Години наред медицински експерти съветват поддържането на ниски нива на лош холестерол (LDL-C) за здраво сърце. Но ново италианско проучване установява, че хората с много ниски нива на лош холестерол може да имат повишен риск от развитие на диабет тип 2, независимо дали приемат статини или не.
Изследването, публикувано в списание Cardiovascular Diabetology, анализира здравните данни на над 200 000 души и установява, че ниският LDL холестерол може да бъде сигнал за метаболитен риск, който изисква по-внимателно наблюдение на кръвната захар.
Какво показва новото проучване?
Италиански учени от Алберт Айнщайн колеж по медицина в Ню Йорк проследяват 13 674 пациенти на възраст между 19 и 90 години за период от близо 6 години. Резултатите са показват:
- 1 819 души (13%) развиват диабет тип 2 по време на проучването.
- От тези, приемащи статини, 20% развиват диабет, в сравнение със само 6% от неприемащите медикаментите.
- Участниците с най-ниски нива на лош холестерол (под 84 mg/dL) показват най-висок риск от диабет
Връзката между LDL холестерола и диабета
Изследователите разделят участниците в четири групи според нивата на лош холестерол:
- Ниски нива: под 84 mg/dL
- Средни нива: 84-107 mg/dL
- Високи нива: 107-131 mg/dL
- Много високи нива: над 131 mg/dL
Групата с най-високи нива на лош холестерол показва значително по-нисък риск от диабет в сравнение с всички останали групи.
Защо нисък лош холестерол увеличава риска от диабет?
Д-р Гаетано Сантули, водещ автор на изследването, обяснява механизма зад тази връзка:
"Много ниските нива на LDL-холестерол могат да променят начина, по който клетките обработват холестерола. Инсулин-произвеждащите клетки в панкреаса се нуждаят от холестерол, за да функционират правилно, така че промените в холестероловия баланс могат да нарушат секрецията на инсулин или да увеличат инсулиновата резистентност."
Според експертите холестеролът е жизненоважен за функционирането на човешките клетки, включително за тези, които произвеждат инсулин. Когато нивата са прекалено ниски, това може да създаде условия за развитие на диабет тип 2.
Статините и рискът от диабет, какво трябва да знаете?
Статините са медикаменти, които се предписват за намаляване на високи нива на лош холестерол и са доказано ефективни за превенция на сърдечносъдови заболявания, включително инфаркти и инсулти.
Проучвания обаче показват, че приемът на статини е свързан с:
- Намалена инсулинова чувствителност.
- Намалена секреция на инсулин.
- Повишен риск от диабет тип 2.
Трябва ли да спрете статините?
Категорично НЕ, предупреждава д-р Сантули:
"Статините трябва абсолютно да продължават да се предписват според настоящите препоръки. Предотвратяването на инфаркти и инсулти осигурява много по-голяма полза за повечето пациенти в сравнение с умерено повишения риск от диабет."
Сърдечно-съдовите ползи от контролирането на лош холестерол далеч надвишават рисковете от евентуално развитие на диабет.
Кой е в риск и какво да направите?
Ако имате много ниски нива на лош холестерол (под 84 mg/dL), експертите препоръчват:
По-стриктно наблюдение:
- Редовни проверки на нивата на кръвна захар.
- Мониторинг на глюкозата за ранно откриване на признаци на диабет.
Промени в начина на живот:
- Здравословно хранене с баланс на хранителни вещества.
- Редовна физическа активност.
- Поддържане на здравословно тегло.
Индивидуален подход към лечението:
- Консултация с лекар за персонализирана терапия.
- Обсъждане на алтернативни медикаменти като езетимиб, PCSK9-инхибитори или по-нови препарати.
Може ли ниският лош холестерол да предскаже диабет?
Според д-р Сантули, когато се комбинира с други известни рискови фактори като възраст, наднормено тегло и нива на кръвна захар, наблюдението на LDL-холестерола може да помогне за предвиждане дали някой е застрашен от диабет:
"Много ниските нива на LDL-C могат да помогнат за идентифициране на хора, които биха се възползвали от по-стриктно наблюдение на глюкозата им във времето."
Балансът е ключов
Това проучване не променя основните препоръки за управление на холестерола, намаляването на високи нива на лош холестерол остава от съществено значение за защита на сърдечно-съдовата система.
Новината обаче подчертава важността на индивидуалния подход към здравето. За хора с повишен риск от диабет, лекарите трябва да:
- Наблюдават по-внимателно нивата на глюкоза.
- Подчертават значението на промените в начина на живот.
- Обмислят внимателно стратегиите за намаляване на холестерола.
Основни изводи
- Много ниските нива на лош холестерол са свързани с повишен риск от диабет тип 2.
- Тази връзка съществува независимо от приема на статини.
- Статините остават важни за превенция на сърдечносъдови заболявания.
- Хората с нисък LDL-C се нуждаят от редовно наблюдение на кръвната захар.
- Съвременната медицина предлага алтернативни терапии за управление на холестерола.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
