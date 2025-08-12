Ново откритие, публикувано в списание Nature Communications, поставя началото на потенциален обрат в борбата със сериозните гъбични инфекции, пише онлайн изданието News Medical.

Изследователи от Университета „Макмастър“ описват клас молекули, наречени кониотини. Te проявяват силна активност срещу редица патогенни гъби, включително високо резистентната Candida auris (вид дрожди, които могат да причинят сериозни инфекции). Също така щадят здравите човешки клетки.

„Съществува огромна и нарастваща клинична нужда от нови лекарства, насочени срещу лечение на гъбични инфекции. За разлика от антибиотиците, от които има десетки различни класа, одобрени за клинична употреба, в момента на пазара реално има само три класа противогъбични средства,“ подчертава проф. Гери Райт, биохимик и ръководител на изследването.

Защо са ни нужни нови противогъбични медикаменти?

Според проф. Райт причините за „оскъдния арсенал“ от медикаменти срещу сериозни гъбични състояния са две:

Близко родство с човешкия организъм: Въпреки че причиняващите заболявания гъби са микроскопични като бактериите и вирусите, те всъщност са по-близки родственици на хората, отколкото на други микроорганизми.

„Затова нещата, които убиват гъбите, обикновено убиват и нас“, казва експертът.

Липса на спешност в миналото: Райт обяснява, че повечето гъби не могат да издържат на вътрешната температура на човешкото тяло и обикновено загиват, преди да предизвикат сериозна инфекция. Затова гъбичните инфекции обикновено се развиват по повърхността на тялото.

Снимка: Unsplash

Тъй като организмът по правило може естествено да се справи с тези патогени, дълго време е имало малък стимул за фармацевтичните компании да инвестират в научноизследователска и производствена дейност в областта на противогъбичните средства.

Промяната настъпва през 2009 г., когато се появява Кандида аурис (Candida auris), гъба, която оцелява при по-високи температури и може да инфектира кръвта, белите дробове и централната нервната система. Освен това тя проявява изключителна лекарствена резистентност.

Оттогава Световната здравна организация я класифицира сред патогените с най-висок приоритет.

Какво са кониотините и как са открити?

Откритието започва в оранжерията на университета „Макмастър“, където изследователите идентифицират гъба, обитаваща растения, Coniochaeta hoffmannii като потенциален източник на нови биоактивни съединения.

Чрез метод, наречен рефракциониране (разделяне на сложна смес на по-малки, по-чисти части за по-лесно изследване), екипът успява да изолира и анализира скрити метаболити, които обичайно остават незабелязани в сложните химични смеси.

Интегрирането на съвременни аналитични и компютърни методи води до откриването на напълно нова молекула, впоследствие наречена кониотин. Този подход вече води и до откриването на други експериментални лекарствени алтернативи, които понастоящем се проучват.

Снимка: Unsplash

Механизъм на действие

Докато повечето налични противогъбични лекарства атакуват клетъчни мембрани или протеини, кониотините се свързват със стената на гъбичната клетка, нарушавайки нейната структурна цялост. Подобно на напукване на „шоколадовата обвивка на бонбон“, пояснява проф. Райт.

In vitro (в лабораторни условия) тестовете показват:

Значимо инхибиране на растежа на Кандида аурис и други патогени : Доказва, че кониотините са ефективни срещу опасни гъбични инфекции, включително такива, които са трудни за лечение и устойчиви на други лекарства.

Липса на цитотоксичност върху човешки клетки : Означава, че молекулите не увреждат човешките клетки при лабораторни тестове, което е важен показател за потенциална безопасност при бъдещо лечение.

Следващи стъпки

Екипът планира производство чрез мащабна ферментация на кониотините и разработване на формула за интравенозно приложение. Паралелно продължават скрининговите проучвания, тъй като до момента са изследвани едва 5 % от създадената в университета химична библиотека.

„Разполагаме с огромно, почти неизследвано химично пространство и икономичен метод за ограничаване на повторното откриване на вече познати съединения“, добавя проф. Райт.

„Не можем да предвидим какви още съкровища ни очакват,“ допълва експертът.

Откриването на кониотини представлява съществена стъпка към обогатяване на терапевтичния набор срещу резистентни гъбични патогени. Ако предстоящите предклинични и клинични изпитвания потвърдят тяхната ефикасност и безопасност, медицината може да получи ново мощно оръжие срещу инфекции, които днес често завършват фатално, особено при пациенти със слаба имунна система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.