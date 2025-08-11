Генотерапия, приложена само веднъж непосредствено след раждането, може да осигури дългогодишна защита срещу човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ) и да промени борбата с детските инфекции във високорискови региони. Това сочат данните от проучване, публикувано в списание Nature

Заключенията в него показват, че първите седмици от живота, когато имунната система е естествено по-толерантна, може да са оптималният прозорец за прилагане на генни терапии, които иначе биха били отхвърлени в по-напреднала възраст.

„Всеки ден близо 300 деца се заразяват с ХИВ. Подходът ни може да защити новородените в рискови региони през най-уязвимия период от живота им“, подчертава водещият изследването доц. Амир Ардешир, микробиолог и имунолог, цитиран от medical-express.

Първи експерименти

При проведени експерименти с нечовекоподобни примати, те получават еднократна инжекция в рамките на първия месец след раждането.

Този ранен етап от живота им позволява на организма да „приеме“ терапията и да я разпознае като част от себе си. 

Това е еднократно лечение, което се вписва в критичния момент, когато майките с ХИВ в райони с ограничени ресурси са най-склонни да посетят лекар.

Ако интервенцията се прилага близо до периода на раждането, имунната система на бебето ще го приеме и ще го възприеме като част от себе си“, коментират експертите.

Как работи терапията?

Изследователите използват адено-асоцииран вирус (AAV) като „транспортна капсула“, която доставя генетичен код до мускулните клетки.

Тези дълго живеещи клетки се превръщат във „фабрики“ за широко неутрализиращи антитела (bNAbs) – молекули, способни да блокират множество щамове на ХИВ. Така се преодолява проблема с честите и скъпи инфузии на антитела, които са непрактични в условията на ограничени ресурси.

Резултати при различна възраст

Тези, които получават лечението през първия месец от живота си, са защитени от инфекция в продължение на поне три години, без да е необходима бустерна доза. Потенциално това означава покритие до юношеска възраст при хората.

При новородени – при третираните в първите четири седмици се забелязва пълна защита от симулирана инфекция, както чрез кърмене, така и при по-късни експозиции.

Животни на 8–12 седмици – по-зрял имунитет, по-слаб прием на терапията и образуване на антитела срещу лекарството.

Предродилно излагане на антителата – подобрява приемането на терапията, но остава по-скъп и технологично сложен вариант.

Предимства за общественото здраве

Всяка година над 100 000 деца се заразяват с ХИВ, основно чрез кърмене. Макар антиретровирусните схеми да потискат вируса, спазването им рязко спада след раждането, особено в райони с ограничен достъп до здравни услуги. 

Потенциал за използване при други заболявания

Авторите признават, че човешката имунна система може да реагира различно на AAV-терапията, а в изследването е използван хибриден вариант на вируса.

Въпреки това те виждат потенциал за значимо намаляване на предаването на ХИВ в региони, където се регистрират 90% от детските случаи. Методът може да бъде адаптиран и срещу други инфекциозни заболявания, например малария.

Нищо подобно не беше възможно да се постигне дори преди 10 години. Това е огромен напредък и сега имаме всички съставки, за да се справим с ХИВ”, смята доц. Ардешир.

Последни данни за ХИВ и СПИН

Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) атакува имунната система на организма. Синдромът на придобита имунна недостатъчност (СПИН) се проявява в най-напредналия стадий на инфекцията.

ХИВ атакува белите кръвни клетки на организма, отслабвайки имунната система. Това улеснява настъпването на заболявания като туберкулоза, инфекции и някои видове рак.

ХИВ се разпространява от телесните течности на заразен човек, включително кръв, кърма, сперма и вагинални течности. Не се разпространява чрез целувки, прегръдки или споделяне на храна. Може да се разпространи и от майка на бебе.

ХИВ може да бъде предотвратен и лекуван с антиретровирусна терапия (АРТ). Нелекуваният ХИВ може да прогресира до СПИН, често след много години.

Според Световната здравна организация (СЗО) всички деца под 5-годишна възраст, живеещи с ХИВ, се считат за хора с напреднало ХИВ заболяване, независимо от клиничния или имунологичния статус.

Ключови факти

  • ХИВ остава основен глобален проблем за общественото здраве, като до момента е отнел приблизително 44,1 милиона живота, пише СЗО. Предаването на вируса продължава във всички страни по света.
  • Към края на 2024 г. е имало приблизително 40,8 милиона души, живеещи с ХИВ, като 65% от тях са в африканския регион.

  • През 2024 г. приблизително 630 000 души са починали от причини, свързани с ХИВ, а приблизително 1,3 милиона души са се заразили с ХИВ.
  • Няма лек за ХИВ инфекцията. Въпреки това, с достъпа до ефективна превенция, диагностика, лечение и грижи за ХИВ, инфекцията се е превърнала в управляемо хронично здравословно състояние, което позволява на хората, живеещи с ХИВ, да водят дълъг и здравословен живот.
  • Има глобални стратегии за ХИВ, които са съобразени с цел прекратяване на епидемията от ХИВ до 2030 г.
  • До края на 2025 г. 95% от всички хора, живеещи с ХИВ, трябва да имат поставена диагноза, 95% от които трябва да приемат животоспасяващо антиретровирусно лечение, а 95% от хората, живеещи с ХИВ на лечение, трябва да постигнат потиснато вирусно натоварване в полза на здравето на човека и за намаляване на по-нататъшното предаване на ХИВ. През 2024 г. тези проценти са съответно 87%, 89% и 94%.
  • През 2024 г. от всички хора, живеещи с ХИВ, 87% са знаели своя статус, 77% са получавали антиретровирусна терапия, а 73% са имали потиснато вирусно натоварване.

