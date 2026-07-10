Ново мащабно проучване показва, че диабетът и загубата на слуха са свързани много по-тясно, отколкото се смята досега, около един на всеки четирима възрастни с диабет тип 2 живее с клинично значимо увреждане на слуха.

Изследването предполага, че хората с диабет са над два пъти по-склонни да развият сериозни слухови проблеми в сравнение с хора без заболяването.

Слухът е „забравеното“ усложнение на диабета

Диабетна ретинопатия и невропатия, както и бъбречните увреждания, отдавна имат утвърдени протоколи за скрининг. Загубата на слуха обаче никога не е била систематично включена в грижата за диабета, обяснява д-р Мехуиш Нисар от Центъра за изследвания на слуха към Университета на Куинсланд, водещ автор на анализа.

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„Ретинопатията, нефропатията и невропатията са усложнения с формализирани пътища за скрининг в грижата за диабета, затова са водещи в съзнанието на клиницистите и пациентите. Загубата на слуха никога не е била вградена по същия начин в тези протоколи, не защото биологичната връзка не е реална, а защото не е била приоритизирана", казва тя пред Medical News Today.

Какво показва проучването

Според проучване, публикувано в Diabetes Metabolism Research and Reviews, изследователският екип анализира данни от 29 проучвания с над 17 000 участници по света, публикувани между 2000 и 2025 г., в които слухът е оценяван с стандартни аудиометрични тестове.

Основните резултати:

При над 5200 души с диабет около 25% имат умерена до тежка загуба на слуха .

В сравнение с хора без диабет, рискът от клинично значима загуба на слуха е над два пъти по-висок .

Връзката е най-силна при възрастни под 60 години , около три пъти по-висок риск.

Повишеният риск се наблюдава и при хора с диабет от под 10 години , което показва, че увреждането на слуховия нерв може да започне много по-рано, отколкото се смяташе.

Асоциацията е по-силна в проучвания от страни с ниски и средни доходи.

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Важно е да се отбележи, че става дума за наблюдателни проучвания, те показват връзка, но не доказват пряка причинно-следствена зависимост между диабета и загубата на слуха.

Защо хроничната висока кръвна захар засяга ухото

Механизмът вероятно наподобява този при други диабетни усложнения. „Хронично високата кръвна захар уврежда малките кръвоносни съдове и нервите, захранващи кохлеята (вътрешното ухо), по подобен начин, по който уврежда ретината, бъбреците и периферните нерви", обяснява д-р Нисар.

Тя посочва микроангиопатия на вътрешното ухо (увреждане на малките съдове), оксидативен стрес и увреждане на слуховите нервни пътища като възможни причини.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в САЩ, загубата на слуха е двойно по-честа при диабетици, а дори при предиабет рисковете от намален слух са с около 30% по-високи спрямо хора с нормални нива на кръвната захар.

Симптоми за намален слух, на които да обърнете внимание

Ранните признаци често се пропускат, защото се развиват постепенно:

Трудност при следене на разговор в шумна среда;

Често молене на събеседника да повтори казаното;

Увеличаване на звука на телевизора или телефона над обичайното;

Умора след разговори заради усилието за слушане;

Поява на шум в ушите (тинитус) .

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„Ако някой с диабет забележи тези промени, е добре да направи чисто-тонов аудиометричен тест, прост и евтин, който може да улови значима загуба на слуха, преди тя да стане инвалидизираща", препоръчва д-р Нисар.

Могат ли рутинните прегледи на слуха да помогнат

Авторите на анализа предлагат изследването на слуха (аудиометрия) да стане част от стандартния захарен диабет скрининг, наравно с проверките за очите, бъбреците и нервите. Ранната диагностика на глухота позволява по-навременна намеса, например слухови апарати, което може да намали социалната изолация и да подобри качеството на живот при диабет.

Ограничения на изследването

Тъй като анализът обединява наблюдателни проучвания, а не клинично изпитание, той не може да докаже, че диабетът пряко причинява загуба на слуха. Възраст, сърдечно-съдови заболявания, шумово натоварване, тютюнопушене и определени лекарства също могат да играят роля. Необходими са допълнителни проспективни проучвания, за да се изясни връзката и да се потвърди дали рутинният скрининг реално подобрява резултатите при пациентите.

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Проучването добавя все повече доказателства, че грижата за слуха при диабет заслужава повече внимание, по мащаб на засегнатите хора усложнението е сравнимо с ретинопатията и нефропатията, но остава извън стандартните прегледи.

Хората с диабет тип 2, особено под 60-годишна възраст или с по-кратка давност на заболяването, могат да обсъдят с лекуващия си екип редовно изследване на кръвна захар заедно с профилактика на диабетни усложнения и евентуален слухов преглед, стъпка, която може да улесни ранното откриване на проблем и своевременната подкрепа.

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