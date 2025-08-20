Милиони хора по света разчитат на ежедневни лекарства за поддържане на здравето си, но малцина са наясно, че медикаментите може да изчерпват организма от жизненоважни витамини и минерали.

Според експерти, дългосрочната употреба на обичайни лекарства като аспирин, противозачатъчни хапчета и антиациди може да създаде скрити хранителни дефицити, които с времето водят до различни здравословни проблеми, пише TOI.

Скритата заплаха на медикаментозната терапия

„Лекарствата са предназначени да лекуват, но това, което много хора не осъзнават, е че дългосрочната употреба на някои обичайни лекарства може тихо да изчерпи организма от важни хранителни вещества“, обяснява д-р Гарима Гоял, диетолог и нутриционист.

Снимка: Canva

С течение на времето това може да доведе до умора, отслабена имунна система, лошо състояние на костите и други усложнения, които често се бъркат с несвързани здравни проблеми. Проблемът е в това, че симптомите на хранителните дефицити могат да се появят много по-късно и да бъдат приписани на други причини.

Кои лекарства са най-проблематичните?

Аспиринът пречи на усвояването на витамин С и желязо

Аспиринът, един от най-използваните безрецептурни медикаменти в света, може да попречи на усвояването на витамин С, като нарушава свързването му с албумина и механизмите за клетъчно усвояване. Освен това, той причинява леки увреждания на лигавицата, което увеличава нуждата от антиоксиданти и потенциално изчерпва нивата на витамин С.

Още по-тревожно е влиянието на аспирина върху нивата на желязо. Мащабното проучване ASPREE установява, че ежедневната ниска доза аспирин (около 100 mg) увеличава риска от анемия при възрастни над 65 е години с около 20%. Този ефект изглежда независим от сериозно стомашно-чревно кървене, което предполага директно влияние върху запасите от желязо.

Противозачатъчни хапчета изтощават организма от ключови витамини и минерали

Оралните контрацептиви (ОК) са сред най-проблематичните медикаменти по отношение на хранителните дефицити. Проучванията показват, че те могат да намалят нивата на множество витамини и минерали, включително фолиева киселина, витамини В₂, В₆, В₁₂, витамин С, витамин Е, магнезий, селен и цинк.

Световната здравна организация счита това за клинично значимо и препоръчва приемането на добавки като превантивна мярка. Естрогенът и прогестеронът в контрацептивите вероятно влияят върху начина, по който организмът преработва хранителните вещества.

Снимка: Canva

Метформин и витамин В12

Метформинът, широко използван за лечение на диабет тип 2, може да намали абсорбцията на витамин В12 в червата. Дългосрочната употреба увеличава риска от дефицит на В12, което може да влоши увреждането на нервите (невропатия), състояние, което и без това е чест проблем при диабетиците.

Антиациди и влиянието им на храносмилането

Антацидите, особено инхибиторите на протонната помпа (PPI) и H2 блокерите, намаляват стомашната киселина. Но стомашната киселина е необходима за освобождаването на витамин В12 от храната. Според Harvard Health, дългосрочната употреба може да повлияе и на нивата на калций, калий и цинк.

Други лекарства които влияят на усвояването на витамини и минерали

Тиленол (ацетаминофен) може да понижи нивата на глутатион, основния антиоксидант на организма. Ниските нива на глутатион са свързани със стареене, диабет, неврологични проблеми и повишен риск от инфекции.

Статините понижават не само холестерола, но и коензим Q10 (CoQ10), необходим за производството на енергия в мускулните клетки. Това може да обясни мускулните болки и слабостта, които са чести странични ефекти.

Антибиотиците унищожават не само вредните, но и полезните бактерии в червата, създавайки дисбиоза, която може да доведе до дългосрочни проблеми с метаболизма.

Стероидите влияят на витамин D, калций, магнезий, витамини от група В и калий.

Какво можете да направите?

Експертите препоръчват редовни кръвни изследвания за проследяване на нивата на ключови витамини и минерали при пациенти, които приемат дългосрочна медикаментозна терапия.

В много случаи целенасочените хранителни добавки могат да компенсират дефицитите, без да се налага прекратяване на жизненоважното лечение.

Снимка: Canva

Важно е да се подчертае, че спирането на предписани лекарства без консултация с лекар може да бъде опасно. Вместо това, дискутирайте с вашия лекар възможностите за мониторинг и превенция на хранителни дефицити.

Осведомеността за тези скрити ефекти на лекарствата е първата стъпка към по-комплексен подход в здравеопазването, който взема предвид не само лечението на болестта, но и поддържането на оптималното хранително състояние на организма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.