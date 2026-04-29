Месеци, дори години след прекараната инфекция, милиони хора по света продължават да се борят с мозъчна мъгла, нарушения на съня и проблеми с паметта.

Ново мащабно изследване, публикувано в авторитетното научно списание Alzheimer's & Dementia, дава отговор защо това се случва. Постковид синдромът е свързан с измерими промени в мозъка, които наподобяват ранните стадии на болестта на Алцхаймер.

Какво установи новото проучване?

Според проучването, реализирано от екипа на проф. Юлин Ге, доктор по медицина от NYU Grossman School of Medicine, промените в мозъка при дълъг Ковид могат да предскажат повишен риск от деменция. Изследването обхваща над 200 души, разделени в три групи:

87 възрастни с диагностициран Пост-Ковид синдром (средна възраст 61,5 години)

67 пациенти , възстановени напълно след COVID-19 (средна възраст 72 години)

26 здрави контроли , които не са боледували (средна възраст 72 години)

Чрез мозъчна образна диагностика учените измерват обема на хороидния плексус (структура в мозъка, свързана с производството на гръбначномозъчна течност) и мозъчното кръвообращение (CBF).

Допълнително се изследват плазмени биомаркери за Алцхаймер, маркери на възпаление, когнитивни тестове (MMSE и Clinical Dementia Rating), както и обоняние и нарушения на съня.

Възпаление на мозъка и спад на кръвообращението

Резултатите показват, че пациентите с дълъг Ковид и тези, които са се възстановили, имат обращение в сравнение със здравите контроли. Най-силно изразени промени се наблюдават при хората с активен Пост-Ковид синдром.

Това е важно, защото подобни модели на невроинфламация се срещат при:

Болест на Алцхаймер и Ковид – припокриване на образни модели

Невроинфламаторни заболявания

Естествения процес на стареене на мозъка

Връзка с биомаркерите за Алцхаймер

Ключово откритие е, че обемът на хороидния плексус корелира положително с два важни биомаркера за мозъчно възпаление и невродегенерация:

Glial fibrillary acidic protein (GFAP) – маркер за активиране на глиалните клетки (r = 0,35)

Фосфорилиран тау протеин 217 (p-tau217) – един от най-точните ранни маркери за Алцхаймер (r = 0,54)

Обратно, мозъчното кръвообращение показва отрицателна корелация с p-tau217 (r = -0,56), което означава, че колкото по-нисък е кръвотокът, толкова по-високи са нивата на този тревожен биомаркер.

Когнитивен спад след Ковид, какво показват тестовете?

Изследователите установяват, че когнитивните нарушения и нарушенията на съня са пряко свързани с откритите мозъчни промени:

По-големият хороиден плексус е свързан с по-ниски резултати на теста MMSE за памет и концентрация след инфекция (r = -0,29)

Пониженият кръвоток корелира с по-висок резултат по скалата CDR-Sum of Boxes, която оценява тежестта на деменция (r = -0,33)

Установена е и силна връзка между мозъчните промени и дневната сънливост по скалата Epworth (r = 0,37)

Инфекцията като отключващ фактор

Експертите от Medscape Medical News представят коментара на проф. Габриел А. де Ераускин, доктор по медицина от University of Texas Health San Antonio, водещ автор на доклад от 2022 г. за хроничните неврологични последици от Ковид.

Според него вирусните инфекции и невродегенерацията са свързани по начин, който науката тепърва разкрива: „Пандемията предостави възможност директно да изследваме въздействието на ясно дефиниран инфекциозен агент върху честотата на болестта на Алцхаймер."

Той подчертава, че ако образните находки бъдат потвърдени в по-големи проучвания, те могат да се превърнат в практичен инструмент за диагностика на дългосрочните неврологични последици от вируса в обикновените клиники.

Ограничения на изследването

Авторите признават няколко ограничения, които читателите трябва да имат предвид:

Сравнително малък брой участници

Неравномерно разпределение на възрастта между групите

Непълни неврологични профили и биомаркери

Технически ограничения на образните методи

Какво означава това за здравето на мозъка?

Новото проучване е важна крачка към разбирането на Пост-Ковид синдром и неговите дълготрайни последици. Установените невродегенеративни промени, уголемен хороиден плексус, понижено мозъчно кръвообращение и повишени плазмени биомаркери за Алцхаймер, подсказват, че възпалението на мозъка след COVID може да бъде ранен сигнал за повишен риск от деменция.

Авторите подчертават, че откритията не доказват пряка причинно-следствена връзка, но отварят ново направление за изследвания и грижа за пациентите. Хората, които продължават да изпитват когнитивен спад след Ковид, нарушения на съня или промени в обонянието, е добре да обсъдят симптомите си с лекар, който да прецени необходимостта от допълнителни изследвания.

