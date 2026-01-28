Профилактични прегледи: Най-важните биомаркери, които да изследваме

По-дългият живот е важен, но по-добрият живот е това, което наистина има значение.

Разбирането на това, което се случва в тялото ви много преди появата на симптомите, е ключово за подобряване както на продължителността, така и на качеството на живота ви.

Именно поради тази причина профилактичните прегледи са от съществено значение. Ежегодните изследвания и прегледи могат да предоставят тази ранна информация.

1. Кръвна захар и инсулинова чувствителност

Защо глюкозата е толкова важна?

Глюкозата е основният енергиен източник на организма, а начинът, по който тялото я управлява, е силен индикатор за общото метаболитно здраве. Лошият контрол на кръвната захар и инсулиновата резистентност са ранни признаци на метаболитна дисфункция, която може да прогресира до диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Ключови изследвания за проследяване:

Кръвна захар на гладно

Това е текущото ниво на глюкоза в кръвта след нощно гладуване или след поне 8 часа без храна. Резултатите помагат да се определи дали имате нормален контрол на глюкозата, предиабет или диабет.

3,9–5,4 mmol/L : Нормални стойности

6,1–6,9 mmol/L : Предиабет

7,0 mmol/L или повече (при два отделни теста): Диабет

HbA1c (Гликиран хемоглобин)

Този показател отразява средната кръвна захар за предходните 2-3 месеца. За разлика от глюкозата на гладно, която показва моментно ниво, HbA1c дава дългосрочна картина. Проучвания показват, че по-високите стойности на HbA1c са свързани с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и по-ранна загуба на здравословни години живот.

Под 39 mmol/mol (5,7%) : Нормални стойности

42–47 mmol/mol (6,0–6,4%) : Предиабет

48 mmol/mol (6,5%) или повече : Диабет

Инсулин на гладно

Този тест измерва количеството инсулин в кръвта след поне 8 часа гладуване. Ниският инсулин може да предполага намалено производство от панкреаса (например при диабет тип 1), докато високият инсулин може да индикира инсулинова резистентност.

Под 3 mIU/L : Нисък инсулин

3–10 mIU/L : Нормални стойности

Над 10 mIU/L : Висок инсулин

Колко често да правим изследвания?

Честотата на тестване зависи от риска и клиничния контекст. Здрави възрастни могат да правят тези изследвания веднъж годишно. Хора с диабет или висок кардиометаболитен риск може да се нуждаят от по-често проследяване, според препоръките на лекуващия лекар.

2. Липиден профил (холестерол, триглицериди)

Холестеролът е от съществено значение за производството на хормони и здравето на клетките. Въпреки това, небалансираните липидни нива могат да увеличат риска от коронарна артериална болест, атеросклероза и други сърдечно-съдови заболявания.

Общ холестерол (Total Cholesterol)

Този показател измерва цялостното ниво на холестерол в кръвта. По-високите стойности увеличават риска от сърдечни заболявания и инсулт.

3,9–5,5 mmol/L : Нормален диапазон

5,5–6,5 mmol/L : Гранично висок

Над 6,5 mmol/L : Висок

LDL холестерол ("лош" холестерол)

LDL транспортира холестерола от черния дроб към клетките. Високите нива могат да допринесат за образуването на плаки в артериите, увеличавайки риска от инфаркт и инсулт. Идеалните стойности са под 2,0 mmol/L, а при хора с висок риск (диабет или съществуващо сърдечно заболяване) се препоръчва под 1,8 mmol/L.

HDL холестерол ("добър" холестерол)

HDL помага за отстраняването на излишния холестерол от кръвта, транспортирайки го до черния дроб, за да бъде елиминиран. По-високите нива на HDL могат да намалят риска от коронарна болест на сърцето. Желани са стойности над 1,5 mmol/L.

Триглицериди

Триглицеридите измерват количеството мазнини в кръвта. Тялото превръща излишните калории в триглицериди, които се съхраняват в мастните клетки. Високите нива допринасят за повишен риск от сърдечни заболявания, инсулт и панкреатит.

0,5–1,7 mmol/L : Нормален диапазон

1,8–2,5 mmol/L : Гранично висок

Над 2,5 mmol/L : Висок

Кога да правим липиден профил?

Честотата зависи от възрастта, фамилната анамнеза и други рискови фактори. Лекарят може да препоръча по-често тестване при хора над 65 години, при висок риск или след започване на лечение.

3. Биомаркери на възпалението

Хроничното възпаление ускорява стареенето и е свързано с много свързани с възрастта заболявания, включително рак, сърдечни заболявания и невродегенеративни разстройства.

C-реактивен протеин (CRP)

Един от ключовите възпалителни биомаркери е C-реактивният протеин (CRP), който може да разкрие дали имунната система е в състояние на постоянно възпаление. Според експертите оценката на CRP може да помогне за откриване на хронично възпаление, преди то да доведе до увреждане на тъканите или метаболитна дисфункция.

Кога да тестваме възпалителни маркери?

Тези биомаркери не се препоръчват рутинно за всички хора, а само когато лекарят го посъчи. Те са полезни за проследяване на възпалителни заболявания като ревматоиден артрит, сърдечно-съдови заболявания и при необяснени симптоми. Честотата може да варира от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от клиничната ситуация.

4. Пълна кръвна картина (ПКК)

Пълната кръвна картина (ПКК) е прост, но изключително информативен кръвен тест, който измерва ключови компоненти като хемоглобин, бели кръвни клетки (левкоцити) и тромбоцити. Той е полезен не само за диагностициране на непосредствени здравословни проблеми, но и за проследяване на дългосрочни модели, критични за поддържане на доброто здраве.

ПКК предлага моментна снимка на цялостното здравословно състояние и може да открие ранни предупредителни признаци за състояния, които влияят на дългосрочното здраве, като анемия, свързана с хронични заболявания, или някои видове рак на кръвта.

Важни показатели от ПКК:

Съотношение неутрофили към лимфоцити (NLR)

Този показател е свързан с по-висока обща смъртност и смъртност от сърдечни заболявания.

Ширина на разпределение на червените кръвни клетки

Повишените нива на RDW са свързани с по-голям риск от съдови усложнения, сърдечна недостатъчност, инфаркт, инсулт и бъбречни проблеми.

5. Функция на черния дроб

Черният дроб играе основна роля в метаболизма, обработката на хормони и регулирането на енергията. Повишените чернодробни ензими могат да бъдат признак на мастен черен дроб, алкохолно увреждане или метаболитна дисфункция.

Панелът за чернодробна функция измерва чернодробни ензими и нива на билирубин, за да оцени колко добре работи черният дроб. Той може да засече ранни промени, преди да се развие по-напреднала дисфункция, дължаща се на диета, медикаменти или стареене.

6. Бъбречна функция

Бъбреците помагат за изчистването на отпадъци и регулират баланса на течностите и електролитите. Намалената бъбречна функция увеличава риска от високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания и системно възпаление.

Ключови показатели:

Креатинин

Урея

Изчислена гломерулна филтрация (eGFR)

Тези показатели дават представа колко добре работят бъбреците във времето. Годишното сравнение често е достатъчно за хора без рискови фактори. Хората с високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, диабет или фамилна анамнеза за хронично бъбречно заболяване може да се нуждаят от по-интензивно тестване според препоръките на лекаря.

7. Хормонален баланс

Хормоните влияят на метаболизма, настроението, мускулната маса и репродуктивното здраве. С напредване на възрастта хормоналните промени могат да допринесат за физически упадък и да увеличат риска от хронични заболявания.

Панелите за женско здраве и мъжко здраве включват репродуктивни и надбъбречни хормони, които предоставят практична информация за оптимизиране на енергията, настроението и продължителността на здравето чрез промени в начина на живот или медицински интервенции, в консултация с лекар.

8. Основни хранителни вещества

Желязо, витамин D, витамин B12 и магнезий

Тези хранителни вещества са изключително важни за оптималното функциониране на организма. Изненадващо е, че тези ключови елементи често са пренебрегвани при редовните прегледи при лекар. Много хора страдат от дефицит на тези вещества по различни причини, поради което редовните проверки и приемането на добавки при нужда са от решаващо значение.

Липсата на тези хранителни вещества може да доведе до симптоми като умора и дори до по-сериозни здравословни проблеми.

Оптимални срещу нормални нива

Важно е да се отбележи, че не става дума само за попадане в "нормалния" диапазон. Трябва да се стремим към оптимални нива. Например, при витамин D нормалният диапазон е 50-200 nmol/L, но експертите често препоръчват оптималния диапазон да бъде 70-100 nmol/L.

Поддържането на ниво на витамин D от поне 75 nmol/L може да донесе ползи като:

По-здрави кости

Подобрено дентално здраве

Превенция на падания и фрактури

Намаляване на риска от рак и високо кръвно налягане

Поддържане на доброто психично здраве

Постигането на тези оптимални нива може да направи значителна разлика в цялостното здраве, психичното благополучие, имунитета и енергийните нива.

9. Панел на щитовидната жлеза

Когато говорим за щитовидната жлеза, лекарите обикновено проверяват няколко неща като тиреостимулиращ хормон (TSH) и общ Т4. Въпреки това, тези маркери може да не дават пълната картина за функционирането на щитовидната жлеза.

Разширен щитовиден панел

По-добре е да се направи по-внимателна проверка, като се проследяват редовно шест допълнителни стойности, свързани с щитовидната жлеза:

Свободен Т4

Общ Т3

Свободен Т3

Анти-TPO антитела

Анти-тиреоглобулинови антитела

По този начин получаваме по-точна представа как работи щитовидната жлеза.

Вместо само да се придържаме към това, което се счита за "нормално", важно е да се стремим към най-добрите диапазони. Например, нормалният диапазон на TSH обикновено се счита за 0,2–4,5, но някои проучвания suggестират, че тялото може да не е в най-добро състояние, когато TSH надвишава 2,5.

10. Телесен състав (DEXA скенер)

Извън кръвните тестове, процентът телесни мазнини, мускулната маса и костната плътност са важни индикатори за дълголетие и качествен живот. Повишената висцерална мазнина и свързаната с възрастта загуба на мускулна маса са свързани с крехкост и метаболитен синдром.

Декса (DEXA) скенерът предоставя прецизна оценка на телесния състав и е златен стандарт за измерване на костната плътност, което е особено важно за превенция на остеопороза при по-възрастните хора.

Още важни фактори за по-добро здраве

Въпреки че тези ежегодни профилактични изследвания предоставят важна информация, за да имаме дълголетие и по-качествен живот, има и други важни фактори:

Качество и продължителност на съня

Физическа подготовка

Психично здраве и управление на стреса

Социални връзки

Целенасочен живот

Редовните ежегодни изследвания и проследяването на ключови биомаркери не са просто медицински процедури – те са инвестиция във вашето дългосрочно здраве и качество на живот.

Консултирайте се с вашия лекар за създаване на персонализиран план за профилактични прегледи, съобразен с вашата възраст, рискови фактори и здравословна история. Помнете, че превенцията винаги е по-ефективна и по-евтина от лечението на вече развити заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

