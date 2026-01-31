Представете си да се събудите сутрин и първата стъпка от леглото да ви причини остра, пробождаща болка в петата.

Тази болка в стъпалото е ежедневна реалност за милиони хора по света, а най-честата причина за нея е състояние, наречено плантарен фасциит.

Според статистиката 1 на всеки 10 души ще развие това състояние в някакъв момент от живота си. Това е най-честата причина за болка в петата и може да засегне както активни спортисти, така и хора с предимно заседнал начин на живот.

Болки в стъпалата: Какво е плантарен фасциит?

Плантарният фасциит (болезнен свод) е възпаление на плантарната фасция в стъпалото. Това е плътната лента съединителна тъкан в основата на стъпалото, която свързва петата с пръстите на крака, формирайки и свода в долната част на стъпалото.

Според лекари, плантарният фасциит възниква, когато плантарната фасция е претоварена или разтегната прекалено много. Всичко, което уврежда тази структура, може да я накара да се подуе. Възпалението причинява болка при ходене или използване на стъпалото.

Колко разпространен е плантарният фасциит?

Плантарният фасциит е изключително разпространено състояние:

Засяга приблизително 10% от общото население в някакъв момент от живота

По-често при жени , отколкото при мъже

Среща се най-много при възрастни на 40-60 години

При спортисти представлява до 10% от всички травми при бягане

В около една трета от случаите се появява едновременно и в двата крака

Повечето хора изпитват плантарен фасциит само в едното стъпало, но е възможно да засегне и двете едновременно.

Симптоми на плантарния фасциит

Най-честите симптоми

Според експертите от Mayo Clinic, най-честите симптоми на плантарния фасциит включват:

Болка в петата (най-характерният симптом)

Болка в свода на стъпалото

Скованост в стъпалото

Подуване около петата

Напрегнато ахилесово сухожилие

Как се усеща болката?

Болката в стъпалото при плантарен фасциит може да се променя в зависимост от това какво правите или времето на деня:

Болка при ставане след сън или седене – обикновено изчезва след няколко минути ходене

Тъпа, постоянна болка през деня

Остра или пробождаща болка , когато използвате засегнатото стъпало или натискате петата

Силна болка сутрин – първите стъпки след ставане са най-болезнени

Временно облекчение при движение, но болката се връща след почивка

Упражненията или движенията могат временно да облекчат болката, но тя обикновено се влошава веднага след краят им.

Чести причини за болка в стъпалото

Какво причинява плантарния фасциит?

Всичко, което дразни или увреждава плантарната фасция, може да причини плантарен фасциит. Най-честите причини включват:

Свързани с активност и работа:

Работа цял ден на крак

Занимания със спорт и физически натоварвания

Упражнения или работа на твърда повърхност (като складов под или тротоар)

Тренировки без разтягане или загрявка

Носене на обувки, които не поддържат добре стъпалата (като джапанки или равни, гъвкави маратонки)

Ходене или стоене боси вкъщи

Здравословни състояния:

Висок свод на стъпалото

Плоски стъпала (плоскостъпие)

Затлъстяване или бързо покачване на тегло

Атипичен модел на ходене, който засяга разпределението на теглото

Рискови фактори

Според медицинските проучвания, някои фактори увеличават риска от развитие на плантарен фасциит:

Възраст: Най-често при хора на 40-60 години

Определени видове упражнения: Дейности, които натоварват силно петата – бягане на дълги разстояния, балет, танци

Наднормено тегло: Излишните килограми поставят допълнително натоварване върху плантарната фасция

Професии с продължително стоене: Работници в производството, учители и други професии, при които се прекарва повечето работно време на крака върху твърди повърхности

Диагностика на плантарния фасциит

Необходими ли са тестове?

Обикновено не са необходими допълнителни изследвания за диагностициране на плантарен фасциит. Ако лекарят подозира друг проблем, може да назначи образни изследвания:

Рентгенова снимка

Ултразвук

Магнитно-резонансна томография (МРТ)

Лечение на плантарен фасциит

Домашни методи и консервативно лечение

Според експертите, обикновено можете да управлявате плантарния фасциит с домашни процедури и медикаменти без рецепта.

Най-ефективните методи включват:

Противовъзпалителни средства (НСПВС): Аспирин, ибупрофен, напроксен намаляват болката и възпалението. Почивка: Направете поне седмица пауза от спорт или дейността, която е причинила проблема. Ледена терапия: Приложете лед за 10-15 минути, два пъти дневно, увийте замразена бутилка с вода в кърпа и я търкаляйте по долната част на стъпалото. Поддържащи обувки: Носете здрави и удобни обувки, избягвайте сандали, джапанки или други равни обувки без подкрепа на свода. Ортопедични стелки: Добавете стелки в обувките си за допълнителна подкрепа на свода. Разтягане и масаж: Ежедневни упражнения за разтягане на стъпалото и прасците, масаж на засегнатата зона.

Медицински процедури

При по-тежки случаи лекарят може да препоръча:

Кортикостероидни инжекции – за намаляване на възпалението

Терапия с плазма, богата на тромбоцити (PRP) – стимулира зарастването

Екстракорпорална пулсова активационна технология (EPAT) – форма на ударновълнова терапия, която увеличава кръвния поток

Перкутанна иглена тенотомия – стимулира способността на плантарната фасция да се възстановява сама

Хирургично лечение

Операцията е много рядко необходима. Два основни вида операции включват:

Гастрокнемиус рецесия – удължаване на прасците за намаляване на натоварването Освобождаване на плантарната фасция – микроскопични разрези за облекчаване на напрежението

Трябва да забележите подобрение на симптомите веднага след започване на лечението. Но пълното възстановяване на плантарната фасция може да отнеме oт няколко седмици до няколко месеца.

Може да се наложи да пропуснете работа или училище за поне няколко дни по време на възстановяването, особено ако работата ви изисква продължително стоене.

Избягвайте спорт и дейности, които натоварват стъпалата, поне седмица. Консултирайте се с лекаря преди възобновяване на интензивна физическа активност.

Превенция на плантарния фасциит

Как да предотвратите болката в стъпалото

Най-добрият начин да предотвратите плантарен фасциит е да избягвате претоварването на стъпалата:

Разтягайте се преди и след упражнения

Давайте време на стъпалата да се възстановят след интензивна активност

Носете удобни обувки

Не ходете боси по твърди повърхности

Сменяйте маратонките на всеки 6-9 месеца (или след 400-800 км)

Плантарният фасциит е най-честата причина за болка в петата. Говорете с лекар, ако изпитвате болка в петата или стъпалото, която не отшумява сама след около седмица. Специалист ще ви помогне да намерите подходящи домашни лечения за намаляване на болката и възпалението в стъпалото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

