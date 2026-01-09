Сезонът на зимните спортове вече е открит и е време за любимите на повечето от нас спускане със ски или сноуборд, каране на кънки или дори спускане с шейна. Тези активности обаче крият рискове за здравето.

Дори при обикновеното ходене по заледени повърхности, контузиите през зимните месеци са много по-чести.

Ортопедите отбелязват, че зимните спортове и активности, макар забавни и вълнуващи, крият сериозни рискове за нараняване.

Студените температури, заледените повърхности и динамичните движения създават перфектната комбинация за различни видове травми - от обикновени навяхвания до фрактури и разкъсвания на връзки.

Най-чести видове зимни травми

Травми на коляното

Контузиите на коляното са сред най-честите при зимни спортове, но и при обикновени ситуации – при падане на заледена повърхност.

Най-често се получават от усукване или удар при приземяване. Когато коляното е наранено, първата стъпка е да се определи дали има счупена кост или меката тъкан е засегната. Ако не можете да стъпите на крака или напълно да изправите и огънете коляното, необходими са преглед и рентгенова снимка.

Най-чести травми на коляното:

Навяхвания на медиалната колатерална връзка

Разкъсване на предната кръстна връзка

Разкъсване на менискус

Изкълчване на капачката (луксация на патела)

Според специалистите навяхванията на коляното са най-честата травма сред скиорите, като внезапните завои, падания или грешни стъпки могат да доведат до сериозни увреждания на връзките.

Травми на рамото

При остри травми на рамото в резултат на падания, потенциалните увреждания включват счупена ключица, изкълчване на рамото или разкъсване на сухожилие на ротаторния маншон.

Чести травми включват разтягания на ротаторния маншон, изкълчвания и фрактури на ключицата.

Травми на китката и ръцете

Използването на ръцете при падане може да причини навяхвания на китката, фрактури или травми на връзките на палеца. Сноубордистите са особено уязвими поради честите падания напред или назад.

Едната от специфичните травми е така нареченият „палец на скиора" - разкъсване на уларната колатерална връзка. Това е втората най-честа травма, след травмите на коляното. Обикновено се случва при падане върху изпъната ръка, характеризира се с болка и подуване в основата на палеца и невъзможност да се хваща с засегнатия палец.

Травми на глезена

Заледените повърхности увеличават риска от изкълчване на глезена. При практикуващите зимни спортове, кънкьорите и сноубордистите, могат също да получат нестабилност на глезена или фрактури от неудобни приземявания.

Травми на кръста и гръбначния стълб

Студеното време може да стегне мускулите, правейки ги по-податливи на разтягания. Ски, разчистване на сняг и зимни спортове, които включват навеждане и въртене, могат да натоварят долната част на гръбначния стълб.

Травми на таза

Макар по-рядко срещани, травмите на таза са обикновено по-тежки предвид размера и силата на тазобедрената става. Изкълчвания на таза могат да се случат при ски или планински колоездачни инциденти, а фрактурите не са рядкост. Тези травми изискват спешна помощ.

Превантивни мерки срещу травми през зимата

Загрявка преди активност

Студените мускули са по-малко гъвкави и по-склонни към нараняване. Лека разтяжка и кратка кардио подготовка помагат на тялото да се подготви за движение. Топлината увеличава гъвкавостта, което от своя страна намалява шансовете за мускулна травма.

Носене на подходяща екипировка

Изберете специфични за спорта каски, предпазители за китки и подплатени протектори. Уверете се, че ски обувките са правилно монтирани, а кънките добре стегнати, за да осигурят адекватна подкрепа.

Изграждане на сила и гъвкавост

По-силните мускули подкрепят ставите и помагат за предотвратяване на навяхвания и разтягания. Фокусирайте се върху стабилността на корпуса, таза, коляното и глезена. Упражненията за гъвкавост също подобряват диапазона на движение.

Вземете уроци или опреснете уменията си

Подобряването на техниката намалява риска от падания и ставни травми. Дори опитните спортисти се възползват от периодични проверки на формата.

Следете условията

Лед, неравен терен или лоша видимост драматично увеличават риска от нараняване. Проверявайте времето и състоянието на повърхността преди да се отправите навън.

Почивайте при умора

Умората увеличава вероятността от падания и лоша форма. Правете почивки, поддържайте се хидратирани и спирайте, ако тялото ви се чувства прекалено уморено.

Допълнителни съвети за безопасност

Носете множество слоеве дрехи, за да поддържате топлината на тялото

Винаги носете подходящи обувки, за да избегнете ненужни подхлъзвания и падания

Опитайте се да извършвате тези дейности с компания, за да не останете сами на студа в случай на нараняване

Почивайте редовно, за да избегнете умората

Тренирайте и подобрете силата на корпуса преди да се включите в зимни спортове

Поддържайте се хидратирани чрез пиене на много вода

Потърсете медицинска помощ, ако изпитвате силна болка, подуване, невъзможност да поставите тежест на крайник, слабост или симптоми, които не се подобряват след няколко дни почивка и домашни грижи. Ранната оценка може да предотврати дългосрочни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

