации на врата: Завъртете главата си наляво, като поставите лявата си ръка от дясната страна, за да приложите лек натиск. Задръжте за 20 до 30 секунди. Повторете с другата страна.

5. Обмислете физиотерапия

В някои случаи вашият лекар може да препоръча физиотерапия за т.нар. „технологичен врат”. Физиотерапевтът може да ви помогне да укрепите мускулите около врата и раменете, както и да ви научи на специфични упражнения за разтягане и как да поддържате добра стойка.

Почти всеки е изпитвал схващане на врата в даден момент от живота си. Независимо дали случайно сте задрямали на дивана или сте прекарали твърде много време в скролване на телефона си, схващането на врата обикновено е временно напомняне да се раздвижите или просто да промените стойката си на всеки няколко часа.

Ако болките във врата продължават или се влошават въпреки прилагането на тези мерки, консултирайте се с Вашия лекар или специалист по физикална медицина за индивидуална оценка и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

