Убождането на пръста няколко пъти дневно дълго време е единственият начин хората с диабет да следят нивата на кръвната си захар. Днес следенето на глюкозата през кожен сензор и мобилно приложение дава далеч по-пълна картина, в реално време, без болка и с аларми, които предупреждават навреме за опасни колебания.

Тази промяна не е просто удобство, а стъпка, която според ендокринолози реално подобрява здравето и качеството на живот на пациентите.

Какво представляват устройствата за непрекъснато следене на глюкозата

Системите за непрекъснато измерване на глюкозата (CGM) са сред най-обсъжданите диабетни технологии на последното десетилетие. Малък сензор, поставен под кожата, измерва нивата на захарта през определени интервали и изпраща данните directно към телефона на пациента.

Снимка: OpenAI

„През последните две десетилетия въведохме повече лекарства и класове лекарства за управление на диабет тип 2 и тип 1 благодарение на значителния напредък в диабетните технологии“, обяснява д-р Джоузеф Алой, началник на отделението по ендокринология и метаболизъм в Atrium Health Wake Forest Baptist, Уинстън-Салем, Северна Каролина.

Устройствата се препоръчват най-вече за хора на инсулиново лечение, тъй като им позволяват да коригират дозите въз основа на актуални данни, а не само на еднократни измервания.

Как помага следенето на захарта без убождане

Отказът от класическото убождане на пръста не е просто по-комфортен, а носи измерими клинични резултати:

По-нисък гликиран хемоглобин (A1c) , проучвания сочат понижение с около 0,5–0,75 процентни пункта при добавяне на сензор към терапията;

По-малко спешни визити , данни показват намален брой хоспитализации, свързани с диабетна кетоацидоза, при пациенти, използващи CGM;

По-добро самоконтрол при диабет , реалните аларми за хипогликемия и хипергликемия дават на пациентите увереност да реагират навреме, преди ситуацията да стане опасна.

Снимка: Canva

Тези резултати правят превенцията на остри усложнения при диабет една от най-силните страни на технологията.

Следене на глюкозата и без инсулин

Все повече хора без инсулиново лечение също избират да носят сензор, не заради медицинска необходимост, а за да разберат по-добре как храната, движението и стресът влияят на организма им.

„За тези пациенти CGM функционира по-скоро като допълнителен инструмент , осигурява осведоменост, знание и често мотивация за промяна в поведението“, споделя д-р Скот Айзъкс, доцент по медицина в Emory University School of Medicine, Атланта, и бивш председател на Американската асоциация по клинична ендокринология.

Според него тенденцията е част от по-широкото движение на биохакването, при което хората използват непрекъснати данни, за да оптимизират хранене, представяне и цялостно здраве.

Как изглежда използването на практика

Самият процес на употреба е изненадващо прост. „Поставяте сензора, свързвате го с телефона и проверявате приложението. CGM помага да видите как храната, движението и стресът влияят на нивата ви, което прави поддържането на захарта в норма по-лесно и по-малко стресиращо“, обяснява д-р Айзъкс.

За да улеснят прехода към новите диабетни технологии, много лекари демонстрират устройството директно в кабинета.

Снимка: Canva

„Отделям минута-две в клиниката, за да покажа сензора, начина на поставяне и приложението, така че пациентите да видят числата и алармите на живо“, добавя той.

Д-р Алой пък често изпраща на пациентите си кратки видеоматериали, обясняващи поставянето и ползите от наблюдението на кръвна захар с мобилно приложение, полезен ресурс за хора, които предпочитат да се подготвят у дома.

За кого CGM не е подходящо решение

Технологията не е универсално решение за всеки. Според д-р Айзъкс не са подходящи пациенти, които изпитват прекомерна тревожност при нормални колебания на захарта, или такива, които се фиксират върху всяко малко отклонение, до степен да ограничават храненето си без нужда или да живеят в постоянен стрес.

Съществува и физически риск, лепенката, която фиксира сензора към кожата, може да предизвика контактен дерматит, както алергичен, така и от механично дразнене. Д-р Алой посочва, че това е документиран страничен ефект, за който пациентите трябва да бъдат предупредени предварително.

Снимка: Canva

Следенето на глюкозата вече не е ограничено до хора на инсулин, то се превръща в широко достъпен инструмент за превантивна ендокринология и по-съзнателно управление на диабет тип 1 и тип 2.

За пациентите могат да обсъдят с лекуващия си лекар дали са подходящ кандидат, да поискат демонстрация на устройството и да следят как реагира тялото им на храна, движение и стрес, без да позволяват на нормалните колебания да предизвикват излишна тревога.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници