Пептиди за отслабване са сред най-обсъжданите теми в съвременната медицина и фитнес индустрия. Инжекционни медикаменти като семаглутид и тирзепатид се рекламират като пробив в борбата с наднорменото тегло. Но зад обещанията стои важният въпрос: действително ли работят и безопасни ли са?

Според информация, публикувана в Medical News Today, част от тези медикаменти имат научно доказан ефект, но употребата им изисква строг медицински контрол.

Какво представляват пептидите за отслабване?

Пептидите са къси вериги от аминокиселини, които изграждат протеините в организма. В контекста на отслабването най-често се използват т.нар. GLP-1 рецепторни агонисти – медикаменти, които имитират действието на естествен хормон, отделян след хранене.

Как действат в организма?

Според експертите, тези медикаменти влияят върху няколко ключови механизма:

Регулират кръвната захар , като стимулират отделянето на инсулин;

Забавят изпразването на стомаха , което удължава усещането за ситост;

Потискат апетита и намаляват желанието за храна.

Тази комбинация създава условия за по-нисък калориен прием и съответно – загуба на тегло.

Работят ли пептидите за отслабване?

Научните данни показват, че някои пептидни медикаменти имат значителен ефект.

Семаглутид: един от най-изследваните варианти

Според проучване, публикувано в New England Journal of Medicine, хора с наднормено тегло или затлъстяване, които приемат семаглутид, губят средно 14.9% от телесното си тегло за 68 седмици, в сравнение с едва 2.4% при плацебо.

Освен това:

над 86% от участниците постигат поне 5% редукция на теглото;

около 50% достигат над 15% загуба на тегло.

Лираглутид и тирзепатид

Други медикаменти показват сходни резултати:

Лираглутид – доказано увеличава броя на хората, които отслабват с над 5-10%.

Тирзепатид – според проучване от 2024 г., води до над 20% намаление на теглото за около 36 седмици.

Тирзепатид е особено интересен, защото действа не само върху GLP-1, но и върху друг хормон (GIP), свързан с метаболизма.

Кои са най-често използваните пептиди?

Одобрени медикаменти

Най-често използваните и одобрени препарати включват:

Семаглутид;

Лираглутид;

Тирзепатид;

Важно уточнение: не всички форми на тези медикаменти са одобрени за отслабване – някои се използват основно за лечение на диабет тип 2.

Рискове и странични ефекти

Въпреки ефективността, пептидите за отслабване не са универсално решение.

Възможни нежелани реакции

Според експертите, те могат да включват:

гадене и повръщане;

стомашен дискомфорт;

диария или запек;

главоболие.

В някои случаи страничните ефекти могат да надвишат ползите, особено при неправилна употреба.

Кога не са подходящи?

Тези медикаменти не са подходящи за всички, включително за хора с:

определени видове рак на щитовидната жлеза;

наследствени ендокринни заболявания;

бременност или планиране на бременност.

Важно: защо самолечението е рисковано?

Според National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, пептидите за отслабване трябва да се използват само с лекарско предписание.

Онлайн продажбата на нерегламентирани продукти крие сериозни рискове:

неправилна дозировка;

липса на активна съставка;

наличие на вредни вещества.

Какво означава това за хората, които искат да отслабнат?

Пептидите могат да бъдат ефективен инструмент, но не заменят основните принципи на здравословния начин на живот.

Експертите подчертават, че най-добри резултати се наблюдават, когато медикаментите се комбинират с:

балансирано хранене;

физическа активност;

дългосрочна промяна в навиците.

Пептидите за отслабване действително могат да подпомогнат редукцията на тегло, особено при хора със затлъстяване или придружаващи заболявания. Научните доказателства показват значителни резултати, но те идват с важни условия – медицински контрол, индивидуална преценка и осъзнат подход.

Ако обмисляте подобен тип лечение, най-разумната стъпка е консултация със специалист, който може да оцени дали този подход е подходящ за вас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

