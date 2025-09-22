Недостигът на лекарства в Европейския съюз достига рекордни нива през 2023 и 2024 година, предупреждава нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП), публикуван миналата седмица.

Липсата на обща рамка за справяне с проблема и инструменти за контрол в цялия ЕС влошават допълнително ситуацията, съобщава Euronews.

Проблем с дългогодишни корени

„Недостигът на лекарства е постоянен проблем в целия ЕС и представлява хронично състояние за Съюза. Но проблемът се увеличава по честота и тежест, достигайки рекордни нива през 2023 и 2024 година“, заявява Клаус-Хайнер Лене от ЕСП при представянето на доклада.

Снимка: Canva

Според него това създава проблеми за пациентите, предизвикателства за здравните системи и е знак за стратегическата уязвимост на ЕС в снабдяването с лекарства.

Критични цифри

Между 2022 и октомври 2024 година националните власти съобщават за 136 критични недостига на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). През март тази година 34 лекарства са били в недостиг според ЕМА, като 16 от тях са включени в списъка на Европейската комисия за основни лекарства.

Сред засегнатите медикаменти са жизненоважни препарати като:

Тромболитици (използвани за лечение на пациенти с инфаркт или инсулт).

Амоксицилин.

Антидоти срещу отравяне с цианид.

Фрагментирани данни – основната пречка

Един от основните проблеми, който докладът откроява, е липсата на единна система, която води до несвързаност на данните в целия Европейски съюз. Това включва информация за наличните количества лекарства, уведомленията за недостиг и процесите по одобрение на медикаменти.

Всяка държава има свои собствени правила за това как и кога трябва да се съобюи за недостиг на лекарства. Например, в Белгия производителите могат да изчакат до последния момент, когато дадено лекарство вече не е налично, докато в Нидерландия те са задължени да уведомят регулаторните органи поне два месеца предварително, ако очакват, че ще имат затруднения с доставките в следващите две седмици.

Снимка: Canva

„Установихме също така, че съобщаването за липси невинаги функционира добре на практика, често е закъсняло или напълно липсва“, подчертава Лене.

Бавна реакция на ЕС

През последните години Европейският съюз предложи няколко мерки за по-добро предотвратяване и смекчаване на недостигите, включително списъка на ЕС с критични лекарства и Закона за критичните лекарства.

Въпреки това одиторите отбелязаха, че тези предложения нямат механизми за принуждение като санкции, които биха позволили на Комисията или ЕМА да осигурят спазването на задълженията за докладване от страна на индустрията.

Перспективи за подобрение

Следващият пакет фармацевтично законодателство, който в момента се обсъжда от министрите на здравеопазването в Съвета, може да наложи повече задължения на производителите да предоставят по-добри данни за веригите си на доставки.

Снимка: Canva

„Само когато предложенията на масата бъдат приети и приложени, финансирането е осигурено, тогава тези проекти ще започнат и все още ще са необходими няколко години, за да имат реален ефект“, предупреди Матиас Блаас от ЕСП.

В отговор на доклада, говорител на Европейската комисия заяви: „Отчитаме призива на Сметната палата за по-стабилна и ефективна европейска рамка за предотвратяване на недостига на лекарства“.

Той добави, че Комисията е уверена, че нейните скорошни предложения ще доведат до съществена промяна и ще решат голяма част от проблемите, посочени в доклада на Сметната палата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.