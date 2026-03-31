Палмовото масло отдавна е нарицателно за нещо изключително вредно заради високото си съдържание на калории, почти половината от които идват от наситени мазнини (около 50%).

Този вид мазнини са свързани с повишен риск от онкологични заболявания, сърдечни заболявания, хронични възпаления и други.

Но някои проучвания свързват палмовото масло и с ползи, като например намален риск от когнитивен спад и намален риск от инсулт.

Защо палмовото масло може да е вредно за вас

Може да увеличи риска от сърдечни заболявания

Почти половината от калориите в палмовото масло идват от наситени мазнини.

Според Американската сърдечна асоциация (AHA), наситените мазнини, като тези, които се намират в палмовото масло, са свързани с повишени нива на липопротеини с ниска плътност (LDL) или „лош“ холестерол, което може да повиши риска от сърдечни заболявания.

Пак според Американската здравна асоциация (AHA) препоръките са ограничаване на приема на наситени мазнини до 13 грама на ден.

Може да увеличи риска от рак

Няколко мащабни проучвания върху хора свързват консумацията на наситени мастни киселини с повишен риск от рак на гърдата, простатата и като цяло. Важно е да се разбере обаче, че много от тези проучвания не правят разлика между източници на животинска и растителна основа.

Но палмовото масло, по-специално, е критикувано в доклада на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно потенциалната токсичност на мастните киселини. Докладът предполага, че когато палмовото масло се нагрява, то произвежда глицидол, потенциален канцероген (причиняващ рак агент).

Важно е да се отбележи, че изследванията, представени в доклада, са проведени върху животински модели. Изследванията върху животни могат да предоставят известна представа за резултатите върху човешкото здраве, но резултатите може да се различават при хората.

Може да допринесе за възпаление, инсулинова резистентност и затлъстяване

Ключов недостатък на палмовото масло е, че то съдържа палмитинова киселина, вид наситена мастна киселина.

Проучване от 2017 г. показва, че палмитиновата киселина може да допринася повече за възпаленията, инсулиновата резистентност и затлъстяването, отколкото други мастни киселини, като лауринова киселина в кокосовото масло или олеинова киселина в зехтина.

Потенциални ползи от палмовото масло

Може да е по-здравословно от други масла

Експерти от Harvard Health предполагат, че палмовото масло може да е по-здравословна алтернатива на трансмазнините, които повишават LDL холестерола и триглицеридите и понижават HDL (добрия) холестерол.

Въпреки че много трансмазнини са премахнати от търговските храни, някои остават в малки количества.

Експертите съветват да избирате масла, които остават течни при стайна температура, като зехтин, тъй като те обикновено съдържат по-малко наситени мазнини.

Може да е полезно за мозъка

Някои проучвания показват, че витамин Е в палмовото масло може да има защитен ефект срещу невродегенеративни заболявания. Други изследвания свързват консумацията на червено палмово масло с подобрена мозъчна функция и намален когнитивен спад, свързан с болестта на Алцхаймер. Червеното палмово масло е нерафинирано палмово масло с червеникав цвят.

Важно е да се отбележи обаче, че проучванията, показващи ползи за здравето, са проведени върху гризачи, а не върху хора. Необходими са още изследвания върху хора, за да се разбере напълно тази потенциална полза.

Осигурява антиоксиданти, които спомагат за намаляване на риска от рак

Някои изследвания показват, че богатата на токотриенол фракция в палмовото масло е предпазващ от рак. Токотриенолите са форма на витамин Е, който има антиоксидантни свойства.

Палмовото масло съдържа също витамин А и е доказано, че намалява риска от дефицит на витамин А. Витамин А е друг антиоксидант.

Антиоксидантите са вещества, които могат да предотвратят или забавят увреждането на клетките в тялото. В проучвания е доказано, че по-високите нива на антиоксиданти предотвратяват видовете увреждания от свободните радикали, свързани с развитието на рак. Но досега проучванията не са убедителни относно това до каква степен антиоксидантите играят роля в развитието или предотвратяването на рак.

Осигурява растителни мазнини

Палмитиновата киселина в палмовото масло е свързана с повишен риск от няколко здравословни проблема, но може да не е толкова лоша, колкото мазнините от животински произход.

Проучванията показват, че палмитиновата киселина от растителни източници има по-малък ефект върху нивата на общия холестерол и LDL холестерола в сравнение с палмитинова киселина от животински източници.

Експертите често препоръчват растителни мазнини пред животински, тъй като растителните източници са свързани с по-нисък риск от инсулт и сърдечни заболявания.

Хранителни факти за палмовото масло

Палмовото масло е ядливо растително масло с неутрален вкус. То се получава от плодовете на маслодайните палми ( Elaeis guineensis). Това масло понякога се бърка с масло от палмови ядки, което е с много по-високо съдържание на наситени мазнини.

Палмовото масло е 100% мазнини, както повечето други масла. Следователно, то не осигурява протеини или въглехидрати.

Една супена лъжица палмово масло съдържа:

Калории: 120

Мазнини: 14 г

Наситени мазнини: 7 г

Мононенаситени мазнини: 5 г

Полиненаситени мазнини: 1 г

Витамин Е: 14% от дневната стойност (ДН)

Палмово масло в продукти

Палмовото масло е универсална съставка, която се среща в почти половината от всички пакетирани продукти в супермаркета. За разлика от кокосовото масло, палмовото масло остава полутвърдо при стайна температура, което го прави идеална добавка към продукти за мазане. Освен това е устойчиво на окисляване, което ефективно удължава срока на годност.

Поради тези причини палмовото масло може да се намери в популярни хранителни продукти, включително:

Хлябове

Бонбони

Чипс

Шоколади

Замразени или готови за консумация ястия

Сладоледи

Пици

Намазки като фъстъчено масло, маргарин и лешников крем

Зеленчукова мазнина

Разбиване на сметана

Палмовото масло се среща и в много хигиенни продукти, от дезодоранти до паста за зъби и шампоан. В промишленото земеделие палмовото масло може да се използва в храната на животните или като алтернативен източник на енергия (т.е. биогориво).

Какви са алтернативите на палмовото масло

Алтернативи на палмовото масло в готвенето включват зехтин, кокосово масло или слънчогледово масло. Но намирането на преработени продукти без палмово масло може да е предизвикателство, въпреки че ситуацията се променя.

Правителствата и екологичните организации оказват натиск върху производителите на храни и продукти за лична употреба да използват алтернативи на палмовото масло в своите продукти.

Палмовото масло притежава определени характеристики, които го правят идеално за производство. Но някои производители успяват да използват масло от ший, сал, жожоба, кокум и ядки на манго, за да постигнат подобни резултати.

Засега най-добре е да четете етикетите на продуктите, за да видите какво се съдържа в хранителните продукти и продуктите за лична хигиена, които купувате. Тъй като палмовото масло е доста спорно, някои марки, които използват алтернативи на палмовото масло, го посочват на етикета на продуктите си.

