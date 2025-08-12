Медицински експерти разработват многопластов подход за справяне с антибиотичната резистентност, която се превръща в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве, в световен мащаб.

Според специалисти, в детските болници, се наблюдава значително увеличение на инфекциите, резистентни на антибиотици. Това означава, че първата линия антибиотици понякога се оказват неефективни при обичайни инфекции като инфекции на пикочните пътища и пневмония.

„В детските болници виждаме ръст на резистентните на антибиотици инфекции“, обяснява д-р Самир Пател, медицински директор на Програмата за управление на антимикробните препарати в детската болница „Ан и Робърт Х. Лури“ в Чикаго. „Това означава, че първичните антибиотици понякога са неефективни за обичайни инфекции.“

Особено притеснително е, че се увеличават случаите на резистентни щамове при здрави деца. Най-вероятно се заразяват с бактериални инфекции от околната среда. Някои от резистентните щамове идват от антибиотиците, използвани при животните, и се предават на хората чрез замърсена храна, вода или околна среда, пише Мedscape.

Пандемията влоши ситуацията с антибитиците

Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) класифицира седем резистентни на антибиотични препарати патогена, чиито случаи са нараснали с 20% по време на пандемията COVID-19 в сравнение с нивата от 2019 година. Сред тях са:

Снимка: Canva

Резистентни на карбапенем Enterobacterales

Candida auris

Резистентен на метицилин Staphylococcus aureus (MRSA)

Резистентен на ванкомицин Enterococcus

Произвеждащи разширен спектър бета-лактамаза Enterobacterales

Мултирезистентен Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii

Решенията започват от лекарския кабинет

Прецизният подбор на антибиотици е от решаващо значение за борбата с резистентността. Д-р Пател подчертава, че ефективното управление означава третиране на антибиотиците като ценен ресурс.

„Здравните специалисти трябва да започват антибиотици само когато това наистина е необходимо, да избират най-тесноспектърния ефективен медикамент и да спират лечението веднага щом инфекцията е излекувана“, казва той.

Стратегиите на системно ниво включват:

Наблюдение на използването на антибиотици и моделите на резистентност.

Образование на работещите на първа линия.

Редовно актуализиране и разпространение на клинични насоки.

Интегриране на инструменти за подкрепа на решенията за информиране на предписването в реално време.

Родителите също имат роля

Педиатрите често се сблъскват с натиск от загрижени родители да предпишат антибиотик, дори когато това не е наложително.

Снимка: Canva

Специалистите препоръчват на лекарите да успокояват семействата, като препоръчват поддържащи грижи като консумацията на повече течности, почивка и лекарства срещу висока температура, като подчертават готовността си за проследяване, ако симптомите се влошат или не се подобрят.

Новите лекарства дават надежда

В момента се разработва нов клас лекарства за борба с резистентния Acinetobacter baumannii, който преминава към късни клинични изпитвания. Експерименталното лекарство zosurabalpin, разработено в сътрудничество с Университета Харвард, се очаква да се справи с антибиотичната резистентност, като същевременно подобри разбирането за бактериалните мембрани.

„Ако бъде успешно във фаза 3 на изследванията, лекарството има потенциал да бъде модифицирано за насочване към други грам-негативни организми“, обяснява д-р Кристофър О. Ол, професор по инфекциозни болести в медицинското училище на Университета Уейк Форест.

Бързата диагностика е ключова

Интервенциите като тестването на място могат да бъдат също толкова жизненоважни в борбата срещу антибиотичната резистентност. Има нужда от бързи диагностични тестове за идентифициране на патогени по-бързо и по-близо до 24 часа вместо обичайните 72 часа.

Снимка: Canva

„Ако имаме по-добро и по-бързо тестване, това позволява по-ранно, по-насочено, използване на антибиотици, което може да подобри резултатите, да съкрати продължителността на антибиотичната терапия и да намали продължителността на болничния престой“, добавя д-р Ол.

Напредъкът в изкуствения интелект предлага нови възможности в подкрепа на решението, кога и дали да се предпишат антибиотици и кой именно да се избере. Следващата стъпка е да се осигури на работещите на първа линия възможност да управляват използването на антибиотици директно чрез тези нови технологии.

Спешна нужда от действие

Експертите подчертават, че се нуждаем от по-широка, системна подкрепа за специалистите по инфекциозни болести. Инвестициите в системи за проследяване на използването на антибиотици, поставянето на ясни цели за намаляване и финансирането на усилията за постигане на тези цели са от критично значение.

„Укрепването на управлението на антимикробните препарати както в здравеопазването, така и в селското стопанство е спешно необходимо“, заключава д-р Пател.

Борбата с антибиотичната резистентност изисква координирани усилия от всички нива, от личния лекар и пациент, до глобалните здравни политики. Само чрез такъв цялостен подход можем да запазим ефективността на антибиотиците за бъдещите поколения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.