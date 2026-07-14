Милиони хора по света живеят с диабет тип 1, автоимунно заболяване, при което тялото унищожава собствените си клетки, които произвеждат инсулин, оставяйки пациентите зависими от ежедневни инжекции с инсулин до края на живота им.

Сега ново, първо по рода си клинично изследване поставя началото на нещо различно, клетъчна терапия, която цели не просто да замести изгубения инсулин, а да замести самите клетки, които го произвеждат, без пациентите да се нуждаят от доживотни лекарства, потискащи имунитета.

Снимка: Canva

Резултатите бяха представени на годишната среща на Международното дружество за изследване на стволовите клетки (ISSCR) за 2026 г.

Какво точно изследва новото проучване

Според изследователския екип от Cedars-Sinai Medical Center (САЩ) и Университета в Упсала (Швеция), водени от д-р Соня Шрепфер, целта на изследването е да провери дали генетично модифицирани, алогенни (от донор) инсулинопродуциращи клетки могат да оцелеят и да функционират в тялото на пациента, без да бъдат атакувани от имунната система и без пациентът да приема имуносупресивни лекарства.

Това е ключово, защото досега трансплантацията на инсулинопродуциращи клетки изискваше хронична имуносупресия, за да се предотврати отхвърляне на присадката. А тези лекарства носят сериозни рискове, повишена податливост към инфекции, странични ефекти върху бъбреците и по-висок риск от определени видове рак.

Снимка: Canva

Какво е „хипоимунно инженерство“

В основата на подхода стои технология, наречена имунно инженерство (хипоимунни клетки). Чрез генетична модификация клетките се „маскират“ така, че да останат невидими за имунната система на пациента, вместо да разчитат на лекарства, които потискат целия имунитет. Целта е клетките да бъдат защитени избирателно, без да отслабват общата защита на организма.

Защо преодоляването на имунното отхвърляне е толкова важно

„Диабетът тип 1 все още се лекува основно чрез заместване на инсулина, а не чрез заместване на клетките, които го произвеждат", посочва д-р Шрепфер. По думите ѝ, дългосрочната визия на екипа е да разработи клетъчна терапия, способна да оцелее и функционира без хронична имуносупресия, с надеждата това да доведе до истинско, функционално излекуване на диабет.

Тя допълва, че най-значимото в изследването е възможността за първи път да се провери, в реално човешко изпитване, дали хипоимунното инженерство наистина позволява на трансплантираните клетки да оцелеят и работят без имунопотискащи лекарства. Според екипа, това е бил централен, нерешен въпрос в областта от години.

Какво би могло да означава това за пациентите

Ако подходът бъде потвърден в бъдещи проучвания, той може да:

Снимка: Canva

намали или премахне нуждата от хронична имуносупресия и свързаните с нея рискове;

възстанови естественото производство на инсулин в организма;

намали ежедневната тежест на управлението на заболяването за пациентите;

отвори път към по-широко достъпни, "готови" (off-the-shelf) клетъчни терапии, вместо индивидуално съвместими присадки.

Експертите подчертават, че потенциалните ползи не се ограничават само до диабет тип 1, успешният контрол на имунното отхвърляне би могъл да улесни развитието на алогенна трансплантация на стволови клетки и за други тъкани и органи в бъдеще.

Какво предстои

Изследователите са категорични, че остават важни въпроси без отговор: колко дълготраен ще бъде ефектът на терапията, как хипоимунните клетки ще взаимодействат както с обичайния имунен отговор при отхвърляне на присадка, така и с автоимунния отговор, характерен за диабет тип 1, и как подходът може да бъде мащабиран за по-широки групи пациенти.

Представеното на ISSCR 2026 проучване бележи важна стъпка напред в регенеративната медицина, изследване на подход, който за първи път тества при хора дали клетъчна терапия за диабет тип 1 може да функционира без доживотна имуносупресия.

Все още е рано да се говори за одобрено лечение, но резултатите поставят реална основа за бъдещи изпитвания, насочени към функционално излекуване и по-добър контрол на кръвната захар без ежедневната тежест на настоящите терапии.

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Източници