Години наред медицински експерти съветват поддържането на ниски нива на лош холестерол (LDL-C) за здраво сърце. Но ново италианско проучване установява, че хората с много ниски нива на лош холестерол може да имат повишен риск от развитие на диабет тип 2, независимо дали приемат статини или не.

Изследването, публикувано в списание Cardiovascular Diabetology, анализира здравните данни на над 200 000 души и установява, че ниският LDL холестерол може да бъде сигнал за метаболитен риск, който изисква по-внимателно наблюдение на кръвната захар.

Какво показва новото проучване?

Италиански учени от Алберт Айнщайн колеж по медицина в Ню Йорк проследяват 13 674 пациенти на възраст между 19 и 90 години за период от близо 6 години. Резултатите са показват:

Снимка: Canva

1 819 души (13%) развиват диабет тип 2 по време на проучването.

От тези, приемащи статини, 20% развиват диабет , в сравнение със само 6% от неприемащите медикаментите.

Участниците с най-ниски нива на лош холестерол (под 84 mg/dL) показват най-висок риск от диабет

Връзката между LDL холестерола и диабета

Изследователите разделят участниците в четири групи според нивата на лош холестерол:

Ниски нива: под 84 mg/dL

Средни нива: 84-107 mg/dL

Високи нива: 107-131 mg/dL

Много високи нива: над 131 mg/dL

Групата с най-високи нива на лош холестерол показва значително по-нисък риск от диабет в сравнение с всички останали групи.

Защо нисък лош холестерол увеличава риска от диабет?

Д-р Гаетано Сантули, водещ автор на изследването, обяснява механизма зад тази връзка:

"Много ниските нива на LDL-холестерол могат да променят начина, по който клетките обработват холестерола. Инсулин-произвеждащите клетки в панкреаса се нуждаят от холестерол, за да функционират правилно, така че промените в холестероловия баланс могат да нарушат секрецията на инсулин или да увеличат инсулиновата резистентност."

Снимка: Canva

Според експертите холестеролът е жизненоважен за функционирането на човешките клетки, включително за тези, които произвеждат инсулин. Когато нивата са прекалено ниски, това може да създаде условия за развитие на диабет тип 2.

Статините и рискът от диабет, какво трябва да знаете?

Статините са медикаменти, които се предписват за намаляване на високи нива на лош холестерол и са доказано ефективни за превенция на сърдечносъдови заболявания, включително инфаркти и инсулти.

Проучвания обаче показват, че приемът на статини е свързан с:

Намалена инсулинова чувствителност.

Намалена секреция на инсулин.

Повишен риск от диабет тип 2.

Трябва ли да спрете статините?

Категорично НЕ, предупреждава д-р Сантули:

"Статините трябва абсолютно да продължават да се предписват според настоящите препоръки. Предотвратяването на инфаркти и инсулти осигурява много по-голяма полза за повечето пациенти в сравнение с умерено повишения риск от диабет."

Сърдечно-съдовите ползи от контролирането на лош холестерол далеч надвишават рисковете от евентуално развитие на диабет.

Кой е в риск и какво да направите?

Ако имате много ниски нива на лош холестерол (под 84 mg/dL), експертите препоръчват:

По-стриктно наблюдение:

Редовни проверки на нивата на кръвна захар.

Мониторинг на глюкозата за ранно откриване на признаци на диабет.

Промени в начина на живот:

Здравословно хранене с баланс на хранителни вещества.

Редовна физическа активност.

Поддържане на здравословно тегло.

Снимка: Canva

Индивидуален подход към лечението:

Консултация с лекар за персонализирана терапия.

Обсъждане на алтернативни медикаменти като езетимиб, PCSK9-инхибитори или по-нови препарати.

Може ли ниският лош холестерол да предскаже диабет?

Според д-р Сантули, когато се комбинира с други известни рискови фактори като възраст, наднормено тегло и нива на кръвна захар, наблюдението на LDL-холестерола може да помогне за предвиждане дали някой е застрашен от диабет:

"Много ниските нива на LDL-C могат да помогнат за идентифициране на хора, които биха се възползвали от по-стриктно наблюдение на глюкозата им във времето."

Балансът е ключов

Това проучване не променя основните препоръки за управление на холестерола, намаляването на високи нива на лош холестерол остава от съществено значение за защита на сърдечно-съдовата система.

Новината обаче подчертава важността на индивидуалния подход към здравето. За хора с повишен риск от диабет, лекарите трябва да:

Наблюдават по-внимателно нивата на глюкоза.

Подчертават значението на промените в начина на живот.

Обмислят внимателно стратегиите за намаляване на холестерола.

Основни изводи

Много ниските нива на лош холестерол са свързани с повишен риск от диабет тип 2.

Тази връзка съществува независимо от приема на статини.

Статините остават важни за превенция на сърдечносъдови заболявания.

Хората с нисък LDL-C се нуждаят от редовно наблюдение на кръвната захар.

Съвременната медицина предлага алтернативни терапии за управление на холестерола.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници:

1. Medical News Today (2025) „Ниският „лош“ LDL холестерол може да повиши риска от диабет, статини“

2. Cardiovascular Diabetology (2025). Оригинално научно изследване за връзката между нисък LDL холестерол и диабет тип 2

3. American Heart Association. „Какво означават нивата на холестерола ви”