Досега непрекъснатото проследяване на глюкозата (CGM) се свързваше основно с пациенти на инсулинова терапия. Но нови данни поставят въпроса: трябва ли технологията да навлезе по-рано, още при диабет тип 2?

Няколко скорошни проучвания показват, че глюкомерите могат да носят полза дори на хора, които се лекуват само с лекарства или неинсулинови инжекционни средства, не само за по-добър контрол на кръвната захар, но и като инструмент за промяна в поведението.

Какво показват проучванията

Данните от последните години сочат последователна картина в полза на по-широкото използване на глюкомери

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Систематичен преглед и мета-анализ от 2023 г., публикуван в Diabetes Technology & Therapeutics , установява, че при хора с диабет тип 2 без инсулин глюкомерите подобрява гликемичния контрол и увеличава времето в целевия диапазон (time in range) в сравнение с класическото самоизмерване.

Мета-анализ от 2024 г. в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism отчита, че както сензорите в реално време, така и глюкомерите водят до статистически значимо, макар и умерено, понижение на гликирания хемоглобин (A1c) с около 0,5%.

Проучване от 2025 г. в Journal of Diabetes Science and Technology потвърждава подобни резултати и подчертава ролята на глюкомерите като инструмент за насочване на промени в храненето и физическата активност.

Не само клиничен, но и поведенчески инструмент

Според ендокринолога д-р Маника Курити от Norton Healthcare в Луисвил, Кентъки, ефектът на CGM излиза извън цифрите: „Използвам глюкомер при пациенти, които не са на инсулин както за управление на кръвната захар, така и за насърчаване на поведенческа ангажираност.“ Виждайки в реално време как храната и движението влияят на глюкозата, пациентите по-лесно свързват ежедневните си избори с резултатите.

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Д-р Бетишия Беладо, специалист по семейна и обезитология медицина във Върджиния Бийч, определя това като най-силната страна на технологията: „Пациентите виждат как определени храни влияят на нивата им на глюкоза или как кратка разходка след вечеря може да ги понижи.“ Медицинската сестра Александра Де Лелис от Parkview Health добавя, че виждането на собствените модели в реално време често се превръща в мощен мотиватор за трайна промяна в начина на живот.

Издържат ли ползите след спиране на редовното мерене на глюкозата?

Тук отговорът е по-нюансиран. Според д-р Курити ефектът е силно индивидуален и зависи от съпътстващи заболявания, медикаменти и стрес.

Д-р Беладо отбелязва, че дори временно ползване на глюкомер помага на пациентите да разберат по-добре вариабилност на кръвната захар спрямо храна, часове на хранене и активност, но не всички успяват да задържат промените след премахването на устройството. Де Лелис потвърждава, че в някои случаи ползите остават, в други отшумяват след спирането на глюкомера.

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Възможни недостатъци

Технологията не е лишена от предизвикателства:

Претоварване с данни — особено в първите седмици, когато пациентите се нуждаят от насоки как да тълкуват трендовете.

Тревожност заради постоянната видимост на стойностите, дори при нормални колебания.

Умора от аларми и нарушен сън заради фалшиви ниски стойности, причинени от компресия на сензора.

Риск от свръхлечение на предполагаема хипогликемия , без реални симптоми.

Де Лелис подчертава, че пациентите трябва да знаят как да разпознават фалшиви показания, кога да потвърждават с убождане и кога да се обръщат към лекар.

Снимка: Canva

Данните сочат, че глюкомерите могат да предложат реална полза и на хората с диабет тип 2, които не са на инсулин, както под формата на по-добър гликемичен контрол, така и като инструмент за трайна промяна в навиците. Ефектът обаче е индивидуален, а технологията изисква обучение на пациента и лекарски контрол, за да разгърне потенциала си в дигиталното здраве и грижата за метаболитното здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници