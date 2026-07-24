Нелегалната продажба на пептиди през социалните мрежи расте у нас. В българските аптеки има само два официално одобрени пептидни препарата за отслабване, отпускани единствено по лекарско предписание, всичко останало, предлагано онлайн, се движи в сива законова зона, често прикрито зад етикета „само за изследователски цели“.

Според репортаж на bTV, Изпълнителната агенция по лекарствата вече е идентифицирала 20 такива сайта, а два от тях са свалени по неин сигнал. Проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет – София, предупреждава пред bTV, че подобни продукти често не покриват изискванията за стерилност и чистота и по света вече има и смъртни случаи, свързани с употребата им.

На фона на тази тенденция у нас попитахме клиничния диетолог Дерйа Хюсеин Кандиларов на какво трябва да обърнете внимание, за да отличите надежден доставчик от опасен.

Какви са най-големите опасности от пептидите продавани онлайн?

Дерйа Хюсеин Кандиларов, клиничен диетолог, споделя, че напълно разбира желанието на хората да намерят по-достъпен или по-бърз начин за справяне със затлъстяването, но именно това, по нейни думи, създава предпоставки за сериозни злоупотреби.

Снимка: bTV Media Group

Истинските клинични изпитвания не се провеждат чрез свободна продажба в интернет. Не бива хората да се подвеждат по твърдения от типа „само за научни изследвания“, предупреждава Хюсеин.

Реалните клинични изпитвания се извършват в строго контролирана среда, след одобрение от етична комисия, с ясно определени критерии за включване, подробно информирано съгласие на участниците и непрекъснат медицински мониторинг. Няма голяма фармацевтична компания, която в момента да тества лекарствени продукти върху хора без тяхното знание и съгласие или чрез онлайн продажби.

Никой не гарантира какво съдържа флаконът

При голяма част от нерегламентираните продукти липсва каквато и да е гаранция за съдържанието им, обяснява диетологът. Съставът, концентрацията, чистотата, стерилността, а дори и наличието на активно вещество често не са независимо потвърдени, продуктът може да съдържа по-висока или по-ниска доза от посочената, или изобщо да не съдържа заявеното вещество.

Сериозен проблем е и транспортирането, голяма част от пептидните препарати изискват стриктно спазване на „студена верига“, контролирана температура при съхранение и превоз, каквато обикновените куриерски услуги не могат да гарантират. Дори оригинален продукт може да загуби стабилността и ефективността си, ако не е бил съхраняван правилно.

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Продажбата на неодобрени пептидни съединения е незаконна. Хюсеин обръща внимание, че определени пептидни съединения все още не са разрешени за свободна клинична употреба в редица държави, а продажбата на подобни продукти на широката общественост извън рамките на регламентирани клинични изпитвания е незаконна и не преминава през никакъв официален контрол за безопасност, качество и ефикасност.

Не е случайно, че множество регулаторни органи по света, включително Европейската агенция по лекарствата и националните лекарствени агенции, предупреждават именно за риска от закупуване на подобни нерегламентирани пептиди.

Медикаментите за отслабване не са магическо решение

По думите на Хюсеин, те не са подходящи за всеки и се назначават единствено след пълна медицинска оценка на клиничната картина на пациента, при конкретни показания и след обсъждане на потенциалните ползи, противопоказания, лекарствени взаимодействия и възможни нежелани реакции.

Проследяването от лекар и клиничен диетолог е ключово за безопасно лечение, храненето, приемът на белтъчини, макронутриентите, физическата активност и наблюдението на страничните ефекти са съществена част от терапията. Голяма част от пациентите, започвайки терапия с пептиди, изпитват гастроинтестинални проблеми и колебания, които трябва да се управляват съвместно от лекуващия лекар и клиничния диетолог.

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„Здравето не е място за компромиси“, категорична е Хюсеин. „Ако даден продукт се предлага анонимно в интернет, без рецепта, без проследяване и с обещания за лесно отслабване, това трябва да бъде сериозен сигнал за повишено внимание.“

Когато става въпрос за лекарствени продукти с толкова силно въздействие върху метаболизма, по думите ѝ, най-безопасният избор винаги е те да бъдат предписани и проследени от квалифициран медицински специалист.

4-те критерия за надежден доставчик

Преди да поръчате какъвто и да е пептиден продукт, проверете за следните четири неща:

Изисква ли се рецепта. Легитимните, одобрени пептидни препарати се предлагат само по лекарско предписание . Ако сайт или профил в социалните мрежи предлага инжекционен продукт без изискване за рецепта или преглед, това е първият и най-сериозен признак за нерегламентиран продукт.

Ясно изброени съставки и дозировки. Надеждните производители посочват точно какво съдържа продуктът и в каква концентрация, без неясноти от типа „уникална формула“.

Прозрачност на произхода. Трябва да е ясно кой произвежда продукта, къде и при какви условия. Липсата на тази информация показва неконтролиран източник.

Независимо тестване за чистота и стерилност. Сериозните доставчици предоставят резултати от тестове на независима лаборатория, потвърждаващи чистотата, потентността и стерилността на продукта, особено важно за инжекционна форма.

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Червени флагове

Освен положителните критерии, важно е да разпознавате и директните предупредителни знаци: етикет „само за изследователски цели“ върху продукт, рекламиран за лична употреба; липса на листовка, опаковка или инструкции; необичайно ниска цена спрямо одобрените алтернативи; продажба изключително през социални мрежи или от инфлуенсъри без медицинско образование; липса на информация как продуктът е бил съхраняван и транспортиран.

Какво представляват пептидите накратко

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, които тялото произвежда естествено и използва като сигнални молекули, инсулинът е познат пример.

За повече подробности какво представляват и какви рискове крие самоволното инжектиране на пептиди, можете да прочетете в нашата статия за безопасността на пептидните инжекции.

Защо лекарят е първата стъпка

Дори когато даден пептид звучи научно обещаващо, специалистите са категорични, че самостоятелното инжектиране без медицинско наблюдение носи реален риск, от хормонален дисбаланс до инфекции и неизвестни дългосрочни ефекти.

У нас достъпът до ендокринолози и специалисти по хранене е сравнително добър, а проблемите, заради които хората търсят пептиди, обикновено изискват комплексен, а не еднократен подход.

Пептидите могат да бъдат ефективна част от лечението, когато са одобрени, предписани и проследени от лекар.

Проблемът не е в самите пептиди, а в неконтролираната онлайн търговия, която заобикаля рецепта, прозрачност и качествен контрол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници