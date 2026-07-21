Пробождаща болка в палеца посред нощ и рутинен кръвен тест с висока кръвна захар изглеждат като две несвързани здравословни събития.

Всъщност връзката между подагра и диабет тип 2 е сред най-устойчиво доказваните в ревматологията, според експерти около един на всеки четирима души с подагра развива и диабет тип 2.

Ако имате едното заболяване, шансът да получите и другото е значително по-висок, отколкото при хора без нито едно от тях.

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Експерти обясняват защо тези двезабоялвания са свързани помежду си, кои са общите рискови фактори и какво можете да направите, за да предпазите ставите, бъбреците и кръвоносната си система.

Какво представляват подагра и диабет тип 2

Подагра е форма на възпалителен артрит, причинена от натрупване на пикочна киселина в кръвта. Когато нивата ѝ се повишат, се образуват кристалчета пикочна киселина в ставите, които предизвикват внезапна, силна болка, зачервяване и подуване, най-често под формата на подагрозен пристъп и болки в палеца, но атаките могат да засегнат и глезените, коленете, лактите и дори гръбначния стълб.

Диабет тип 2 възниква, когато тялото не произвежда достатъчно инсулин или клетките престават да реагират правилно на него, състояние, познато като инсулинова резистентност. Резултатът е трайно повишена кръвна захар, която с времето уврежда кръвоносните съдове, нервите и вътрешните органи.

Каква е връзката между подагра и диабет тип 2

Учените все още не са напълно наясно защо двете състояния се появяват толкова често заедно, но съществуват няколко водещи теории.

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Метаболитен синдром и коремни мазнини

Според ревматолози около половината от пациентите с подагра имат и метаболитен синдром, комбинация от високо кръвно налягане, високи нива на холестерол, повишена кръвна захар и висцерална мастна тъкан и коремни мазнини.

Именно мастните клетки отделят вещества, които намаляват чувствителността на организма към инсулин, затова дори леко наднормено тегло, съсредоточено около корема, повишава риска от диабет много повече, отколкото равномерно разпределените мазнини.

Хронично възпаление в ставите

Подаграта не е локален проблем, тя предизвиква хронично възпаление в ставите и в тялото като цяло. Ако възпалението засегне бъбреците, то може да наруши способността им да поддържат нормални нива на кръвната захар, което улеснява развитието на диабет.

Пикочна киселина и инсулинова резистентност

Дългогодишно наблюдение в рамките на проучването Framingham Heart Study, стартирало през 1948 г., установява, че при всеки 1 mg/dL повишение на пикочната киселина в кръвта рискът от диабет нараства с около 20%.

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Друг анализ, обхващащ над 35 000 души с подагра, показва, че жените с подагра имат 71% по-висок риск от диабет, а мъжете, с около 22%. Не е ясно обаче дали именно пикочната киселина и инсулиновата резистентност се влияят взаимно, или обратното, според проучване, публикувано в списание Arthritis & Rheumatology през 2021 г., вероятно инсулиновата резистентност е тази, която повишава пикочната киселина, а не обратното.

Общи рискови фактори

Двете заболявания споделят изненадващо голям брой рискови фактори:

Наднормено тегло и затлъстяване , особено натрупването на мазнини около корема.

Прекомерна консумация на алкохол , над две чаши дневно повишава риска от подагра, а редовната злоупотреба нарушава отделянето на инсулин от панкреаса.

Фамилна анамнеза , ако родител или брат/сестра имат подагра или диабет, рискът за вас нараства.

Високо кръвно налягане и висок холестерол , според Johns Hopkins Medicine над 70% от хората с подагра имат и хипертония.

Бъбречно увреждане , известно като бъбречна недостатъчност, то се среща както при усложнен диабет, така и при дългогодишна подагра.

Възраст и пол , рискът расте с възрастта; мъжете боледуват от подагра по-често, но жените с подагра имат по-висок относителен риск от диабет, особено след менопауза.

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Симптоми, за които да следите

Симптомите на висока кръвна захар често се развиват бавно и остават незабелязани с години, по-честа нужда от уриниране, постоянна жажда, изтръпване на ръцете и краката, умора и замъглено зрение. Подагрозният пристъп, за разлика от това, обикновено идва внезапно, често през нощта, и засяга предимно палеца на крака.

Усложнения от диабет и подагра

Нелекувани, двете състояния могат да доведат до сериозни усложнения от диабет и подагра, трайно увреждане на ставите, сърдечносъдови заболявания, увреждане на нервите, проблеми със зрението и, най-вече, бъбречни увреждания.

Високите нива на пикочна киселина могат да образуват кристали в бъбреците, докато трайно повишената кръвна захар уврежда кръвоносните съдове в тях, затова превенцията на бъбречни увреждания е обща цел при управлението и на двете заболявания.

Хранене и начин на живот

Няма лек нито за подагра, нито за диабет тип 2, но здравословен начин на живот може значително да намали честотата на пристъпите и да подобри контрола на кръвната захар.

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Хранителен режим при подагра и диабет , предпочитайте храни с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на фибри: зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни.

Диета с ниско съдържание на пурини , ограничете пурините в храната и червеното месо , карантия, черупчести мекотели и сардини, тъй като те повишават пикочната киселина.

Нискомаслени млечни продукти , проучвания сочат, че редовната консумация на нискомаслено мляко и кисело мляко е свързана с по-редки пристъпи на подагра.

Храни, богати на витамин С , ягоди, чушки и цитрусови плодове са свързани с по-ниски нива на пикочна киселина.

Ограничаване на алкохола , алкохол и подагрозна криза вървят заедно; алкохолът повишава едновременно кръвната захар и пикочната киселина.

Умерена консумация на кафе , според някои изследвания две-три чаши дневно, без подсладители, са свързани с по-нисък риск от метаболитен синдром и диабет.

Редовна физическа активност , поне 30 минути движение дневно помага за поддържане на здравословно тегло.

Намаляване на пикочната киселина и лечение на подагра и диабет

Лечението на подагра и диабет изисква работа с лекар, ревматолог, ендокринолог или личен лекар, тъй като двете състояния се управляват с различни, но съвместими подходи.

При подагра обичайно се предписват медикаменти за намаляване на пикочната киселина, докато при диабет тип 2 лечението разчита на комбинация от промяна в начина на живот и медикаменти, регулиращи кръвната захар.

Подагра и диабет тип 2 са две отделни заболявания, но споделят общи корени, хронично възпаление, инсулинова резистентност, висцерални мазнини и генетична предразположеност.

Наличието на едното значително повишава риска от другото, затова редовните прегледи, контролът на теглото, балансираното хранене и ограничаването на алкохола остават най-достъпните инструменти за превенция.

Ранното разпознаване на симптомите и своевременната консултация със специалист могат да предотвратят сериозни усложнения, свързани с бъбреците, сърцето и ставите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници